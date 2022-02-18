Yüksek katma değer için hedef, organize perakende

İmam GÜNEŞ

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (İHKİB) dört dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Ultra Çorap Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Karaca, Nisan ayında yapılacak ihracatçı birlikleri seçimli genel kurulunda İHKİB’in başkan adayları arasında yer alıyor. İHKİB’in mevcut yönetim kurulu üyesi olan Karaca, yönetim listesini de oluşturdu. Göreve gelmeleri halinde KOBİ düzeyindeki firmalara ağırlık vermek istediklerini kaydeden Karaca, “Türkiye’nin gerçeklerine göre hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye’nin yüzde 98,3’ü KOBİ üreticilerden ve ihracatçılardan oluşuyor. Bu KOBİ’ler istihdamın yüzde 67’sini, Türkiye ihracatının ise yüzde 49’unu yapıyor. Hazır giyimde ihracatı artırabilmemiz için KOBİ’lerin ihracattaki paylarını yükseltmemiz gerekli. Devlet desteklerinin KOBİ’lere uygun şekilde düzenlenmesini sağlamamız gerekiyor. Ayrıca onlara daha fazla ihracat yapabilmeleri için kurumsal danışmanlık şirketleriyle çalışmayı planlıyoruz. Bu konuda üniversitelerle de iş birlikleri yapacağız” diyor.

Kilogram ihraç birim fiyatında hedef 30 dolar

Turquality kapsamında olmayan markalara destek vermek istediklerini belirten Karaca, “Markalara gitmek istediği ülkeler hakkında ‘hangi fiyat skalasında, hangi ürünler satılıyor’ gibi bir raporlar hazırlayacağız. Turquality’nin vermediği tamamlayıcı destekleri sağlamak istiyoruz. Çünkü 2015 yılı öncesinde 19 dolar olan kilogram birim fiyatımız, 16 dolara düştü. Bunu 30 dolarlara çıkarabilmemizin tek yolu organize perakendeyi geliştirmek. Markalarımızın yurt dışında daha çok mağazalaşmasını sağlayıp ihracat birim fiyatlarımızı yukarı çıkarabiliriz” ifadelerini kullanıyor.

“Spor giysilerde pazar büyük biz anti-damping’e takılıyoruz”

Dünyada hazır giyim pazarında ürün bazında en çok talebin örme grubunda olduğunu dile getiren Karaca, son 10 yılda spor giysilerin öne çıktığını belirtiyor. Dünyadaki bu trendi yakalayamadıklarını ve bunun da ana sebebinin anti-damping uygulaması olduğunu ifade eden Karaca, şunları söylüyor: “Türkiye’de spor giysilerin iplikleri ithal ediliyor. Akıllı ürünler dediğimiz ürünler Türkiye’de üretilmediği halde bu ürünlere anti-damping uygulanıyor. Anti- damping daha rekabetçi olabilmek için Türkiye’de üretilen ürünlere konması gerek. Bu ve benzeri konular hakkında bir rapor çıkarıp Ankara ile görüşmeler sağlayacağız. Dünya spor giysilere, performans çoraplarına döndü. Yürüyüşlere, dağlara gitmek artık hiç olmadığı kadar popüler. Bu alanda ciddi bir potansiyel var.”

Alım heyetleri üreticinin fabrikasında ağırlanacak

Sektörel ve bölgesel komiteler kurmak istediklerini belirten Karaca, “O bölgeyi temsil eden bir başkan olacak. Sadece çok üreten değil örnek olan firmalar yer alacak. Amacımız bu örnek olan firmaları daha fazla arttırmak. Ticaret heyetlerini uluslararası iyi PR şirketleriyle yapacağız ama alım heyetlerinin uygulamasını değiştirmek istiyoruz. Alım heyetlerini direkt üreticinin fabrikasına götüreceğiz. Çünkü kısa sürede sipariş alıp çalışmaya başlamak lazım. Bugün bir müşteriyle çalışmaya başlamanın süresi minimum 6 ay. Burada süreyi kısaltmak hedefimiz” diyor.

Japonya ve Afrika pazarları radarda

Dünyada iki yeni pazara girmek gerektiğine değinen Karaca, şu sözleri sarf ediyor: “Japonya pazarı önemli bir pazar. Japonya’ya girmek çok zor ama girdiğinizde çok uzun yıllar çalışabiliyorsunuz. Bunu denemek lazım. İtalya’nın önemli markalarına mal yapan birçok markamız var. Niye biz Japonya’ya mal satamayalım? Bunun yollarını bulmamız lazım. Afrika ülkeleri hazır giyimde hızla büyüyor. Afrika ülkelerine girmenin yollarını yavaş yavaş bulmamız lazım. Burada sektörel olarak ilerlememiz gerekiyor.

“Kamboçya’nın gerisinde kaldık, ABD’deki payımızı artıracağız”

Dünya hazır giyim ihracatının 2016 yılında 491 milyar dolarken 2020’de 545 milyon dolara çıktığını ancak Türkiye’nin aldığı payın yüzde 3,6‘dan yüzde 3,2’ye düştüğü bilgisini veren Karaca, dünya hazır giyim tüketimine ayak uyduramadığımızı, bu nedenle trendleri daha yakından takip edeceklerini vurguluyor. “Sektörümüz istihdam deposu bir sektör. İşsizliğin arttığı dönemlerde Amerika bile Türk hazır giyim sektörüne yöneldi” diyen Karaca, şöyle devam ediyor: “Amacımız dünyadaki payımızı yüzde 5’ e çıkarmak. Bunun için öncelikle Amerika’dan pay almamız gerekiyor. Dünyada hazır giyimde en çok ihracat yapan 6. Ülkeyiz ancak Amerika’nın ithalatında 16’ncı sıradayız. Amerika’da aldığımız pay yüzde 1 bile değil. Kamboçya bile bizden fazla pay alıyor.”

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