"Yolcular mağdur olmasın!" diyen havacılık derneklerinden eylem öteleme çağrısı

Havalimanları İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar Derneği (HAVAÇAD), Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği (SİHAGÜVDER), Havacılık Teknik Elemanları Derneği (HAVATED), Sivil Havacılık Mekaniği Teknik Elemanları Derneği (SİHAMED), Havalimanları Ulaştırma Çalışanları Derneği (HAVA-ULAŞ-DER) ortak deklarasyon yayımladı.

Deklarasyonda, "Havacılık sektörü çalışanlarına, yolcuların mağduriyet yaşamaması için iş yavaşlatma eylemlerini bekletmeleri ya da ötelemeleri için çağrıda bulunuyoruz. Söz konusu eylemler yoğun yaz sezonunda ülkeye, hava yolu şirketlerine ve turizme zarar verirken, yolcuların da mağdur olmasına neden oluyor" ifadeleri kullanıldı.

Turizm sektörüne ve ülke ekonomisine zarar verilmesin

Ülkenin, içinden geçtiği ekonomik dar boğazdan çıkışını kolaylaştıracak en önemli gelir kaynaklarının başında gelen turizmin, en büyük itici gücü olan havacılık endüstrisinde, dünya liderliği hedefi için durmaksızın çalışılacağı vurgulanan deklarasyonda, zirvede daim olmak ve çıtayı daha da yükseğe taşıyabilmek için tüm motivasyonun ve tüm konsantrasyonun, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır biçimde 'Milli menfaatler' odağına çevrilmesi gerektiği belirtildi. Deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Bu sürecin hilafına hareket eden ya da edecek her türlü gerçek ya da tüzel kişinin/yapının karşısında dimdik duracağımızı, kamuoyu huzurunda beyan ederiz. Yeni yasama döneminde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğümüz önderliğiyle tüm çalışanları kapsayacak adil ve hakkaniyet odaklı, 'havacılık tazminatı' çalışması başta olmak üzere diğer hak ve menfaatlere ilişkin çalışmaların yapılacağı konusunda kuşkumuz bulunmamaktadır. Yaşanan tüm olumsuzlukları unutarak, birlik ve beraberlik ruhuyla Türkiye Yüzyılı vizyonunda, güçlü bir havacılık endüstrisi için hep birlikte çalışacak ve hep birlikte başaracağız."