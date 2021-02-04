Yumurta üreticisi sahte yumurtaya karşı ‘çapraz denetimi’ istiyor

ZEHRA ORUÇ-BURSA

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, “Vatandaş yumurtaya ödediği ücretin peşine düşsün. 80 kuruşluk yumurta ile 1 lira 80 kuruş olan yumurtanın besin değeri aynıdır” dedi. Piyasadaki sahte yumurtaya dikkati çeken Afyon, devletin çapraz denetim yaparak, pazardaki dengeyi sağlaması gerektiğine vurgu yaptı. Afyon, "Tüketicinin ‘pahalı’ diye şikayet ettiği yumurtalar bizim değil. Buna itiraz ediyoruz. Lakin gezen tavuk yumurtası, köy tavuğu yumurtası, organik yumurta sertifikalı satılıyorsa, 1,5 lira ila 1,8 lira aralığında satılabiliyor. Ancak sertifikası yoksa bunlar da sahte yumurtadır. Tüketici sertifikasını mutlaka sorgulamalı, ambalajın üzerindeki sertifika kodunu da Alo 174’ten kontrol sağlamalı. Nasıl ki elektronik alet alırken fiyat ve belge sorgulaması yapıyorsak, gıdada da yumurtada da aynı sorgulamayı yapmalıyız” dedi. Bakanlığın sahada marketleri de üretim yerlerini de ayrı ayrı denetlediğini; ancak iki mercii arasında bağ kurmadıklarından yakınan İbrahim Afyon, yumurtada sahteciliğin önüne geçmek için bu bağlamda çapraz denetim yapılması gerektiğine dikkati çekti.

“Kaçak kuluçhanelerde üretilen yumurtalar daha sağlıklı diye satılıyor...”

Kontrol dışı, kayıt dışı ve gezen tavuk ya da organik adı altında üretilen ve satılan yumurtaların sektöre darbe vurduğunun altını çizen HasTavuk Damızlık Civciv Üretimi Genel Müdürü Müfit Yavuz ise, “Özellikle dünyada bu kadar virüs kaynaklarının çoğaldığı dönemde hayvancılık sektörü, beyaz et sektörü açısından vahim bir durum. tamamen kontrolsüz, hijyen ve biyogüvenlik koşulları olmadan, üretimler yapılıyor. Hatta bunlar için kaçak kuluçhaneler yapıldı ve buralarda civcivler üretiliyor. Aşılama şartları tamamen kontrol dışı. Ne yazıktır ki bu yumurtalar çok yüksek fiyatlara satılıyor ve bu yumurtalar daha sağlıklı diye satın alınıyor” şeklinde bilgi verdi. Yavuz, HasTavuk olarak, veteriner hekimler kontrolünde, uluslararası akredite kuruluşlar tarafından laboratuvar testlerinin yapıldığı, denetimlerin yapıldığı üretimler gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

“1 liranın üzerinde satılan her yumurta haksızlıktır”

“Yumurta üreticisi günah keçisi yapılıyor” diyen İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer de, yumurta fiyatlarındaki artışın sanıldığı gibi üreticiden kaynaklanmadığını belirtti. Sezer, üreticinin kilogram satış fiyatı 10 lira olan ve tüketiciye 15 liraya ulaşan yumurtanın buna rağmen en ucuz protein kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.