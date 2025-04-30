Yumurta fiyatları yüzde 50 geriledi: İhracat kısıtlaması etkili oldu

Ramazan ayındaki talep artışı ve ihracat söylentileriyle yükselen yumurta fiyatları, ihracat kısıtlaması ve piyasa denetimleriyle son bir ayda yüzde 50’nin üzerinde geriledi.

Yılın ilk çeyreğinde kuş gribi kaynaklı arz endişeleri, ABD’ye ihracat beklentisi ve Ramazan ayındaki artan talep nedeniyle rekor seviyelere ulaşan yumurta fiyatları, alınan regülasyon kararları ve piyasa müdahaleleriyle gerileme gösterdi. Fiyatlar son bir ayda yüzde 50-55 oranında düşüş kaydetti.

Ticaret Bakanlığı’nın fiyat istikrarı amacıyla uygulamaya koyduğu tedbirler kapsamında, sofralık yumurta ihracatındaki kesinti tutarı kilogram başına 0,5 dolardan 1,5 dolara çıkarıldı. Ayrıca, bazı ülkelere yönelik ihracat süreçlerinin tamamlanması da iç piyasadaki arzı artırarak fiyatları aşağı çekti.

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, fahiş fiyatların üretici kaynaklı olmadığını, bazı marketlerin spekülatif alımları ve stok baskısının fiyatları yükselttiğini söyledi. Afyon, “Şu an fiyatlar 160-180 TL seviyesine geriledi. Üretimimiz, hem iç tüketimi hem ihracatı karşılayacak düzeyde” dedi.

Türem Yumurta AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaya da fiyatların Ramazan öncesinde hızlı yükseldiğini, ancak ihracat fon kesintisinin açıklanmasıyla gerilemenin başladığını belirterek, “Fiyat düşüşleri raflara bir hafta içinde yansıyor. Kısıtlamalar sürerse düşüş devam eder” değerlendirmesinde bulundu.