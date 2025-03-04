"Yüzlerce firma için ruhsatlarını kaybetme riski var"
Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Dr. Hakan Çınar, Ticaret Bakanlığı’nın serbest bölgeden yurt içine yapılan satışları ithalat kapsamında değerlendirme kararının yüzlerce firmayı ruhsatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakacağını bildirdi.
Çınar, “Serbest bölgelerdeki firmalardan üretimlerinin tamamını yurt dışı etmelerinin istenmesini anlamak zor. Çünkü yurt içine verdikleri ürünü de zaten ihracat şartıyla satıyorlar. Dolayısıyla serbest bölgeden yurt içine satılan ürünün ithalat kapsamında değerlendirilmesi, firmaların bu bölgelerde faaliyet göstermelerini anlamsız hale getiriyor.
Özellikle tekstil ve hazır giyim gibi sektörler için pek çok hammadde ve ara mal serbest bölgelerdeki firmalar tarafından üretiliyor. Üretici firma ihtiyaç duyduğu hammadde ve ara malı serbest bölgeden çok daha uygun fiyata tedarik ediyor. İhracatta fiyat tutturmanın zaten zor olduğu bir dönemde, böyle bir uygulama ihracatımıza zarar verir.
Firma, serbest bölgede ürettiğini Türkiye’ye satıyor ve ihracat söz konusu değilse elbette bölgeden men edilebilir. Ama unutmamak lazım ki o firmalar zaten gelir ve kurumlar vergisi avantajlarından yararlanamıyorlar. Serbest bölgelerdeki faaliyet ruhsatlarının iptalinin günün sonunda kimseye bir faydası dokunmadığı gibi yap işlet modeli ile oluşturulan serbest bölge işleticilerini de zarara uğratacaktır” dedi.