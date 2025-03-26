Yüzde 60 için 30 milyon dolar ödedi! Koreli dev, oyuna girdi

Kerim ÜLKER

Milyar dolarlık satın almalara sahne olan Türk oyun pazarı, Asyalı devlerin de ilgi odağı oluyor. Güney Kore’nin en önemli video oyun geliştiricisi DoubleU Games, Türkiye'nin önde gelen mobil oyun stüdyolarından Paxie Games'in satın alımı tamamlandı. Koreli dev, Türk oyun şirketinin yüzde 60’ını 29.9 milyon dolara yani bugünkü kurla 1.14 milyar TL’ye satın aldı. Geri kalan hisselerin ise 3 yıl içinde Koreli şirketin opsiyonu bulunuyor.

DoubleU Games'in CFO'su Jay Choi, “Paxie Games’in satın alınması, küresel oyun pazarındaki rekabet gücümüzü daha da güçlendirecek” diyen şirket, “Uzun vadeli büyüme stratejimizi desteklemek için yüksek potansiyele sahip şirketlerle fırsatları keşfetmeye devam edeceğiz” dedi.

Paxie Games CEO'su Direnç Çelik ise “Şirketimiz için önümüzdeki inanılmaz fırsatlardan dolayı heyecan duyuyoruz. Hızla büyüyen hit oyunumuz sadece bir başlangıç. DoubleU Games ile tam ölçekli iş birliğimiz sayesinde, portföyümüzü heyecan verici yeni oyunlarla genişleterek, daha geniş bir kitleye ulaşarak ve işimizi daha da büyüterek daha da büyük bir büyüme elde etmeye hazırız" diye konuştu.

İlk unicorn oyundan çıktı

Özellikle 2019 yılında başlayan pandemi süreciyle büyük atılım gösteren Türk oyun pazarı, küresel yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Hatta Türkiye’deki ilk unicorn yani milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan girişim, oyun pazarından çıktı.

ABD’li mobil oyun devi Zynga’nın Türk oyun firması Peak Games’i 2020’de 1.8 milyar dolara satın almasıyla ardından bir başka Türk oyun firması olan Rollic 'i 168 milyona bünyesine katmasıyla başlayan furyaya 2021 yılında yatırım turuna çıkarak 1 milyar dolarlık değere ulaşan Dream Games katıldı. 2022 yılında 2.75 milyar dolarlık değere ulaşan, bu yılın ocak ayında da finansman turuna çıkarak 5 milyar dolarlık değerlemeyi hedeflemesi sektörün hızlı büyümesini de gösteriyor.

25 milyon kullanıcıya ulaştı

Paxie Games, 2021 yılında Direnç Çelik, Hüseyin Anıl Özmen, Refik Anıl Bulut ve Sarenur Başel tarafından İstanbul’da kuruldu. Şirket, fenomen oyunu Merge Studio: Fashion Makeover ile çok hızlı bir büyüme gösterip şu ana kadar 25 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı. Merge Studio oyunun yanı sıra Tile Star ve Mahjong Infinity oyunlarını da piyasaya süren Paxie Games, önümüzdeki dönemlerde çıkaracağı yeni oyunlarla portföyünü genişletmeyi ve hızlı büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

Kospi ve Nasdaq’ta işlem görüyor

Güney Kore merkezli bir mobil oyun geliştiricisi olan DoubleU Games, 2012 yılında kuruldu ve 2019’da Kore borsası KOSPI’de halka arz edildi. DoubleU Games’in son 12 aylık konsolide cirosu 400 milyon doların üzerinde. Güney Kore dışında ABD ve Avrupa’daki ofislerinde toplam 600 civarı çalışanı bulunan şirket, 2017 yılında DoubleDown Interactive’i bünyesine katarak global mobil oyun pazarında güçlü bir yer edindi. Halihazırda iştiraki DoubleDown Interactive’in hisseleri ABD’deki teknoloji borsası NASDAQ’da işlem görüyor.