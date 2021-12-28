YUMBİR Başkanı Afyon: Markette 60-65 liralık yumurta bizi de üzüyor

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Yumurta Üreticileri Merkez Birliği(YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatları konusunda üreticilerin düşman gibi gösterildiğini belirterek, fiyatı üreticilerin değil aracı alıcıların belirlediğini söyledi. Dolar kurundaki düşüşte yumurta maliyetinin 1 lira 20 kuruştan 1 lira 9 kuruşa düştüğünü söyleyen Afyon, “Eğer yumurta fiyatını ucuzlatmak istiyorsanız sattığımız 1 yumurta ile 200 gram yem almamızı sağlayın” diye konuştu.

YUMBİR Genel Merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan İbrahim Afyon, tüketicilerin önünde düşmen gibi gösterilmelerinden yakındı. Yüksek fiyata satıldığı dönemde bile yumurtanın en ucuz protein kaynağı olduğunu ifade eden Afyon, maddi değerinin besleyici değerinin önüne geçmesinden rahatsız olduklarını bildirdi.

Yumurta üreticilerinin büyük kâr etmediği gibi, yılın önemli bir bölümünde zararına satış yaptığını vurgulayan İbrahim Afyon, “Fahiş kâr etmeyelim ama ayakta kalacak kadar da gelir elde edelim istiyoruz. Zannedildiğinin aksine fiyatı üreticiler değil, piyasa dinamikleri belirliyor” dedi.

Yumurta fiyatı yükseldikçe arzın da arttığını dile getiren Afyon, düşük fiyatta ise üreticilerin hayvanları kesime gönderdiğini ve arzın azaldığını aktardı.

Markette 60-65 liralık fiyat bizi de üzdü

Yüksek fiyattan satılan yumurtanın sağlıklı olduğuna yönelik inanışın yanlış olduğunu söyleyen Afyon, “Dolar yüksek iken large yumurtanın maliyeti 36 liraydı, şimdi 30-31 liraya geriledi. Ancak biz zaten fiyatımızı düşürmüştük. Ayrıca bir dönem 40-45 liraya yumurta satarken, bazı marketlerde 60-65 liraya kadar çıkan fiyat bizi de çok üzdü” ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyatla yumurta satan marketler yüzünden üreticilerin fiyatını düşürmeye çalıştıklarının altını çizen İbrahim Afyon, sürdürülebilir üretim için maliyetin altında satış yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Maliyetin en büyük unsurunu yemin oluşturduğunu ve bu noktada yem fiyatında yaşanan gerilemenin, yumurta fiyatına da yansıyacağını vurgulayan Afyon, “Biz 7 aydır zararına satış yapıyoruz ama marketlerin kâr marjı da kontrol altında olmalı” şeklinde konuştu.

“B sınıfı diye ayırdığımız kirli yumurtayı çok pahalı satanlar var”

Üreticinin kirli olduğu gerekçesiyle B sınıfı olarak ayırdığı yumurtaları toplayıp organikmiş gibi gösterip tüketiciye çok pahalı satanlar olduğunu anlatan Afyon, “Sertifika ile özel üretim yapanlar var. Ancak bunun dışında sadece dış görünüşle yumurtayı pahalı satanlara da dikkat edilmeli” uyarısında bulundu.