Yüzme Federasyon Başkanı Erkan Yalçın: Yüksek performanslı eğitim merkezleri kurulacak

Nagihan KALSIN

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yüksek performans merkezleri kurmayı planladıklarını söyleyen Yalçın, “ Uluslararası standartlarda antrenör yetiştirme hedefiyle en yeni tekniklerini ve bilimsel verilerini içeren eğitimler düzenleyerek antrenörlerimizin gelişimini destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Sporcu performanslarını en yüksek seviyeye çıkaracak, veri analizleri, simülasyon cihazları ve ileri tekniklerle donatılmış bir yüzme teknolojisi ekosistemi oluşturacağına dikkat çeken Yalçın, “Amacımız Türk Yüzme Sporu'nu bilim ve teknoloji ile buluşturarak verimliliğini en üst seviyeye çıkartmaktır.” dedi.

Yüzme Federasyon Başkanı Erkan Yalçın, seçimi sonrası Dünya’ya özel açıklamalarda bulundu. Yüzme Federasyonu federasyon olarak yeni stratejiler geliştirerek uzun vadeli hedeflere yönelik çalışmaları şekillendirdiklerine dikkat çeken Yalçın “İnşallah 2024'den 2028'e kaçan madalyamızın telafisi için mücadele edeceğiz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Önümüzde yarışlarımız var.

İnşallah bu yarışlarda yine final ve madalya hedefiyle yola çıktık. İnşallah iyi olacağına inanıyoruz. Tüm projelerimizi hayata geçirerek Türk Yüzme Sporu'nun uluslararası arenada daha fazla başarı elde etmesini sağlamayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Havuz kullanımında kulüpler için adalet sisteminin geleceğine dikkat çeken Yalçın, “2025 yılı ocak ayı itibari ile adaletli bir şekilde havuzlarda kulvarların tahsis edilecek, artık puan sıralamasına göre bir önceki yıldan, örneğin 2024 yılından herhangi bir kulüp ne kadar puan toplamışsa bu puana göre kulüplerin tahsis edilecek” dedi. Ayrıca Gençlik Spor Bakanlığı havuzlarında havuz kullanım saatleri de sporcunun başarı seviyesine göre değerlendirilerek sporcunu havuzda kalma süresi için saat planlaması yapılacağı bilgisini de paylaştı.

Yeni yılda havuz kullanımına puan sistemi gelecek

Gençlik Spor Bakanlığı’nın Altyapı Yatırım ve Spor Hizmetleri bünyesinde ana yüklenicinin Yüzme Federasyonu’nun olduğu su sporlarından ; Modern Pentathlon, Triathlon, Su Topu ve Su Altı Federasyonlarının bir araya gelerek 2025 yılı ocak ayı itibari ile adaletli bir şekilde havuzlarda kulvarların tahsis edileceğini dile getiren Yalçın, “ artık puan sıralamasına göre bir önceki yıldan, 2024 yıldan herhangi bir kulüp ne kadar puan toplamışsa bu puana göre kulüplerin tahsis edileceğini bu da projelerimiz ve bakanlarımızla beraber ortak yürüttüğümüz bir projedir. Dört toplantı yapıldı, bitmesini bekliyoruz. İki ya da üç toplantı daha yapacağız. İnşallah hayata geçeceğine inanıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı havuzlarında,

havuz kullanım saatleri de sporcunun başarı seviyesine göre değerlendirilerek saat planlaması yapılacak.” dedi.

Yüksek performanslı eğitim merkezleri kurulacak

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinin yüksek performans merkezleri kurmayı planladıklarını söyleyen Yalçın , “Bu merkezlerde sporculara yalnızca antrenman değil, aynı zamanda beslenme, psikolojik, farmakolojik ve sakatlık önleme gibi alanlarda da destek sağlanacak. Amacımız genç yetenekleri en üst seviyeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları tüm imkânları sunmaktır.” dedi.

Yüzmeye teknolojik çözümler gelecek

Yüzme teknolojisini ülkemizde üretim ve kullanım kalitesini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Yalçın, “ Sporcularımızın performanslarını en yüksek seviyeye çıkaracak, veri analizleri, simülasyon cihazları ve ileri tekniklerle donatılmış bir yüzme teknolojisi ekosistemi oluşturacağız. Amacımız Türk Yüzme Sporu'nu bilim ve teknoloji ile buluşturarak verimliliğini en üst seviyeye çıkartmaktır.”diye konuştu.