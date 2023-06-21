Yorgancılar: Türkiye’nin ürettiğini ihraç etmekten başka çaresi yok

Acil çözüm bekleyen konular ve risklerin arttığı bir dönem içinde olunduğuna dikkat çeken Yorgancılar, herkesin faiz oranları ve enflasyon konusunu beklediğini belirtti. Ülkeye yabancı yatırımcı çekebilmek için CDS biriminin ve enflasyonun düşmesi gerektiğini belirten Yorgancılar, “CDS 200-250 seviyelerine enflasyonu 20’li rakamlara indirirsek daha rahat yol yürürüz” dedi.

Mehmet Şimşek’in "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" değerlendirmesini çok önemsediğini söyleyen Yorgancılar, Türkiye’nin üretmeye ve ürettiğini ihraç etmekten başka bir çaresi olmadığı değerlendirmesini yaparak, “Şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun üretmek zorundayız. Bakın açıklanan 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranı yüzde 4. Yüzde 10 ve yüzde 8’lerden yüzde 4’lere geriliyor. Ve bundan sonraki süreçte de yüzde 4’ün altında büyüme beklentileri var.

Burada asıl vurgulamak istediğim ise sanayi üretim endeksi ile büyüme oranı arasındaki makasın 2022 yılının 3. çeyrekten itibaren açılıyor olması. Bu çok dillendirilmeyen ama önemli bir detaydır. Zira 2022 yılının neredeyse tamamında PMI da 50 barajının altında seyretmiştir. Yüksek enflasyon, yüksek maliyetler, dolardaki dalgalanma özellikle yılın son çeyreğinde daralmaya sebep olmuştu. Aradaki makasın kapanıp, kapanmayacağı ise, seçim sonrası izlenecek politikalara bağlı olacaktır” dedi.

“Ekonomimiz en az yüzde 5 büyümeli”

Küresel gelişmeler doğrultusunda büyümeye ilişkin verilerin yukarı yönlü revize edilmeye devam edildiğine de dikkat çeken Yorgancılar, “Türkiye için büyüme tahminleri ortalama yüzde 3 civarında yoğunlaşmaktadır. Oysa ki ekonomimiz en az yüzde 5 civarında büyümeli ki, büyük yatırımları yapabilsin, istihdam sağlayabilsin” dedi.

“KOBİ Bankası ve bakanlığı kurulmalı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın, göreve gelir gelmez yeni dönemde Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu yaptığını, özellikle KOBİ Yatırım Bankası kurulacağına ilişkin hedefini önemsediklerini ifade eden Yorgancılar, “Ülkenin bir KOBİ bankasına ihtiyacı var. Türkiye’de işletmelerin yüzde 99.7’si KOBİ. Ayrıca KOBİ Bakanlığı’na da ihtiyaç var” dedi.