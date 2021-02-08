"Yurt dışında 100 bin Türk işçi hedefini Orta Doğu ve Afrika ile yakalarız"

Yurt dışında bu yıl 20 milyar dolar, orta vadede ise yıllık 50 milyar dolarlık yeni proje üstlenmeyi hedefleyen Türk müteahhitler, proje fırsatlarını yakın takibe aldı. Açıklanan proje tutarı 5,2 trilyon dolara ulaşan Orta Doğu ve Afrika pazarları ise Türk müteahhitler için büyük potansiyel taşıyor. En büyük pazarların Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya olması beklenirken, en büyük müşterinin Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu olması öngörülüyor.

Orta Doğu ve Afrika’da açıklanan toplam 5.2 trilyon dolarlık projeleri takibe alan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), hazırladığı bölge, ülke ve sektör analizleri ve verdiği danışmanlık hizmetleri ile tanınan Middle East Economic Digest (MEED) işbirliği ile ‘Körfez, Orta Doğu ve Afrika Ülkelerine Genel Bakış ve Bölge Potansiyelinin Değerlendirilmesi’ başlıklı video konferans düzenledi.

Toplantıda yaptığı sunumda, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde Katar’a uygulanan ambargonun da kalkması ile istikrarın tekrar tesis edildiğine işaret eden Middle East Economic Digest (MEED) Araştırma Direktörü Edward James, bölgede yapılması planlanan projelerin Türk müteahhitler için avantaj olacağını ifade etti.

"En büyük müşteri Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu"

Orta Doğu ve Afrika bölgesinde işverenin genel olarak devlet olduğunu, özel sektörün ise arka planda kaldığını kaydeden Edward James, “Açıklanan ve bilinen projeleri dikkate aldığımızda 5.2 trilyon dolarlık bir pazar var. Bunlar uygulanabilir projeler ve yeni projeler de gelecek. En büyük pazar Suudi Arabistan, en büyük müşteri de Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu. Bu devam edecek. Suudi Arabistan’ın gelecek 20 yılda büyük projeler açıklaması bekleniyor. İhale süreci devam eden projelere baktığımızda da Suudi Arabistan, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 120 milyar dolarlık proje var.” dedi.

"Türk müteahhitleri çekmek istiyorlar"

Bölgede başarılı olmanın yolunun finansmanı da beraberinde getirmekten geçtiğini anlatan James, şöyle devam etti: “Orta Doğu’ya yönelik çalışmalar yapacaksanız Suudi Arabistan ve Abu Dabi’ye yönelmeniz gerekiyor. Kamu - özel ortaklığı pazarında Türk müteahhitler başarılı olabilir. Bazı pazarlarda yerel ortağı iyi seçmek gerekiyor. Türk müteahhitlerin pazardaki itibarı çok iyi. Kaliteli işler yapıyorlar. Bazı ülkeler Türk müteahhitleri çekmek istiyor. Rekabetin düşük olduğu bazı pazarlar var. Bu pazarlarda büyük Avrupalı firmaları göremiyorsunuz. Orada ilişkileri geliştirip, başarılı olabilirsiniz.”

"Dengeli ve hassas adımların önemi artmaktadır"

Körfez ülkelerinde Türkiye’ye yönelik oluşturulan olumsuz algı nedeniyle Türk müteahhitlerin 3 milyar dolarlık iş kaybı yaşadığını hatırlatan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Bakanı Mithat Yenigün ise, “Politik ve ekonomik gelişmelerin özellikle yakın coğrafyamızda birbirinden çok etkilendiği izlenmek olup, zor koşullarda atılacak dengeli ve hassas adımların önemi artmaktadır. Diplomatik sorunlarda iyileşme ve finansman imkânlarında gelişme halinde Orta Doğu ve Afrika’da öne çıkan 5,2 trilyon dolarlık pazardan büyük pay alabiliriz. Bu pazarlar, bizim yurt dışında istihdam ettiğimiz Türk işgücü sayısını da üç kat artırarak 100 bine çıkarma hedefimizi gerçekleştirmemizi sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.