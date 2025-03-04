"Yüzlerce firma için ruhsatlarını kaybetme riski var"

Çınar, “Serbest bölgelerdeki fir­malardan üretimlerinin tama­mını yurt dışı etmelerinin isten­mesini anlamak zor. Çünkü yurt içine verdikleri ürünü de zaten ihracat şartıyla satıyorlar. Do­layısıyla serbest bölgeden yurt içine satılan ürünün ithalat kap­samında değerlendirilmesi, fir­maların bu bölgelerde faaliyet göstermelerini anlamsız hale ge­tiriyor.

Özellikle tekstil ve hazır giyim gibi sektörler için pek çok hammadde ve ara mal serbest bölgelerdeki firmalar tarafından üretiliyor. Üretici firma ihtiyaç duyduğu hammadde ve ara malı serbest bölgeden çok daha uygun fiyata tedarik ediyor. İhracatta fiyat tutturmanın zaten zor ol­duğu bir dönemde, böyle bir uy­gulama ihracatımıza zarar verir.

Firma, serbest bölgede ürettiği­ni Türkiye’ye satıyor ve ihracat söz konusu değilse elbette böl­geden men edilebilir. Ama unut­mamak lazım ki o firmalar zaten gelir ve kurumlar vergisi avantaj­larından yararlanamıyorlar. Ser­best bölgelerdeki faaliyet ruhsat­larının iptalinin günün sonunda kimseye bir faydası dokunmadı­ğı gibi yap işlet modeli ile oluştu­rulan serbest bölge işleticilerini de zarara uğratacaktır” dedi.