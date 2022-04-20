Yurt dışı lojistik desteğinde dövizden TL’ye dönüldü, destek miktarı azaldı

Hüseyin GÖKÇE

İhracatın etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçıların tedarik zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatla nüfuz etmesini sağlamak amacıyla, yurt dışında kurulacak lojistik ağlara verilecek destekte, dövizden TL’ye dönüldü. Bu değişimle birlikte daha önce 5 milyon dolar olan (bugünkü karşılığı 73.3 milyon lira) maksimum destek miktarı da 60 milyon liraya düşürülmüş oldu.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre destekler 5 ayrı kategoride verilecek. Destek kalemleri arasında; kira, hukuki danışmanlık, komisyon, pazarlama faaliyetleri, teknik donanım, dekorasyon, eleman ücretleri gibi harcamalar yer alacak.

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girerken, 13 Ekim 2020 tarihli 3080 Sayılı Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlükten kaldırıldı. Bu değişim ile birlikte daha önce dolar cinsinden verilen desteklerde, son dönemlerde bir çok alanda olduğu gibi bu alanda da Türk Lirasına dönüldü. Desteğin amaç kısmında da küçük bir değişiklik yapıldı. Daha önce uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı olarak nüfuz edilmesi amaçlanıyordu. Yeni karar ile birlikte tedarik ve dağıtım zincirlerine rekabetçi fiyatla nüfuz edilmesi amaçlandı.

Cep depolarına da destek veriliyor

Yurt dışında ilk kez kurulan tesislerin uçtan uca tüm lojistik süreçlerinin yönetilmesi için, cep depoları ve bu ağın işletilmesi, teknik donanım, yatırım, dekorasyon gibi giderleri yüzde 70 oranına ve YLDA başına 60 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

Yurt dışında kiralanan veya üçüncü parti lojistik hizmetlerinin satın alındığı cep depolar ve tesisler için ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 olmak üzere YLDA başına 24 milyon lira destek verilecek.

Reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerine yurt dışında 3 milyon lira, yurt içinde ise 1 milyon 200 bin lira destek verilecek.

Yurt dışında istihdam edilen en fazla 10 kişiye kadar çalışanın brüt ücreti ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve kişi başı 600 bin lirayı geçmemek kaydıyla YLDA başına 4 milyon 800 bin lira desteklenecek.

Fiyat riskinden arındırmaya 3.6 milyon lira

Lojistik maliyetlerinin yıkıcı fiyat ve rekabet riskinden arındırılması, lojistik firmaların finansman erişiminin kolaylaştırılması, navlun maliyetinin azaltılması amacıyla bu alandaki teknik altyapı giderlerinin yüzde 60 oranında 3 milyon 600 bin liraya kadar destek verilecek.

Destek süresi en fazla 5 yıl olacak ama performans kriterine 5 yılı aşmamak üzere ek süre verilebilecek. Kriteri birbirini takip eden 3 yıl boyunca karşılayamayan YLDA destek kapsamı dışında bırakılacak. Karar kapsamında desteklenecek YLDA sayısı toplam 8’i geçemeyecek.

Türk ürünlerine en az yüzde 50 yer verilecek

Karar kapsamında kurulan ve işletilen YLDA’da Türk menşeli ürünlere en az yüzde 50 oranında yer tahsis edilecek.

İşbirliği kuruluşları veya işletici şirketler tarafından yanıltıcı belge ibraz edildiğinin tespit edilmesi halinde yasal işlem başlatılacak. Haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemelerinin faiziyle birlikte bir ay içinde ödenmesi sağlanacak.

Yürürlükten kaldırılan 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında gerçekleştirilen ve bu kararın yayımı tarihinde sonuçlanmamış başvurulara, faaliyet tarihinde yürürlükte olan mevzuat uygulanacak.