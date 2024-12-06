Yurt dışı merkezli işletmelerde rekabet avantajı zayıflıyor
Özellikle yurt dışı merkezli olup Türkiye’de mühendislik ekipleri çalıştıran şirketlerin bu ekiplerini küçültmeye ve Türkiye’den alımları sınırlandırmaya kararı aldı. Endeavor Türkiye ve Melon ortaklığında yürütülen araştırma, teknoloji sektöründeki yetenek yönetimi ve istihdam stratejileri açısından önemli sinyaller veriyor.
Girişimci ağı Endeavor Türkiye ile danışmanlık şirketi Melon’ın ortak yürüttüğü ‘Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu Kasım 2024’ yayınlandı. Türkiye’nin hızlı büyüyen 100 teknoloji şirketinden alınan 2024 yılının son yarısını da kapsayan yıl değerlendirmesine göre; özellikle yurt dışı merkezli olup Türkiye’de mühendislik ekipleri çalıştıran organizasyonlarla gerçekleştirilen görüşmelerde, rekabet avantajının zayıfladığına dair net mesajlar alındı.
Yetenekli mühendis havuzuna sahip olmasına rağmen, Türkiye’de maliyet avantajını kaybeden birçok firmanın, mühendislik ekiplerini küçültme veya Türkiye’den alım yapmayı sınırlandırma kararı aldığı görüldü. Bu durum, teknoloji sektöründeki yetenek yönetimi ve istihdam stratejileri açısından önemli sinyaller veriyor.
Öte yandan araştırmaya katılan şirketlerin 5'te 1'i, ücret ödemelerinde dövizi baz alırken, deneyimli çalışanlar ile deneyimsiz çalışanlar arasındaki ücret farkının da giderek azaldığı görüldü. Araştırma, deneyimli ve deneyimsiz çalışanlar arasındaki ücret farkının da giderek azaldığını ortaya koydu.
Çalışanlara hisse senedi opsiyonu
Çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası ya da özel sağlık sigortası sağlayan teknoloji şirketlerinin oranının yüzde 82 gibi yüksek bir oranda seyrettiği görülüyor. Şirketlerin yüzde 94'ü çalışanlarına yemek desteği sağlıyor. Haziran 2024 itibarıyla medyan yemek ücreti 225 TL iken, Ekim ayında yüzde 21'lik bir artışla 272 TL'ye yükseldi. İyi performansı, prim ödemesi ile ödüllendiren şirket oranı ise yüzde 93. Araştırma sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 43'ü prim ödemelerini yıllık, yüzde 15’i üç aylık, yüzde 12’si ise aylık bazda gerçekleştiriyor. Katılımcı şirketlerin yüzde 52 ise hisse senedi opsiyonunu tüm çalışanlarına sunuyor.
Verimliliği artırmak için son dönemde sıklıkla başvurulan yapay zekâ teknolojileri, iş süreçlerinde önemli değişimlere yol açıyor. Yapay zekânın iş süreçlerine entegrasyonu konusunda yüzde 92’lik bir katılım oranı bulunuyor. Şirketlerin yüzde 42’si, yapay zekanın iş süreçlerinde verimliliği artırdığını ve rutin işlerin otomatikleştiğini belirtiyor.
Ancak yüzde 52’si yapay zeka alanında çalışanlarına herhangi bir eğitim veya farkındalık programı sunmuyor. Katılımcı şirketlerin yüzde 69'u yapay zekânın iş gücü üzerinde verimliliği arttırmak ve rutin işleri otomatikleştirmek gibi bir faydasını görürken, yüzde 61'i bu etkilerin Veri Analizi ve Raporlama süreçlerinde yoğunlaştığını belirtiyor. Yapay zekâyı en fazla kullanan ekipler arasında ilk sırayı IT (yüzde 85) ve ikinci sırayı pazarlama (yüzde 80) alıyor.
Stratejik pozisyonlarda ücret artışları yüzde 100’ü aştı
Aynı araştırmanın haziran ayında yayınlanan 2024 Ara Dönem Ücret ve Yan Haklar Raporu’na göre, şirketlerin yüzde 49'u ücret artışı planlarken, yüzde 18'inin artış yapmayı düşünmediği, yüzde 33'ünün ise kararsız olduğu belirlenmişti. Yeni bulgular, şirketlerin yüzde 67’sinin artış yapmayı tercih ettiğini gösteriyor. 2025’te şirketlerin yüzde 85'i, çalışan ücretlerine artış yapacağını ancak oranları konusunda net bir karar veremediklerini dile getiriyor. Bu durum, dövizle ödeme yapan şirketlerde de yüzde 75 ile aynı oranda seyrediyor. Yazılım sektöründe son bir yılda raporlanan rollerin yüzde 25’inde ücret artış oranları yüzde 100’ü aşarken, teknoloji direktörü, full-stack yazılım direktörü ve siber güvenlik müdürü gibi stratejik pozisyonlar, bu artış trendinin en net görüldüğü roller arasında yer alıyor.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, Türkiye teknoloji sektörünün büyük bir değişim ve dönüşüm döneminden geçtiğine işaret ederek, “Rapor, sektördeki bu dönüşümü anlamak ve yönlendirmek adına değerli iç görüler sunuyor” dedi.