'Yüksek vergi, kaçak ve sahteciliği artırıyor'
JTI Tütün Vergisi Direktörü Francesco Gaglioppa, nisbi vergiler arttıkça, tüm ürünlerde olduğu gibi tütün ürünlerinde de kaçakçılık ve sahteciliğin arttığını söyledi.
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