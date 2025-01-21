Zamansız estetiği ve fonksiyonelliği bir arada sunacak

Bugün 72 ülkede 250’den fazla mağazasıyla Türk mobilyasını dünya mar­kası olarak temsil etmeye de­vam eden Weltew Home, IIF­F’de traverten rüzgarı estirecek. TÜYAP’ın 7’nci salonunda­ki 600 metrekarelik standında Roma döneminden ilham alan traverten tasarımlarını ziyaret­çilere sunacak olan Weltew Ho­me, doğal dokusu ve renk ton­larıyla dikkat çeken travertenin mobilya tasarımlarında hem es­tetik hem de fonksiyonel avan­tajlarını öne çıkaracak.

Özellik­le yemek masaları, dolaplar, TV üniteleri ve şifonyer gibi mobil­yalarda kullanımıyla dayanıklı ve şık bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Weltew Home standın­da sergilenecek 4 farklı koltuk takımı, yemek takımı ve yatak odası koleksiyonları, traverte­nin çağdaş ve zarif yansımaları­nı iç mekânlara taşıyarak lüks ve doğallığı bir arada sunacak.

Bebek-çocuk-genç odası ka­tegorisinde Türkiye’nin en hız­lı büyüyen markalarından biri olan Newjoy, hayal dünyasının kapılarını aralayan çocuk odası tasarımlarıyla IIFF 2025’te zi­yaretçilerini ağırlamaya hazır­lanıyor. Alice Harikalar Diya­rı’ndan esinlenerek tasarlanan ve TÜYAP’ın 12’inci salonunda yer alacak stant, büyük ve küçük mantarlar, tavşanlar ve yeşil bir patika ile masalsı bir yolculuk sunacak. Newjoy, anne hassasi­yetini ve çocukların ihtiyaçlarını merkeze alan, hayal gücünü des­tekleyen ve gelişimlerine katkı sağlayan 7 yeni koleksiyonuyla misafirlerini karşılayacak.

Weltew Grup Yönetim Ku­rulu Başkanı Mustafa Balcı, 2025 yılı hedeflerinden bahset­ti. Balcı, farklı mimari ve yaşam tarzlarına odaklanmaya de­vam edeceklerini vurguladı. Bu doğrultuda, 2025’te traverten desenlerini birçok üründe kul­lanarak, taş dokuların şıklığını yaşam alanlarına taşıyacakla­rını belirten Balcı, yıl boyunca koleksiyona 10’a yakın yeni ta­sarım eklemeyi planladıklarını dile getirdi.

“Yurt içinde ve dışında mağaza ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz”

110 bin metrekare açık ve ka­palı alana yayılan üretim tesis­leriyle Türkiye’nin en büyük mobilya üretim tesislerinden biri olduklarını belirten Musta­fa Balcı, mevcut kapasiteyle her ay 2 bin 400 takım panel mobil­ya, bin 200 takım genç odası, 2 bin 500 adet yatak, bin 900 ta­kım oturma grubu ve 800 adet baza ürettikleri bilgisini ver­di. Bunun yanı sıra sehpa, ayna, aydınlatma, halı gibi dekora­tif ürünler ile nevresim takım­ları, yorgan, yastık ve alez gibi ev tekstil ürünlerini de üretim portföylerine dahil ettiklerini söyleyen Balcı, “2024 itibarıyla bebek, çocuk ve genç odası mo­bilyaları, tamamlayıcı aksesu­arlar, yatak ve beşik ürünlerini de kendi tesislerimizde üreti­yoruz” dedi.

Yurt içindeki ve dışındaki ma­ğaza ağlarını genişletmenin ön­celikli hedefleri arasında yer al­dığını söyleyen Mustafa Balcı, İnegöl Hamzabey İhtisas OS­B’de 93 bin metrekarelik arazi üzerinde yeni fabrika inşaatına başlayarak üretim kapasiteleri­ni daha da artıracaklarını belirt­ti. İhracatta ise 25 milyon dolar hedef koyduklarından söz eden Balcı, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta ve Batı Afrika ile ABD gibi bölgeleri hedef pazarlar olarak belirlediklerini dile getirdi. Bal­cı, mevcut pazarları olan Rusya, Kazakistan, Libya, Suudi Ara­bistan ve Irak’taki yatırımları­nı da güçlendirmeye devam ede­ceklerini aktardı.

“Orta vadede Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmayı planlıyoruz”

2025 yılı için Ar-Ge’ye 5 milyon liralık bir bütçe ayırdıklarını dile getiren Mustafa Balcı, bu yatırımla Weltew Home ve Newjoy markalarını kendi koleksiyonlarını tasarlayıp üreten, tamamen bağımsız birer tasarım markasına dönüştürmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Orta vadede ise bir Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olma yolunda ilerlemeyi planladıklarını kaydeden Balcı, “Yenilikçi yaklaşımlarımız ve güçlü Ar-Ge altyapımızla, sektördeki öncü konumumuzu daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.