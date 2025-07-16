Yurt dışında okuyan 5 gençten 3’ü dönmeyi düşünüyor

Araştırma kapsamında genç yeteneklerin sosyal hayatla­rı, gelecek planları, yurt dışı göç motivasyonları ile Türkiye’ye dönüşe bakış açılarına ilişkin 445 GreaTR üyesi ile kantitatif görüşmeler yapıldı.

Gençler eğitimlerine yurt dı­şında devam etme kararı verir­ken, en önemli etken gelecekte­ki kariyerlerine uluslararası bir boyut katmak olduğu ortaya ko­nulan araştırmaya göre, eğitim hayatına devam eden 5 gençten 3’ü (yüzde 61) Türkiye’ye dön­meye sıcak bakarken, 2’si dön­meyi düşünmüyor.

Dönmeyi planlayanlar için en büyük motivasyon ise “ülkesi­ne hizmet etmek ve aile-kültür bağlarına geri dönmek” olarak gösteriliyor. Dönmeyi düşünme­yenler ise Türkiye’deki ekono­mik, politik ve sosyal koşulları öne sürüyor.

Şartlar eşitlenince yurt dışı cazibesini yitiriyor

Öğrencilerin yarıya yakını Türkiye koşullarından bağımsız yurt dışı deneyimi istese de, ya­rısından biraz daha fazlası Tür­kiye’deki toplumsal, sosyal ve ekonomik koşulların yurt dışı koşullarıyla eşit olduğu senaryo­da eğitim için yurt dışına çıkma­yı tercih etmeyeceğini belirtiyor. Eğitimin yanı sıra daha geniş bir dünya görüşüne sahip olma ar­zusu da yurt dışı kararında etki­li oluyor.

Gençler aklen rasyonel fırsat­larla dolu bir yolculuğa başla­dığını düşünse de en çok sosyal çevreye alışma, uyum sağlama, sosyal izolasyon, yalnız hisset­me ve sevdiklerinden uzak olma gibi duygusal konularda zorla­nıyor.

Avrupa’daki yaşam, barınma zorlukları, yüksek kiralar da bü­yük sıkıntı yaratıyor. Bu unsur­lar yaşam kalitesine dair hayal kırıklıklarına neden oluyor. İtal­ya’da yaşayan bir kadın “Avrupa abartıldığı gibi değil, İstanbul’da yaşamaktan çok da farkı yok” di­yor. Futurebright Veri Teknolo­jileri Genel Müdürü Karolin Ku­yumcu “Araştırmamız, gençle­rin kariyerlerine uluslararası bir vizyon katma, kaliteli eğitim al­ma, dil becerilerini geliştirme, farklı kültürleri tanıma ve ki­şisel özgürlük arayışı gibi güç­lü motivasyonlarla yurt dışı eği­timine yöneldiğini ortaya koyu­yor. Ancak bu çekici fırsatların beraberinde yalnızlık, aidiyet sorunları, bürokratik engeller, kültürel farklılıklar ve sınırlı ka­riyer imkanları gibi önemli zor­luklar da getirdiği belirtiliyor” değerlendirmesi yaptı.

Her 10 kişiden 3’ü istediği işte çalışabiliyor

Araştırmaya göre, yurt dışında öğrenim görüp çalışan 10 gençten yalnızca 3'ü istediği nitelikte bir işte çalışıyor. Yurt dışında iş arama tecrübesi yaşayan 10 gençten yaklaşık 7’si bu süreçte tercih kriterleri, çalışma & oturma izni, network eksikliği gibi bir takım zorluklar yaşadığını ifade ediyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 93’ü, tekrar seçim şansı olsa yine yurt dışında okumayı tercih edeceğini söylüyor. Ancak bu tercihin arkasında Türkiye’den kaçış değil, dünya vatandaşı olma arzusu yatıyor.