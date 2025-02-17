Yola ‘empati’yle çıktı kaldı 613 bin 930…

Sevilay ÇOBAN

Sağır bir anne ve babanın ilk çocuğu olarak dünya­ya geldi. 6 yaşına kadar sadece ritmik seslere duyar­lılığı olduğu zannedilen Sibel Kaya, o güne kadar dünyanın sesini ‘kulak arkası etti’. Derdi­ni işaretlere dökerek anlatan Kaya, ilk kez gittiği bir parkta çocukların konuşmalarını du­yuyordu fakat konuşurken el­lerini kullanmadıkları için on­ların başka bir engeli olduğunu düşünüyordu. Bunun nedeni­ni sorunca annesi o zaman fark etti: Sibel duyuyordu…

O gün­den sonra ana dili olan işaret dilinin yanında Türkçeyi ya­ni konuşmayı öğrenme süre­ci başladı. 13 yaşına geldiğin­de kız kardeşi ve anne-babası­nın en büyük destekçisi oldu. Çünkü onlar, Türkiye’deki sa­yıları 3 milyona yaklaşan işit­me engelli ve sağır birey gibi hayatı sadece 2 bin 607 işaret­le anlıyor ve anlatabiliyordu. Oysa TDK’ya göre Türkçe ha­li hazırda bilim, sanat ve tek­noloji alanındaki gelişmelere paralel olarak 616 bin 767 keli­meye ulaştı.

Anlayacağınız sa­ğır olarak dünyaya geldiyseniz bu kelimelerin sadece yaklaşık yüzde 0,46’sı parmaklarınızın ucunda. Geri kalan her kelime onlar için ya bilinmez ya da an­lamak için gayrete âşık. İşte bu aşkın peşinden koşan o kişi de sosyal girişimci Sibel Kaya ol­du. Hikâyenin bundan sonra­sını 13 yaşından beri öğrendi­ği her bir kelimeyi işarete dök­menin peşinden koşan Sibel Kaya anlatıyor.

“Bir kelimeyi 10 işaretle anlatabiliyordum”

“Çocukluğumdan itibaren hep bir köprüydüm. Hastane­de, bankada, alışverişte sosyal hayatın her anında ailem için çeviri yapmaya başladım. Fark ettim ki; işaret dili ana dilimdi ama yeni öğrendiğim Türkçeyi onlara çevirirken çok yetersiz kalıyordum. Birçok kelimenin işaret dilinde bir karşılığı yok­tu. Annem televizyon izlerken alt yazıda geçen bazı kelimele­rin anlamını sorduğumda on­ları işaret dili ile ifade edeme­diğimi fark ettim. Bir kelimeyi anlatmak için bazen 10 işaret kullanmak zorunda kalıyor­dum. Ben de bu konuda bir ça­lışma yapmaya karar verdim. Pandeminin hemen başında 2019’da ‘Hadi İşaret’ adlı plat­formu kurdum. Önce sosyal medyadan video içeriklerle bu bilmediğimiz kelimeleri anlat­maya başladım. İlk anlattığım kelime de ‘empati’ oldu. Bir an­da takipçi sayım artmaya baş­ladı ama bu beni hiç mutlu et­medi. Çünkü bunun sağırlar için ne kadar büyük bir yok­sunluk olduğunu bir kez daha anladım.”

Akademisyenler ve dil bilimcilerle çalışıyor

İronik ama gerçek… Empa­ti kelimesiyle başladığı bu yol­culukta birçok başarıya imza atan Sibel Kaya, konuyu daha derinlemesine ele alarak plat­formu bir sosyal girişime dö­nüştürdü. Kaya, dil bilimciler ve akademisyenlerle çalışma­ya başlarken, “Sanat, bilim ve teknoloji alanlarındaki keli­meleri işaret diline uyarlıyo­ruz ve topluma sunuyoruz. Ön­ce onların alışma süreci oluyor ve yaygınlaştıkça dile yerleşi­yor. Maalesef okuma yazma oranı da düşük. O nedenle ya­zılı olarak kendilerini ancak ‘ben sen buluşmak’, ‘ne zaman görüşmek’, ‘hastane geliyor mu’ şeklinde ifade edebiliyor­lar. Bunun asıl nedeni de çok kısıtlı ifadelerimizin olmasın­dan kaynaklanıyor. Sanat ala­nında birçok kelime yok işaret dilinde. Örneğin renk uyumu anlamına gelen ‘armoni’ keli­mesini işaret diline eklemek için neredeyse üzerinde 1 yıl çalışma yaptık” diyor.

