Yurt içi uçak biletlerinde tavan fiyat yükseldi
İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada , bin 650 lira olan tavan fiyatın, 2 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.
Haber Merkezi
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Uçak biletlerindeki tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi.
İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat artışını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü duyurdu.
Yeni düzenlemeyle birlikte, iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.
Geçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43’lük artışla bin 150 TL’den bin 650 TL’ye yükseltilmişti.