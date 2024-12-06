Yurt dışı merkezli işletmelerde rekabet avantajı zayıflıyor

Girişimci ağı Endeavor Türkiye ile danışman­lık şirketi Melon’ın or­tak yürüttüğü ‘Türkiye Tekno­loji Sektörü Ücret ve Yan Hak­lar Araştırma Raporu Kasım 2024’ yayınlandı. Türkiye’nin hızlı büyüyen 100 teknoloji şir­ketinden alınan 2024 yılının son yarısını da kapsayan yıl de­ğerlendirmesine göre; özellik­le yurt dışı merkezli olup Tür­kiye’de mühendislik ekipleri çalıştıran organizasyonlarla gerçekleştirilen görüşmeler­de, rekabet avantajının zayıf­ladığına dair net mesajlar alın­dı.

Yetenekli mühendis havu­zuna sahip olmasına rağmen, Türkiye’de maliyet avantajını kaybeden birçok firmanın, mü­hendislik ekiplerini küçültme veya Türkiye’den alım yapmayı sınırlandırma kararı aldığı gö­rüldü. Bu durum, teknoloji sek­töründeki yetenek yönetimi ve istihdam stratejileri açısından önemli sinyaller veriyor.

Öte yandan araştırmaya ka­tılan şirketlerin 5'te 1'i, ücret ödemelerinde dövizi baz alır­ken, deneyimli çalışanlar ile de­neyimsiz çalışanlar arasındaki ücret farkının da giderek azal­dığı görüldü. Araştırma, dene­yimli ve deneyimsiz çalışanlar arasındaki ücret farkının da gi­derek azaldığını ortaya koydu.

Çalışanlara hisse senedi opsiyonu

Çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası ya da özel sağ­lık sigortası sağlayan teknoloji şirketlerinin oranının yüzde 82 gibi yüksek bir oranda seyretti­ği görülüyor. Şirketlerin yüzde 94'ü çalışanlarına yemek des­teği sağlıyor. Haziran 2024 iti­barıyla medyan yemek ücreti 225 TL iken, Ekim ayında yüz­de 21'lik bir artışla 272 TL'ye yükseldi. İyi performansı, prim ödemesi ile ödüllendiren şirket oranı ise yüzde 93. Araştırma sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 43'ü prim ödemelerini yıllık, yüzde 15’i üç aylık, yüz­de 12’si ise aylık bazda gerçek­leştiriyor. Katılımcı şirketlerin yüzde 52 ise hisse senedi opsi­yonunu tüm çalışanlarına su­nuyor.

Verimliliği artırmak için son dönemde sıklıkla başvurulan yapay zekâ teknolojileri, iş sü­reçlerinde önemli değişimle­re yol açıyor. Yapay zekânın iş süreçlerine entegrasyonu ko­nusunda yüzde 92’lik bir katı­lım oranı bulunuyor. Şirketle­rin yüzde 42’si, yapay zekanın iş süreçlerinde verimliliği ar­tırdığını ve rutin işlerin otoma­tikleştiğini belirtiyor.

Ancak yüzde 52’si yapay zeka alanında çalışanlarına herhangi bir eği­tim veya farkındalık programı sunmuyor. Katılımcı şirketle­rin yüzde 69'u yapay zekânın iş gücü üzerinde verimliliği art­tırmak ve rutin işleri otomatik­leştirmek gibi bir faydasını gö­rürken, yüzde 61'i bu etkilerin Veri Analizi ve Raporlama sü­reçlerinde yoğunlaştığını belir­tiyor. Yapay zekâyı en fazla kul­lanan ekipler arasında ilk sıra­yı IT (yüzde 85) ve ikinci sırayı pazarlama (yüzde 80) alıyor.

Stratejik pozisyonlarda ücret artışları yüzde 100’ü aştı

Aynı araştırmanın haziran ayında yayınlanan 2024 Ara Dönem Ücret ve Yan Haklar Raporu’na göre, şirketlerin yüzde 49'u ücret artışı planlarken, yüzde 18'inin artış yapmayı düşünmediği, yüzde 33'ünün ise kararsız olduğu belirlenmişti. Yeni bulgular, şirketlerin yüzde 67’sinin artış yapmayı tercih ettiğini gösteriyor. 2025’te şirketlerin yüzde 85'i, çalışan ücretlerine artış yapacağını ancak oranları konusunda net bir karar veremediklerini dile getiriyor. Bu durum, dövizle ödeme yapan şirketlerde de yüzde 75 ile aynı oranda seyrediyor. Yazılım sektöründe son bir yılda raporlanan rollerin yüzde 25’inde ücret artış oranları yüzde 100’ü aşarken, teknoloji direktörü, full-stack yazılım direktörü ve siber güvenlik müdürü gibi stratejik pozisyonlar, bu artış trendinin en net görüldüğü roller arasında yer alıyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, Türkiye teknoloji sektörünün büyük bir değişim ve dönüşüm döneminden geçtiğine işaret ederek, “Rapor, sektördeki bu dönüşümü anlamak ve yönlendirmek adına değerli iç görüler sunuyor” dedi.