230 yeni kelime kazandırdı

Sibel Kaya, geçen yıl Hadi İşaret ve Bongo Art Project’in öncülüğünde, Avrupa Birliği Sivil Düşün desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı­ğı ortaklığında sanat alanın­da bir işaret dili sözlüğü oluş­turduklarını anlatırken, bu sayede 230 işareti dile kazan­dırdıklarını söylüyor. “Sağır ressam bir arkadaşımız yeni kelimeleri öğrendikten son­ra, ‘Eskiden bir kelimenin an­lamını anlatabilmek için çok uğraşıyordum, şimdi daha ra­hat kendimi ifade ediyorum’ demişti. Bu aslında bizim için en kıymetli olan şey. Bireyle­rin birbirleriyle iletişime ge­çebilmesini sağlamak, onlara bir dünyanın kapılarını aça­bilmek çok kıymetli” diye de­vam eden Kaya, o kelimelerin kullanımın artmasıyla dile yerleşerek yaşamaya başladı­ğını ifade ediyor.

"200 sağır bireyi ehliyet sahibi yaptık"

6 yıldır geliştirdiği sosyal gi­rişiminin farklı destek ve hi­belerle büyümeyi sürdürdü­ğünü anlatan Sibel Kaya, şu bilgileri paylaşıyor: “Sabancı Vakfı tarafından 2024 yılında 15. Sezon Fark Yaratanların­dan biri seçildim. Yine geçen yıl Mercedes-Benz’in She's Mentoring programında ‘sür­dürülebilirlik’ kategorisinde birinci seçildim. 2022’de Av­rupa Birliği’nin Sivil Düşün programından hibe desteği aldım.

Girişim olarak finans­man ve uzman desteği sağla­mak en büyük zorluklardı. Bu zorlukları, güçlü bir ekip ku­rarak, etkili iş birlikleri geliş­tirerek, sponsorlar bularak aştık. Örneğin, bir proje kap­samında 200’e yakın sağır bi­reyin ehliyet almasını sağla­dık. Sürücü kurslarında kul­lanılan terimleri işaret diline çevirdik ve özgüven kazanma­larını destekledik. Dil bilimci, editör, tasarımcı, sosyal medya uzmanlarından oluşan 15 kişi­lik bir ekibe ulaşan Hadi İşa­ret, gönüllülerin de katkılarıy­la etki alanını genişletiyor.”

“Gazete okuyamıyorlar”

500’e yakın kelimenin de anlamlarını sağırlara anlatmaya başladıklarını söyleyen Kaya, sağlık, teknoloji ve bilim alanlarıyla devam edeceklerini ekliyor ve “Sağırların birçoğu yanlarında tercüman olmadan bir yere gidemiyorlar. Okuma yazma oranı da çok düşük olduğu için çalışma hayatına da katılamıyorlar. Gerçekten gazeteyi alıp okuyabilecek olanların oranı çok düşük. Okusa bile gazetede işaret dilinde karşılığı olmayan birçok kelime var. O nedenle televizyondaki alt yazılar da yeterli olmuyor. Bizim için ekranın bir köşesinde işaret dili ile konuşma eklenmesi de erişilebilir değil. Mesela annem, bu nedenle televizyona çok yakından bakmak durumunda kalıyor” şeklinde konuşuyor.

Toplumsal farkındalık için…

Şu an 29 yaşında olan Sibel Kaya, duymasına rağmen konuşmayı bilmediği için ilkokula kabul edilmesinin zaman aldığını, anneannesi ile yaşamaya başladıktan sonra eğitim hayatının başladığını belirtirken, “Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldum. Şu anda bir şirketten sosyal sorumluluk iletişim yönetici olarak çalışıyorum. Aynı zamanda ressamın ve eserlerimi işaret diliyle de anlatıyorum. Ama en önemlisi de Hadi İşaret adlı sosyal girişimimle eğitim projeleri, iş birliği çalışmaları ve toplumsal farkındalık faaliyetleriyle geniş kitlelere ulaşarak işiten ve sağır toplulukları için daha kapsayıcı bir toplum umuduyla çalışıyorum” ifadelerini kullanıyor.