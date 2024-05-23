Z kuşağı pazarı büyütecek, mum sektöre dönüşecek

Nurdoğan A. ERGÜN

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve ilk olarak hayvansal yağlardan yapılan mum, günümüzde önemli bir endüstri kolu olarak yükseliyor. Aydınlatma işlevinin yanı sıra dekoratif bir obje olarak da öne çıkan mumda dünya genelinde 400 milyon doların üzerinde bir pazar hacmi bulunuyor.

Türkiye’de ise pandemi ile birlikte hem hobi hem de sanayi kolu olarak hareketli bir sürece giren mum, ihracatta da yükselen bir grafik çiziyor. Ancak, ne ticaret odaları ne de ihracat kayıtlarında ayrı bir sektör olarak ele alınmayan mum, ihracatta kimya ve kimyevi maddeler grubu içerisinde yer alıyor. Mum üreticileri, Z kuşağının para kazanmaya başlamasıyla pazarın daha da büyüyeceğini düşünüyor ve yatırımlarını da ona göre şekillendiriyor.

Dernekleşme çalışmaları başlıyor

Türkiye’nin hemen her bölgesine dağılan mum üreticileri, sanayi ve ticaret odalarının yanı sıra ihracatçı birliklerinde de temsiliyet istiyor. Bunun için önce dernek kurmak için harekete geçen üreticiler, yasal prosedürleri tamamlayıp mum sanayicileri derneğini kurmak istiyor.

Mumsan’ı kurucusu Beyhan Merali, “Amerika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde bütün mumcular ticaret odasına bağlı. Onlar artık işini iyice büyütmüş. Türkiye’de geri plandayız. En kötüsü de kimyanın içinde patlayıcı malzeme hükmündeyiz” diyor ve ekliyor: “Derneğimizi kurduğumuz zaman biz de kendimizi her platformda anlatabileceğiz.”

“Sanayi sadece otomotiv değildir”

Mum üretim ve satışının da Türkiye’de önemli bir iş kolu olduğuna dikkat çeken Merali’ye göre, mum üreticileri çok ön planda görülmediği için sektörün büyüklüğü farkedilmiyor ve önemsenmiyor. “Sanayi sadece otomotiv, tekstil değildir” diyen Merali, “Mum deyince insanların aklına sadece parafinin demlikle eritilip bardağa doldurulmasıyla oluşan bir ürün akla geliyor.

Oysa dünya genelinde 400 milyon doların üzerine bir pazarı var. Türkiye’nin de artık bu pazarda aktif rol almaya başlaması lazım” açıklamasını yapıyor. Türkiye’deki sıkıntılardan birini de perakende noktalarına ulaşmak olarak gösteren Merali, “CarrefourSA, Migros gibi zincir marketlerde rahatlıkla yer alıyoruz. Ama yerele ulaşmak için zamana ihtiyacımız var. Bizim asıl marketimiz Z kuşağının para kazanmasıyla başlayacak” yorumunu yapıyor.

Günde 6 ton hammadde işliyor

Endüstriyel mum üretimi yapmak amacıyla kurulan Mumsan, Miss Molee markası adı altında profesyonel olarak ev dekorasyonu ve genel kullanım için mum üretiyor. Kocaeli ilinde bulunan 7 bin metrekarelik tesisinde günlük ortalama 6 ton hammadde işleyen firma, kap mumları, yüzen mumlar, kavanoz mumu, kapsül mum, toz mum gibi geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriyor.

Bundan 15 yıl önce cam ambalaj satışı alanında faaliyet gösterirken pandemi döneminde yeni bir iş kolu olarak mum üretimine başladıklarını anlatan Beyhan Merali, kuruluş hikayesine şöyle devam etti: “Cam ambalajda yatay depolama problemi olunca camı neyle beziyerek ürünü farklılaştırırız diye düşündük. Rekabet edebilmek için katma değerli ürün üretmemiz lazımdı. Böylece 7 bin metrekarelik tesiste üretime başladık.” Türkiye’deki bütün büyük zincir marketlere girdiklerini kaydeden Merali, son bir yıldır Yunanistan, Hollanda, Irak, Almanya gibi ülkelere ihracata başladıklarını da belirtti.

Antik Çağ’dan günümüze popülerliğini yitirmedi

Mum, tarihin ilk icatlarından biri olarak biliniyor.Mısır ve Girit’te icat edildiği söylenen mum, Antik Çağ’ın ilk buluşları arasında yer alıyor. Parafinli mumlar ise 1850 yılında İskoç kimyager James Young tarafından bulunmuş. 1879’da ampulün satışının başlamasıyla birlikte, mumun aydınlatma amaçlı kullanımı tamamen yok olmasa da azalmaya başlamış. Mum, tarihi bu kadar eski olup da günümüzde de popülaritesini yitirmeyen ve çok yaygın olarak kullanılan sayılı ürünlerden biri olmaya devam ediyor.

Mumda inovasyon çalışmaları sürüyor

“Mum hayatımızın her yerinde, eskiden de vardı, bugün de var, gelecekte de olacak. Sadece zevklerimize göre şekli ve rengi sürekli değişiyor” diyen Beyhan Merali, özellikle pandemi ile birlikte hobi amaçlı mum yapımının arttığını söyledi. Marka olarak da bu alanda son bir yıldır “kendi ürününü yap” setleri yaptıklarını anlatan Merali, inovasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Merali, son olarak geliştirdikleri üründe eriyen mumun boyaya dönüştüğünü açıkladı.