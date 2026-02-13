“Yurtdışına yatırım uzun vadede riskli”

Ferit PARLAK

Baran, son dönemde küresel rekabet, artan maliyetler ve fi­nansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle, özellikle hazır giyim ve tekstil sektörü­nün üretimini yurt dışına kay­dırdığına dikkat çekerek, “Bu süreçte bazı firmalar, maliyet avantajı nedeniyle üretimle­rini yurt dışına taşımayı ter­cih etti.

Yurt dışına çıkış, her ne kadar kısa vadede maliyet avantajı gibi görünse de uzun vadede ciddi riskleri berabe­rinde getiriyor. Üretim süreç­lerinin kontrolünün zorlaş­ması, kalite standartlarının sürdürülebilirliği, teslim süre­lerinde yaşanabilecek aksak­lıklar, tedarik zincirinin kırıl­ganlaşması, bu risklerin başın­da geliyor. Öte yandan içerde de istihdam ve üretim gücü olumsuz etkileniyor” dedi.

Mısır’dan Tunus’a yatırım kayması var

Buna karşın Türkiye’de üre­timine devam eden firma­ların, ülke ekonomisi­ne sağladığı katkıya da değinen Baran, “Tüm zorluklara rağmen ül­kemizde üretimine devam eden çok sayıda firmamız var. Bu firmalar, istihda­ma, ihracata ve ülkemizin sa­nayi altyapısına katkı sağlıyor. Sergiledikleri kararlılık, sek­törümüzün geleceği açısından son derece kıymetli” diye ko­nuştu.

Baran, Cumhurbaşka­nı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Türki­ye Odalar ve Borsalar Birli­ği organizasyonu ile Mısır’da bulunduklarını kaydederek, “Yaklaşık 20 bin firmamızın Mısır’da 4 miyar dolarlık ya­tırımı var. Ancak şimdi­lerde de Mısır’dan Tu­nus’a doğru bir yatırım kayması olduğunun ha­berlerini alıyoruz” dedi.

Baran, sektörün tasarımdan üre­time, marka­laşmadan peraken­deye uza­nan geniş yapısıyla yalnızca ekonomik değil, aynı zaman­da kültürel ve sosyal bir değer de ürettiğini de kaydetti. Tür­kiye’nin hazır giyim ve tekstil­de dünyanın önde gelen üre­tim merkezlerinden biri duru­munda olduğunu vurgulayan Baran, “Hızlı teslimat kabili­yeti, kaliteli üretim altyapısı, nitelikli iş gücü ve güçlü teda­rik zinciriyle küresel rekabet­te önemli bir avantaja sahibiz. Ankara da bu güçlü yapının önemli merkezlerinden biri” dedi. Ankara’nın bu birikimi­nin yüzyıllar öncesinde Anka­ra keçisinin tiftiğiyle dokunan sof kumaşına dayandığını be­lirten Baran, sof kumaşının o dönemde çok sayıda ülkeye ih­raç edildiğini ve kent ekono­misini ayakta tutan bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Markalaşma değerli

Etkinliğin sektör temsilcilerini bir araya getiren, yeni iş birliklerine zemin hazırlayan ve yerli markaların görünürlüğünü artıran önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Baran, dijitalleşme, sürdürülebilirlik, yeşil üretim, markalaşma ve ihracat odaklı büyüme başlıkları açısından bu tür buluşmaları önemsediklerini söyledi. Markalaşmanın değerine işaret eden Baran, Ankara Ticaret Odası tarafından beşincisi düzenlenecek “Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları”nın 24-25 Nisan tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirileceğini belirterek, sektör temsilcilerini etkinliğe davet etti.