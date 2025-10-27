Yollar eşitlik için açılıyor: Bir direksiyon bir dönüşüm

Başak Nur GÖKÇAM

Trafikte kadının varlı­ğı, toplumsal eşitliğin ve özgüvenin en somut göstergelerinden biri. Direk­siyon başında özgürce yol ala­bilmek, sadece bir ulaşım biçi­mi değil; aynı zamanda birey­sel bağımsızlığın, cesaretin ve toplumsal dönüşümün de bir sembolü. İşte bu inanç­la Hyundai Motor Türkiye ve Women Drivers Network, üç yıl önce başlattıkları projeyle kadınların trafikte daha görü­nür, daha güçlü ve daha özgü­venli olmaları için önemli bir adım attı.

Yaklaşık üç yıl önce temelleri atı­lan proje, Hyun­dai Motor Türkiye ve Women Drivers Network iş birliğiy­le hayata geçirildi. Projenin amacı, ehliyeti olup da trafiğe çıkmaktan çekinen kadın sü­rücüleri cesaretlendirmek ve onları aktif sürücü olarak tra­fikte yer almaya teşvik etmek. Bu iş birliğinin toplumsal fay­da açısından büyük önem taşı­dığını vurgulayan Yurtiçi Sa­tış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, projenin kadınların güvenli ve bilinçli sürücüler olarak tra­fikte daha fazla yer almasını hedeflediğini belirtti.

Türkiye’de milyonlarca ka­dının ehliyeti olmasına rağ­men, birçoğunun çeşitli ne­denlerle aktif olarak araç kul­lanmadığına dikkat çeken Murat Berkel, “Kimi zaman özgüven eksikliği, kimi zaman toplumsal baskılar veya trafik korkusu, kadınların direksi­yon başına geçmesini engelli­yor. Hyundai olarak bu proje­mizle kadınları cesaretlendir­meyi, desteklemeyi ve trafikte daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca, kadın­ların trafikte daha özgüvenli olmaları, hem toplumsal geli­şim hem de güvenli sürüş kül­türü açısından büyük önem taşıyor. Hyundai Motor Tür­kiye olarak kadın sürücülerin yanında olmaktan ve bu alan­da farkındalık yaratmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Satışlarda yüzde 130’luk artış

Hyundai’nin hikâyesi 1967 yı­lında başladığını ve bugünkü gelinen noktada sürdürüle­bilir üreitm anlayışı odağında ilerledik­lerini belirten Ber­kel, “Çevreye duyarlı malze­meler kullanıyor ve geri dönü­şüm odaklı üretim hatlarını geliştiriyoruz. Motor tekno­lojilerinde de yenilikçi adım­lar atan marka, hibrit ve tam elektrikli modellerle çevre­ci mobiliteye yatırım yapıyo­ruz. 57 yıllık bu yolculukta 100 milyon araç üreten Hyundai, bugün 40’tan fazla ülkeye ih­racat yapıyor.

Avrupa, en bü­yük pazarını oluştururken, markanın üretiminin yüz­de 85’i ihracata yönelmiş du­rumda. Hyundai, 24,6 milyar dolarlık marka değeriyle dün­yanın en değerli 30 markasın­dan biri konumunda. Ayrı­ca Türkiye’de de büyümesini sürdüren şirket, 2020 yılın­dan bu yana satışlarını yüzde 130 artırdı. 2025 sonunda ise 65 bin araç satışıyla yılı kapat­mayı, 2030 yılına kadar ise 90 bin seviyesine ulaşmayı he­defliyoruz” bilgisini verdi.

Ar-Ge’ye 90 milyar dolarlık bütçe ayrıldı

Dünya genelinde artan elektrikli araç trendine para­lel olarak Hyundai, ürün ga­mını genişletiyor. Beş yıl önce yalnızca yüzde 1 olan elektrik­li araç payının, bugün Türki­ye’de yüzde 15 seviyesine ulaş­tığını belirten Murat Berkel, “Bu yıl 10 bin elektrikli araç satışı hedefliyor. 2030’a kadar 18 tam elektrikli ve 14 hibrit model piyasaya sürmeyi plan­layan marka, 90 milyar dolar­lık Ar-Ge bütçesiyle otonom araçlar, uçan otomobiller ve giyilebilir robotlar gibi gelece­ğin teknolojilerine de yatırım yapmaya devam edecek” dedi.

Bildiğimiz yerlere bilmediğimiz yollardan gittik

Women Drivers Network Kurucu Ortağı Senem Mutlu ise kendi hikâyesini şu sözlerle paylaştı: “Ehliyetimi 20’li yaşlarda aldım ama 10 yıl boyunca sadece kimlik olarak kullandım. Öğrenme çabalarım tartışmalarla sonuçlanıyordu. 30 yaşında ben, 60 yaşında annem sürücü olduk ve trafikteki yerimizi aldık. Women Drivers Network’ü Elif’le birlikte bizim gibi olan kadınlar için kurduk. Şimdi ise Hyundai ile böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirmekten gurur duyuyoruz.”

Hedef her zaman +1 kadını trafiğe kazandırmak

Projeye ilişkin konuşan ve Women Drivers Network’ün kuruluş hikâyesine değinen Women Drivers Network Kurucu Ortağı Elif Özyıldırım, otomobil kullanma tutkusunun kişisel bir acıdan doğduğunu anlatarak, “Uzun yıllar önce evde ehliyeti olmayan iki yetişkin ve kapının önünde duran bir arabayla ambulansı beklerken babamı kaybettik.

O gün otomobil kullanmanın bir lüks değil, bir gereklilik olduğunu anladım. 27 yıldır aktif olarak araç kullanıyorum ve bu deneyimden doğan farkındalıkla Women Drivers Network’ü kurduk. Hyundai ile birlikte yürüttüğümüz bu projede hedefimiz her zaman +1 kadını daha trafiğe kazandırmak olacak. Fakat benim yetkililere bir çağrım olacak. Biz hâlâ Türkiye’deki güncel kadın sürücü sayısını bilmiyoruz. Elimizdeki son rakamlar 2022 yılına ait. Bu rakamların güncellenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.