Zamansız estetiği ve fonksiyonelliği bir arada sunacak
Weltew Grup, IIFF 2025’te Weltew Home ve Newjoy markalarının stantlarında ziyaretçilerini ağırlayacak. Weltew Home travertenin doğal dokusu ve zarif tonlarıyla estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirirken, Newjoy ise çocuk odası tasarımlarıyla masalsı bir atmosfer yaratacak.
Bugün 72 ülkede 250’den fazla mağazasıyla Türk mobilyasını dünya markası olarak temsil etmeye devam eden Weltew Home, IIFF’de traverten rüzgarı estirecek. TÜYAP’ın 7’nci salonundaki 600 metrekarelik standında Roma döneminden ilham alan traverten tasarımlarını ziyaretçilere sunacak olan Weltew Home, doğal dokusu ve renk tonlarıyla dikkat çeken travertenin mobilya tasarımlarında hem estetik hem de fonksiyonel avantajlarını öne çıkaracak.
Özellikle yemek masaları, dolaplar, TV üniteleri ve şifonyer gibi mobilyalarda kullanımıyla dayanıklı ve şık bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Weltew Home standında sergilenecek 4 farklı koltuk takımı, yemek takımı ve yatak odası koleksiyonları, travertenin çağdaş ve zarif yansımalarını iç mekânlara taşıyarak lüks ve doğallığı bir arada sunacak.
Bebek-çocuk-genç odası kategorisinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen markalarından biri olan Newjoy, hayal dünyasının kapılarını aralayan çocuk odası tasarımlarıyla IIFF 2025’te ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Alice Harikalar Diyarı’ndan esinlenerek tasarlanan ve TÜYAP’ın 12’inci salonunda yer alacak stant, büyük ve küçük mantarlar, tavşanlar ve yeşil bir patika ile masalsı bir yolculuk sunacak. Newjoy, anne hassasiyetini ve çocukların ihtiyaçlarını merkeze alan, hayal gücünü destekleyen ve gelişimlerine katkı sağlayan 7 yeni koleksiyonuyla misafirlerini karşılayacak.
Weltew Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, 2025 yılı hedeflerinden bahsetti. Balcı, farklı mimari ve yaşam tarzlarına odaklanmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu doğrultuda, 2025’te traverten desenlerini birçok üründe kullanarak, taş dokuların şıklığını yaşam alanlarına taşıyacaklarını belirten Balcı, yıl boyunca koleksiyona 10’a yakın yeni tasarım eklemeyi planladıklarını dile getirdi.
“Yurt içinde ve dışında mağaza ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz”
110 bin metrekare açık ve kapalı alana yayılan üretim tesisleriyle Türkiye’nin en büyük mobilya üretim tesislerinden biri olduklarını belirten Mustafa Balcı, mevcut kapasiteyle her ay 2 bin 400 takım panel mobilya, bin 200 takım genç odası, 2 bin 500 adet yatak, bin 900 takım oturma grubu ve 800 adet baza ürettikleri bilgisini verdi. Bunun yanı sıra sehpa, ayna, aydınlatma, halı gibi dekoratif ürünler ile nevresim takımları, yorgan, yastık ve alez gibi ev tekstil ürünlerini de üretim portföylerine dahil ettiklerini söyleyen Balcı, “2024 itibarıyla bebek, çocuk ve genç odası mobilyaları, tamamlayıcı aksesuarlar, yatak ve beşik ürünlerini de kendi tesislerimizde üretiyoruz” dedi.
Yurt içindeki ve dışındaki mağaza ağlarını genişletmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyleyen Mustafa Balcı, İnegöl Hamzabey İhtisas OSB’de 93 bin metrekarelik arazi üzerinde yeni fabrika inşaatına başlayarak üretim kapasitelerini daha da artıracaklarını belirtti. İhracatta ise 25 milyon dolar hedef koyduklarından söz eden Balcı, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta ve Batı Afrika ile ABD gibi bölgeleri hedef pazarlar olarak belirlediklerini dile getirdi. Balcı, mevcut pazarları olan Rusya, Kazakistan, Libya, Suudi Arabistan ve Irak’taki yatırımlarını da güçlendirmeye devam edeceklerini aktardı.
“Orta vadede Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmayı planlıyoruz”
2025 yılı için Ar-Ge’ye 5 milyon liralık bir bütçe ayırdıklarını dile getiren Mustafa Balcı, bu yatırımla Weltew Home ve Newjoy markalarını kendi koleksiyonlarını tasarlayıp üreten, tamamen bağımsız birer tasarım markasına dönüştürmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Orta vadede ise bir Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olma yolunda ilerlemeyi planladıklarını kaydeden Balcı, “Yenilikçi yaklaşımlarımız ve güçlü Ar-Ge altyapımızla, sektördeki öncü konumumuzu daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.