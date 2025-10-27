Yollar eşitlik için açılıyor: Bir direksiyon bir dönüşüm
Trafikte kadının varlığını güçlendirmeyi hedefleyen Hyundai Motor Türkiye, Women Drivers Network iş birliğiyle kadın sürücüleri cesaretlendiren bir projeye imza attı. Ehliyeti olup da trafiğe çıkmaktan çekinen kadınlara destek olan proje, ‘+1 kadını trafiğe kazandırma’ hedefiyle yoluna devam edecek.
Başak Nur GÖKÇAM
Trafikte kadının varlığı, toplumsal eşitliğin ve özgüvenin en somut göstergelerinden biri. Direksiyon başında özgürce yol alabilmek, sadece bir ulaşım biçimi değil; aynı zamanda bireysel bağımsızlığın, cesaretin ve toplumsal dönüşümün de bir sembolü. İşte bu inançla Hyundai Motor Türkiye ve Women Drivers Network, üç yıl önce başlattıkları projeyle kadınların trafikte daha görünür, daha güçlü ve daha özgüvenli olmaları için önemli bir adım attı.
Yaklaşık üç yıl önce temelleri atılan proje, Hyundai Motor Türkiye ve Women Drivers Network iş birliğiyle hayata geçirildi. Projenin amacı, ehliyeti olup da trafiğe çıkmaktan çekinen kadın sürücüleri cesaretlendirmek ve onları aktif sürücü olarak trafikte yer almaya teşvik etmek. Bu iş birliğinin toplumsal fayda açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yurtiçi Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, projenin kadınların güvenli ve bilinçli sürücüler olarak trafikte daha fazla yer almasını hedeflediğini belirtti.
Türkiye’de milyonlarca kadının ehliyeti olmasına rağmen, birçoğunun çeşitli nedenlerle aktif olarak araç kullanmadığına dikkat çeken Murat Berkel, “Kimi zaman özgüven eksikliği, kimi zaman toplumsal baskılar veya trafik korkusu, kadınların direksiyon başına geçmesini engelliyor. Hyundai olarak bu projemizle kadınları cesaretlendirmeyi, desteklemeyi ve trafikte daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz.
Ayrıca, kadınların trafikte daha özgüvenli olmaları, hem toplumsal gelişim hem de güvenli sürüş kültürü açısından büyük önem taşıyor. Hyundai Motor Türkiye olarak kadın sürücülerin yanında olmaktan ve bu alanda farkındalık yaratmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Satışlarda yüzde 130’luk artış
Hyundai’nin hikâyesi 1967 yılında başladığını ve bugünkü gelinen noktada sürdürülebilir üreitm anlayışı odağında ilerlediklerini belirten Berkel, “Çevreye duyarlı malzemeler kullanıyor ve geri dönüşüm odaklı üretim hatlarını geliştiriyoruz. Motor teknolojilerinde de yenilikçi adımlar atan marka, hibrit ve tam elektrikli modellerle çevreci mobiliteye yatırım yapıyoruz. 57 yıllık bu yolculukta 100 milyon araç üreten Hyundai, bugün 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor.
Avrupa, en büyük pazarını oluştururken, markanın üretiminin yüzde 85’i ihracata yönelmiş durumda. Hyundai, 24,6 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 30 markasından biri konumunda. Ayrıca Türkiye’de de büyümesini sürdüren şirket, 2020 yılından bu yana satışlarını yüzde 130 artırdı. 2025 sonunda ise 65 bin araç satışıyla yılı kapatmayı, 2030 yılına kadar ise 90 bin seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.
Ar-Ge’ye 90 milyar dolarlık bütçe ayrıldı
Dünya genelinde artan elektrikli araç trendine paralel olarak Hyundai, ürün gamını genişletiyor. Beş yıl önce yalnızca yüzde 1 olan elektrikli araç payının, bugün Türkiye’de yüzde 15 seviyesine ulaştığını belirten Murat Berkel, “Bu yıl 10 bin elektrikli araç satışı hedefliyor. 2030’a kadar 18 tam elektrikli ve 14 hibrit model piyasaya sürmeyi planlayan marka, 90 milyar dolarlık Ar-Ge bütçesiyle otonom araçlar, uçan otomobiller ve giyilebilir robotlar gibi geleceğin teknolojilerine de yatırım yapmaya devam edecek” dedi.
Bildiğimiz yerlere bilmediğimiz yollardan gittik
Women Drivers Network Kurucu Ortağı Senem Mutlu ise kendi hikâyesini şu sözlerle paylaştı: “Ehliyetimi 20’li yaşlarda aldım ama 10 yıl boyunca sadece kimlik olarak kullandım. Öğrenme çabalarım tartışmalarla sonuçlanıyordu. 30 yaşında ben, 60 yaşında annem sürücü olduk ve trafikteki yerimizi aldık. Women Drivers Network’ü Elif’le birlikte bizim gibi olan kadınlar için kurduk. Şimdi ise Hyundai ile böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirmekten gurur duyuyoruz.”
Hedef her zaman +1 kadını trafiğe kazandırmak
Projeye ilişkin konuşan ve Women Drivers Network’ün kuruluş hikâyesine değinen Women Drivers Network Kurucu Ortağı Elif Özyıldırım, otomobil kullanma tutkusunun kişisel bir acıdan doğduğunu anlatarak, “Uzun yıllar önce evde ehliyeti olmayan iki yetişkin ve kapının önünde duran bir arabayla ambulansı beklerken babamı kaybettik.
O gün otomobil kullanmanın bir lüks değil, bir gereklilik olduğunu anladım. 27 yıldır aktif olarak araç kullanıyorum ve bu deneyimden doğan farkındalıkla Women Drivers Network’ü kurduk. Hyundai ile birlikte yürüttüğümüz bu projede hedefimiz her zaman +1 kadını daha trafiğe kazandırmak olacak. Fakat benim yetkililere bir çağrım olacak. Biz hâlâ Türkiye’deki güncel kadın sürücü sayısını bilmiyoruz. Elimizdeki son rakamlar 2022 yılına ait. Bu rakamların güncellenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.