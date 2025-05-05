“Zehirli ayakkabı” tekrar sahnede

Nagihan KALSIN

Ayakkabı ile ev ve mut­fak eşyası üreticile­ri özellikle Çin’den e-ithalat yoluyla yurda giren ürünlerde kanserojen ris­ki yüksek kimyasal madde­ler bulunduğu gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı ile temasa geçti. Türkiye Ayakkabı Sa­nayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, geçen yıl Çin’de faaliyet gösteren Türkiye’de temsilcisi bulun­mayan bir platformdan va­tandaşların 7-8 milyon çift ayakkabı siparişi verdiğini anlatırken, bu ayakkabıların kanserojen ve alerjen riski ta­şıdığı konusunun araştırıl­ması noktasında Bakanlıkla görüşme yaptıklarını kaydet­ti.

Ticaret Bakanlığı, özellikle Çinli Temu gibi firmalardan e-ithalatla yurda güvensiz ve kalitesiz ürün girişini azalt­mak için gümrüksüz alışve­riş limitini düşürüp vergileri artırmasına rağmen soruna tam olarak çare bulamadı. Bu durum yerli sanayicinin üret­tiği kaliteli ürünlerin rekabet ortamını daraltırken, aynı za­manda ciddi istihdam kayıp­larına da neden oluyor.

Bir grup gazeteciye de­ğerlendirmelerde bulunan TASD Başkanı İçten, Türkiye ayakkabı sektörünün yurtdı­şından gelen kalitesiz ayak­kabılarla mücadele ettiğini anlattı. İçten, “Özellikle Uzak Doğu menşeli çok yoğun satış yapan bir e-ticaret sitesinin etkisi altındayız. Bakanlığı­mız bizim de girişimlerimiz­le gümrüksüz alışveriş limi­tini 150 euro’dan 30 euro’ya indirdi.

Şimdi kargo bedelini de bunun içerisinden düşe­rek bir takım revizyon yapıl­ması da gündemde ama yine ilanlara bakıyorsunuz 200- 400 liraya ayakkabı satıyor­lar. Öyle ki ilandaki ayakkabı ile gelen ayakkabının da ilgisi olmuyor. Gelen ayakkabıla­rın kalitesi çok düşük. Bunlar herhangi bir testten de geç­miyor. Testler yapıldığında çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek malzemelerin kullanıldığının görüleceğini tahmin ediyoruz. Kansero­jen, alerjen maddeler içeren bir takım malzemeler kullan­dıklarını biliyoruz” dedi.

Teste ve gümrük işlemine tabi değil

Türkiye’de ayakkabı üreti­mi ve normal ithalat standar­dının çok yüksek olduğunu kaydeden İçten, “Bir dönem zehirli ayakkabı çok günde­me geldi. Bu tarz durumlar­la karşılaşmamak için bakan­lık düzenleme yapmıştı. Şimdi gelen ayakkabı değeri 30 euro altın­da olunca herhangi bir teste ve gümrük işlemine tabi olmadan tüketiciye ula­şıyor.

Geçen yıl 76 milyon çift ayakkabı ithalatı yaptıysak 7-8 milyon çifti Çin’deki bu e-ticaret platformundan yur­da girdi. Bu rakam her geçen gün artıyor. Ayakkabıların üzerinde kanserojen ve aler­jen riski konusunda sıkıntılı durum olduğu konusunu ba­kanlığımızla da görüşüyoruz. Bu konuda çözüm talep ettik” diye konuştu.

Küçük mutfak eşyaları ilk kullanımda çöp oluyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Sa­nayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger ise vatandaşların mutfak­larda kullandığı küçük elekt­rikli aletlerdeki riske dikkat çekerek, “Özellikle Çin’den e-ithalat yoluyla yurda giren gümrüksüz alışverişler bir­çok riski beraberinde getiri­yor. Denetlemesi yapılma­dan yurda giren bu ürünleri satın alan vatandaşlar her­hangi bir sahtecilik olayı ya da güvensiz ürünle karşılaş­tığında sorununa çözüm bu­labilecek muhatap bulamı­yor.

İş öyle boyutlara vardı ki ülkeye giren özellikle elekt­rikli küçük mutfak eşyaları içerisinde yer alan blender­lar, mutfak robotları, meyve sıkacakları, kettle ve su ısıtı­cılar gibi birçok eşyanın da­ha ilk kullanımda çöpe git­tiğini görüyoruz. Çünkü ka­lite ve sağlık noktasında bu ürünlere ilişkin yeterli dene­tim bulunmuyor. Doğrudan yiyecekle temas eden ve kan­serojen madde içeren kimya­sallarla yapılan mutfak eş­yaları birçok sağlık riskini de berberinde getiriyor. Sı­kı önlemler alınarak yerli sanayicinin Türkiye’de temsilcisi dahi olma­yan bu türden yapıla­ra karşı korunması gerekmektedir” ifadelerini kul­landı.

E- ithalat istihdamı da vurdu

Ayakkabı sektöründe 2021- 2022’de 380 bin dolaylarında olan istihdamın bugün 250 binin altına gerilediğini anlatan İçten, “130 bin kişilik istihdam kaybı var. Bunda halk sağlığını tehdit eden e-ithalat sorunu başı çekiyor. İhracatımız 1,2 milyar dolar seviyelerinde, ithalatımız çok uzun yıllardan sonra geçen yıl 1,7 milyar dolara yükseldi. İç piyasadaki üretimimizi de düşünecek olursak 5,5-6 milyar dolarlık bir katma değer yaratan sektörüz” dedi. Sorunun çözümü için önerilerde de bulunan İçten, “Bu platformun Türkiye’de yerleşik bir ofisinin, muhatabının olması gerekir. Gelen ürünlerden kategori kategori testler yapılarak uygunsuzluğun tespit edildiği kategorilerin Türkiye’de satışının yasaklanması gerekir” diye konuştu