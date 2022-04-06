Yurt dışı müteahhitlerin işleri martla birlikte açıldı

Mehmet KAYA

Yedi yıllık bir dönemin ardından 2021’de yeniden 30 milyar dolarlık yurt dışı iş üstlenen Türk müteahhitler, Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz etkilerinin beklendiği 2022 Ocak-Mart döneminde 3 milyar 75 milyon dolarlık iş üstlendi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 3 ayında üstlenilen 74 işin, ortalama proje bedeli 41,6 milyon TL olarak kayda geçti. Türk müteahhitlerin 1972’den bu yana üstlendiği iş sayısı 11 bin 211’e, tutarı da 457,1 milyar dolara ulaştı. 131 ayrı ülkede proje gerçekleştirilmiş oldu. Yurt dışı müteahhitlik sektörü için enerji fiyatlarındaki yükselişin olumlu, Rusya-Ukrayna savaşının ise her iki ülkenin de Türkiye’nin geleneksel pazarlarından olması nedeniyle olumsuz etki edeceği belirtiliyor. Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında üstlendiği işler, inşaat malzemeleri ihracatına da etki ediyor.

Ortalama proje bedeli 42 milyon dolara yaklaştı

Türk müteahhitler 2022 Ocak ayında 214,4 milyon, Şubat ayında 866,6 milyon dolar olmak üzere, yılın ilk iki ayında 1 milyar 81 milyon dolarlık iş üstlenmişti. Yılın iki ayında 38 iş alınmışken, sadece mart ayında 36 projede 1 milyar 994 milyon dolarlık iş üstlenimi gerçekleşti. 2022 yılında proje ortalama bedeli 41,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aslan payı Rusya ve BDT ülkelerinden geldi

Rusya, 1972’den bu yana 11 milyar 16 milyon dolar tutar ve yüzde 35,9 payla Türk müteahhitlerin en fazla iş üstlendiği ülke konumunda. Enerji fiyatlarındaki toparlanmayla birlikte 2013’ten sonra ilk kez 30 milyar doların aşıldığı 2021’de Türk müteahhitler bölgesel olarak en fazla işi BDT ülkeleri, Ortadoğu ve Avrupa’da üstlenmişti. BDT ülkeleri, Rusya’nın da etkisiyle yüzde 52,2 payla 16,1 milyar dolarlık işin üstlenildiği bölge olmuştu.