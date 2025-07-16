Yurt dışında okuyan 5 gençten 3’ü dönmeyi düşünüyor
FutureBright Group ve yurt dışında öğrenim gören Türk öğrenciler için iş fırsatları oluşturan GreaTR platformu, tersine beyin göçü konusunda araştırma gerçekleştirdi.
Araştırma kapsamında genç yeteneklerin sosyal hayatları, gelecek planları, yurt dışı göç motivasyonları ile Türkiye’ye dönüşe bakış açılarına ilişkin 445 GreaTR üyesi ile kantitatif görüşmeler yapıldı.
Gençler eğitimlerine yurt dışında devam etme kararı verirken, en önemli etken gelecekteki kariyerlerine uluslararası bir boyut katmak olduğu ortaya konulan araştırmaya göre, eğitim hayatına devam eden 5 gençten 3’ü (yüzde 61) Türkiye’ye dönmeye sıcak bakarken, 2’si dönmeyi düşünmüyor.
Dönmeyi planlayanlar için en büyük motivasyon ise “ülkesine hizmet etmek ve aile-kültür bağlarına geri dönmek” olarak gösteriliyor. Dönmeyi düşünmeyenler ise Türkiye’deki ekonomik, politik ve sosyal koşulları öne sürüyor.
Şartlar eşitlenince yurt dışı cazibesini yitiriyor
Öğrencilerin yarıya yakını Türkiye koşullarından bağımsız yurt dışı deneyimi istese de, yarısından biraz daha fazlası Türkiye’deki toplumsal, sosyal ve ekonomik koşulların yurt dışı koşullarıyla eşit olduğu senaryoda eğitim için yurt dışına çıkmayı tercih etmeyeceğini belirtiyor. Eğitimin yanı sıra daha geniş bir dünya görüşüne sahip olma arzusu da yurt dışı kararında etkili oluyor.
Gençler aklen rasyonel fırsatlarla dolu bir yolculuğa başladığını düşünse de en çok sosyal çevreye alışma, uyum sağlama, sosyal izolasyon, yalnız hissetme ve sevdiklerinden uzak olma gibi duygusal konularda zorlanıyor.
Avrupa’daki yaşam, barınma zorlukları, yüksek kiralar da büyük sıkıntı yaratıyor. Bu unsurlar yaşam kalitesine dair hayal kırıklıklarına neden oluyor. İtalya’da yaşayan bir kadın “Avrupa abartıldığı gibi değil, İstanbul’da yaşamaktan çok da farkı yok” diyor. Futurebright Veri Teknolojileri Genel Müdürü Karolin Kuyumcu “Araştırmamız, gençlerin kariyerlerine uluslararası bir vizyon katma, kaliteli eğitim alma, dil becerilerini geliştirme, farklı kültürleri tanıma ve kişisel özgürlük arayışı gibi güçlü motivasyonlarla yurt dışı eğitimine yöneldiğini ortaya koyuyor. Ancak bu çekici fırsatların beraberinde yalnızlık, aidiyet sorunları, bürokratik engeller, kültürel farklılıklar ve sınırlı kariyer imkanları gibi önemli zorluklar da getirdiği belirtiliyor” değerlendirmesi yaptı.
Her 10 kişiden 3’ü istediği işte çalışabiliyor
Araştırmaya göre, yurt dışında öğrenim görüp çalışan 10 gençten yalnızca 3'ü istediği nitelikte bir işte çalışıyor. Yurt dışında iş arama tecrübesi yaşayan 10 gençten yaklaşık 7’si bu süreçte tercih kriterleri, çalışma & oturma izni, network eksikliği gibi bir takım zorluklar yaşadığını ifade ediyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 93’ü, tekrar seçim şansı olsa yine yurt dışında okumayı tercih edeceğini söylüyor. Ancak bu tercihin arkasında Türkiye’den kaçış değil, dünya vatandaşı olma arzusu yatıyor.