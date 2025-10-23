Yük mühendisliği sektörü İstanbul’da buluşacak

Yük mühendisliği hizmetleri ekosisteminde yer alan üretici, tedarikçi, hizmet sağlayıcı ve kullanıcı şirketleri aynı platformda bir araya getirecek LES-EXPO 2026, üç kıtadan katılımcıları İstanbul’da buluşturacak.

Fuar, ağır kaldırma sistemlerinden taşıma çözümlerine, yapı destek teknolojilerinden dijital planlama araçlarına kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmeti sergileyecek.

Forum kapsamında düzenlenecek seminer, teknik oturum ve özel etkinliklerde, sektör profesyonelleriyle akademisyenler bir araya gelerek yenilikçi uygulamalar, mühendislik çözümleri ve sürdürülebilirlik temelli yaklaşımları tartışacak.

Yük mühendisliği hizmetleri; nükleer enerji, rüzgar enerjisi, petrokimya, inşaat, ağır sanayi ve gemi inşa sanayi gibi 20’den fazla sektörde kritik rol oynuyor. Bu alanda yalnızca kiralama ve proje hizmeti sunan 5 binden fazla işletmenin Türkiye ekonomisine yıllık katkısının 15 milyar doları aştığı belirtiliyor.