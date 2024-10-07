“Yüzde 20 daralan Türkiye pazarından 2026’da umutluyuz”
Prometeon, kendi markasıyla satışa sunacağı ilk lastiklerin üretimine Türkiye’de başlayacak. Prometeon Tyre Group CEO’su Roberto Righi, Türkiye'de otomasyon yatırımlarına odaklanacaklarını belirtti. 2024’ü geçen yılla aynı ciroda kapatmaya hazırlanan Şirket'in Türkiye CEO’su Gürcan Şenocak ise lastik pazarının yüzde 20 daraldığını ifade etti.
Sevilay ÇOBAN
Ticari, zirai ve iş makinesi (OTR) sektörleri için lastik geliştirme, üretim ve pazarlama alanındaki global oyuncu Prometeon Tyre Group, Avrupa ve Türkiye için ilk Serie 02 Prometeon markalı lastiklerini tanıttı. Prometeon ürün markasına geçiş kademeli olarak gerçekleşecek ve bölgesel uygulamalar için geliştirilen yeni R02 modeller, ekim ayından itibaren satışa sunulacak.
Prometeon Tyre Group CEO’su Roberto Righi, Prometeon Türkiye CEO’su Gökçe Şenocak ve üst düzey yöneticiler, şirketin yeni dönem stratejilerini paylaşmak üzere bir grup gazeteciyiyle biraraya geldi. Roberto Righi, Pirelli’den ayrıldıkları 2017 yılından bu yana dönüşümün devam ettiğine ve şirket tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ederek, “Bu lansman markamız için önemli bir kilometre taşıdır. Önümüzdeki yıllarda Grup olarak hem endüstriyel hem de ticari alanlarda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Yatırım planları otomasyon odaklı
Roberto Righi, globalde 2024’ü 1,3 milyon euro ciro ile kapatmayı, 2030’da ise 2 milyar euroya ulaşmayı planladıklarını belirterek, Türkiye, Mısır ve 2’si Brezilya’daki tesislerinde üretilen toplam 5 milyon adet lastiğin satılacağını ön gördü. Righi, Türkiye’de otomasyon yatırımlarına odaklanacaklarına dikkat çekerek, “Türkiye’deyiz çünkü sadece burası bizim en büyük tesisimiz ve en fazla üretimi yaptığımız yer olduğu için değil, Türkiye’nin iç pazarı da çok önemli olduğu için buradayız.
Türkiye’ye son 7 yılda yaklaşık 200 milyon euro yatırım yapıldı. Yatırımlarımızı yeni tesis kurma anlamında ya da kapasite arttırma anlamında kullanmayacağız da daha çok otomasyon seviyesini arttıracağız. Grup içerisinde ürün teknolojisi açısından en ileri düzeyde olan Türkiye fabrikası. Türkiye’deki tesisin yapabildiğini yapabilen başka bir tesisimiz yok” diye konuştu.
“Türkiye pazarı yüzde 20 daraldı”
Roberto Righi, 2024 yılı ciro ön görüsüyle 2023 yılı cirosunun aynı rakamda kalmasının nedenine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı; “Evet, rakamlara baktığımızda 2023 ve 2024 yılı ciroları aynı görünüyor. Ancak burada organik bir büyümeden söz edebiliriz. Forex etkisi, yani para cinsinin yarattığı etkinin yansıtılmadığı rakamları görüyorsunuz. Geçen seneye göre gelirde birkaç puanlık artış var. Hem Brezilya’da hem Türkiye’de hem de Mısır’da para bilimleri değer kaybettiği için aynıymış gibi bir tablo söz konusu.”
Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak ise aynı soruyu yanıtlarken, “Prometeon için Türkiye pazarı, Avrupa pazarları içerisindeki en büyük pazar. Bizden sonraki en büyük pazar, 1,3-1,5 milyon adetlik Almanya. Türkiye’de ise 2023’te pazar 2,2 milyon adet ile kapandı. Pandemi sonrasında Türkiye pazarında çok agresif bir büyüme yaşandı. Global lastik sektöründe de bir daralma yok. Daha çok Türkiye’deki daralmadan bahsediyoruz. Aynı senaryo Avrupa’da geçen sene yaşadı. Dengelenme Türkiye’de gerçekleşiyor. Bu sene, pazarda
%20 daralma söz konusu oldu. 2025 yılının da 2024 ile paralel geçeceğini düşünüyoruz. OVP’de 2025 ikinci yarısından sonra bir toparlanma olacağı ön görülüyor. Bu sene ilk yarısı daha iyi, ikinci yarısı daha kötüydü. Seneye ilk yarı daha kötü, ikinci yarı daha iyi olacak. Dünya Bankası’nın raporları, 2026 yılında ekonominin büyüyeceğine yönelik. Dolayısıyla lojistik sektörü büyüyecek. Global lastik seköründe de yukarı doğru bir çıkış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
“2024’te ilk defa %100 kapasiteyi kullanmadık”
Yüzde 20 daralan Türkiye pazarındaki satışlarında 1,7 milyon adete ulaşmayı ön gördüklerini kaydeden Şenocak, “Yine Avrupa’nın en büyük pazarı olmaya devam edeceğiz. Son 2-3 yıldır ilk defa Türkiye’de yüzde 100 kapasiteyi kullanmadık. 2024’ün aşağı yukarı geçen seneden daha yavaş geçeceğini bekliyorduk. İkinci çeyrekte pazarın küçültmesi bizim tahmin ettiğimizden de daha fazla oldu. 2025’te tekrar tam kapasiteye geçmeyi bekliyoruz. 2020 senesinden bu yana Türkiye’de kamyon lastiklerinde kesintisiz pazar lideriyiz. Prometeon olarak biz 2024’te daralan pazara rağmen pazar payımızı 1 puan artırmayı başardık. İnşaat lastiklerinde de çok güçlü bir liderliğe sahibiz” dedi.
Pazarın yüzde 75’i lüks lastik talep ediyor
Ekonomik segmentte özellikle 2021-2022 yıllarında bir büyüme olmakla beraber özellikle zorlu ekonomik koşulların yaşandığı dönemlerde premium ürünlere olan talebin arttığından söz eden Şenocak, “Prometeon markalı premium ürünlerimizle sunduğumuz kilometre ömrü, dayanıklılık, azalan yakıt tüketimi gibi ile avantajlar sağlıyor, Pro Services çözüm ailemizle filoların operasyonlarını destekliyor ve tasarruf sunuyoruz. Türkiye’de de pazarın yüzde 75-80’i premıum lastik talep ediyor” ifadesini kullandı.
7 yılda 200 milyon euroluk yatırım
Kocaeli’nde 1960 yılında kurulan fabrika, 2 bin kişiyi istihdam sağlıyor. Fabrika, yıllık 1 milyon 850 bin kamyon ve otobüs lastik üretim kapasitesine sahip. Üretiminin %50'den fazlası Avrupa başta olmak üzere 87 ülkeye ihraç eden fabrikaya son yedi yılda yaklaşık 200 milyon euro yatırım yapıldı. Yeni Prometeon Serie 02, grubun yenilikçilik ve sürdürülebilirlik odağı ile faaliyet gösteren Türkiye’deki Kocaeli fabrikasında üretilecek.
Araştırma ve Geliştirme Merkezine de ev sahipliği yapan Kocaeli tesisi, grubun teknoloji, sürdürülebilirlik ve inovasyonunu ileriye taşıma konusunda stratejik bir rol oynuyor. ISO 50001 enerji sertifikasına sahip olan Kocaeli fabrikasındaki üretim süreçleri, sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan enerji verimliliği kriterlerini karşılıyor.
Silika yerine pirinç kabuğu
Gökçe Şenocak, sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinerek, “2040 senesi itibariyle karbon nötron olacağız diye taahhüt verdik. Su tüketiminde %50 bir azaltım hedefimiz var. Fabrikada artık doğal kaynak su yerine gri su dediğimiz atık suları kullanmaya başladık. 8 yılda kapasitemizi 2 katından fazla artırdık. Kapasite artırırken enerjimizi %25 azaltmış durumdayız. Bir önemli hedefimiz daha var; %100 sürdürebilir malzeme kullanmak istiyoruz. Farklı farklı prosesler deniyoruz, ıslak zeminde yol tutuşu artıran dolgu malzemesi olan silika yerine pirinç kabuğu kullanıyoruz. Kimyasallar yerine soya yağları kullanıyoruz” dedi.