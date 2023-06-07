"Yönetim anlayışımızda günün koşullarını yakalamalıyız"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından aile şirketlerinde kurumsallaşma, şirketlerin yeni nesile geçişi ve sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle kurulan “Yeni Nesil Sanayici Platformu” faaliyetleri kapsamında “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Paneli” düzenlendi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı konuşmasında, gelişen sanayi ve endüstrileşme ile birlikte şirket yönetimlerinde kurumsallaşmanın, sürdürülebilirlik için bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, “Sanayi devrimini yapan ülkeler bugün asırlık işletmelere sahipken maalesef bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde şirket ömürleri çok uzun sürmüyor.

Tabii ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de şirketlerimiz aile şirketlerinden oluşmaktadır. Ailemizden aldığımız güçle, hepimiz omuz omuza verdiğimiz için bugün Gaziantep sanayisi bu başarı öyküsünü yazdığı da bir gerçektir. Ancak bundan sonra asırlık şirketlerimiz olsun istiyorsak yönetim anlayışımızı günün koşullarına uygun hale getirmek zorundayız” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası olarak, 2021 yılında oda bünyesinde aile şirketlerinin kurumsallaşması, buna bağlı olarak sürdürülebilirliğin sağlanması, kuşaklar arası tecrübe paylaşımı ve şirket yönetiminin yeni nesile geçişini kolaylaştırmak hedefiyle Yeni Nesil Sanayici Platformu’nu kurduklarını dile getiren Ünverdi; “Hedeflerimiz doğrultusunda çok verimli bir süreç geçirdik.

Tecrübeyle yenilikçi fikirler bir potada buluştu ve gençlerimizin heyecanı, fikirleri, proje önerileri ve yeniliklere olan cesur yaklaşımları hepimizi etkiledi. Geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiğimiz oda seçimlerimizde yeni nesil sanayicilerimiz hem yönetime hem de meclise girdiler. Yönetim kurulu ve meclisimiz yüzde 50 oranında gençleşti.

Bugün Türkiye’de yönetiminde en fazla genç üyenin olduğu Odaların başında geliyoruz. Bu doğrultuda, Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda da yeni bir yapılanma ve oluşturulan komisyonlarla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Aile fertleriyle çalışmanın temelinde sevgi var

Ailede en temel anlayışın sevgi ve saygı kültürü olduğuna dikkati çeken GSO Meclis Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da konuşmasında, “Sevginin ve saygının olduğu her yerde başarı olur.

Bunu sağladığınız zaman gerisi zaten geliyor. Bizde büyüklerin elleri öpülür. Aile fertleriyle birlikte çalışmanın temelinde de sevgi, saygı vardır. Bu doğrultuda birbirimizden edindiğimiz fikirleri kendi bilgimizle birleştirip o istikamette ilerlersek işimizde istediğimiz noktaya ulaşırız.

Başarının sırrının işine aşık olmaktan geçtiğine inanıyorum. İşine aşık birinin başarısız olma ihtimali yok. Öncelikle yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu bilmeliyiz. Herkes kendi şirketinin ne yaptığını, nasıl ürettiğini, pazarının ne olduğunu bilecek ki şirketine yöneticilik yapabilsin.

Bunun için de gençler işe önce işletmede başlamalı ve sonra yönetici olmalı. Burada kendi söküğünü dikemeyen terzi, terzilik yapamaz. Bu iş bitmeyen bir bayrak yarışına benzer. Önemli olan bayrağı devir alıp daha ileriye taşımaktır. Gaziantep sanayisi girişimcilikle, tırnakla kazıyarak bugünlere gelmiştir ve buna sahip çıkacak bizleriz” ifadelerini kullandı.

GÜLSAN Holding YKB - Mustafa Topçuoğlu: Aile anayasası yapmak şart

Bizler 2 yıl önce aile anayasası çalışmalarına başladık. Hepimizin bir aile kültürü var ve bunun yazılı hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Birlik ve beraberlik olduğunda başarıya ulaşıyorsunuz.

Belgin Madeni Yağları Satış Direktörü - Sinan Çubukçu

Çok boyutlu bakabilmeyi, analitik davranmayı şirketler için kaçınılmaz olarak görüyorum. Aile anayasası da bizim için bir dönüşüm noktası oldu. 2016 yılından bu yana bu süreç devam ediyor.

ADİSA Danışmanlık Geliştirme ve Bilgi Sistemleri Kurucusu Hüseyin Adanalı

Bir aile şirketinin iyi yönetilmesi halinde öz kaynak her zaman daha güçlü olacaktır. Aile mensuplarının küçük yaştan itibaren mülkiyet sorumluluğu oluşacak ve hızlı kararların alınabilecektir. Aile bağları ile gelen işe adanmış bir yönetimin ve şirkete olan sahiplik duygusu çok daha yüksek olacaktır.