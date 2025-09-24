 Zeren Metal hurda tesisi ve kaliteye 15 milyon dolar yatıracak

Nurdoğan A. ERGÜN

Zeren Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve alüminyum sektörünün çiçeği burnunda üreticisi Zeren Metal, beş yıl içinde yeni bir yatırımla hurda geri dönüşüm tesisi kuracak. Böylece ikincil alüminyum kullanımını artıracak olan şirket, mevcut üretim kapasitesini de bu yatırımla üç katına çıkaracak.

Yüzde 80 ihracata çalışan Zeren Metal, böylece uluslararası pazardaki gücünü de artıracak. Zeren Metal Genel Müdürü Murat Akkaş, Düzce-Gümüşova’daki üretim tesisi de dahil olmak üzere önümüzdeki beş yıl içinde kalite ve verimlilik odaklı toplam 15 milyon dolarlık yatırım planladıklarını ve bu yatırımla kapasitelerini üç katına çıkaracaklarını belirtti. Akkaş, böylece küresel pazarlardaki konumlarını güçlendireceklerini söyledi. Akkaş, aynı zamanda sadece üretimle değil, verimlilik, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı bir stratejiyle büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

Şu an yıllık 10 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını açıklayan Akkaş, planlanan yatırımlarla kapasiteyi ilk aşamada 20 bin tona, ardından 30 bin tona çıkarmayı planladıklarını aktardı. Akkaş, özellikle ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC) sektörü için kritik olan folyo üretimine odaklandıklarını belirterek, pazarda ilk üç marka arasında olmayı hedeflediklerini anlattı.

Pazardaki küçük ölçekli boşluğu dolduracak

“Büyük firmalar kendi iç dinamiklerinden dolayı küçük siparişleri veya yeni deneme ürünlerini üretmekte esnek olamayabiliyorlar” diyen Murat Akkaş, kendi stratejilerinin bu boşluğu doldurmak üzerine kurulu olduğunu belirtti. Akkaş’ın aktardığına göre, şirket, esnek ve çevik yapısıyla müşterilerin özel ihtiyaçlarına hızlıca cevap vererek sadık bir müşteri kitlesi oluşturmayı amaçlıyor. Akkaş, “Bu yaklaşım, bilgi birikimini artırmanın yanı sıra, yeni pazarlara ve farklı müşteri segmentlerine giriş yapmamızı sağlıyor” dedi.

Çevre korunacak, maliyet düşürülecek

Zeren Metal’in yatırım planının en kritik parçalarından biri, küresel karbon düzenlemelerine uyum sağlamak. Genel Müdür Murat Akkaş, özellikle Avrupa Birliği’nin sınırda karbon düzenleme mekanizması gibi uygulamaların sektör için hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu düzenlemeler doğrultusunda Zeren Metal de üretimde kullanılan birincil alüminyum miktarını azaltıp, ikincil (geri dönüştürülmüş) alüminyum kullanım oranını artırmayı hedefliyor. Şu anda üretimlerinin yüzde 80’inin birincil alüminyumdan oluştuğunu ileten Akkaş, gelecekte yapılacak fırın yatırımlarıyla hurda kullanım oranını yükselteceklerini söyledi.

Bu dönüşümün hem çevresel sürdürülebilirliği destekleyeceğini hem de maliyetleri düşürerek rekabet avantajı sağlayacağını vurgulayan Akkaş, ayrıca enerji verimliliğini sistematik olarak artırmak için önümüzdeki yıl ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasını almayı planladıklarını açıkladı. Beş yıllık plan dahilinde ERP sistemine ve üretim tahminlemesi yapabilen yapay zeka uygulamalarına yatırım yapacaklarını da belirten Akkaş, Zeren Metal’in sadece bir sanayi firması değil, aynı zamanda teknoloji ve insan kaynağına odaklanan, vizyoner bir şirket olduğunu dile getirdi.

Esneklik ve niş ürün odaklı büyüme

Düzce’de yer alan tek üretim tesislerinin, yassı alüminyum ve folyo üretimiyle özellikle ısıtma, soğutma ve havalandırma sektörüne hizmet verdiğini dile getiren Akkaş, üretimin yüzde 80’inin ihraç ettiklerini yineleyerek, başlıca pazarları Almanya, İspanya, İtalya ve Kuzey Afrika ülkeleri olarak sıraladı. Zeren Metal olarak hem insan kaynağını artırmayı hem de teknoloji yatırımlarıyla süreçleri daha verimli hale getirmeyi planladıklarını dile getiren Akkaş, şu anki 60’ı aşkın çalışan sayısını yapılacak yatırımlarla yüzde 25-30 oranında artıracaklarını kaydetti.

Alüminyum SKDM’ye takılan ilk sektörlerden

Enerji verimliliğinin yılbaşında devreye girecek Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ile de doğrudan bağlantılı olduğuna işaret eden Akkaş, yanı sıra ikincil alüminyumun da karbon ayak izinin düşürülmesi noktasında hayati önem taşıdığını ifade etti. 1 Ocak 2026’da devreye girecek SKDM’nin pilot sektörlerinden birinin alüminyum olduğunu hatırlatan Akkaş, bu noktada geri dönüşümün ve ikincil alüminyum kullanımının önemine dikkat çekti.

“Yaşlanan Avrupa Sanayisi Türkiye için bir fırsat”

Alüminyum sektörünün küresel faiz oranlarındaki yükseliş ve tüketimdeki düşüşten etkilendiğini kabul eden Murat Akkaş, ancak her krizin bir fırsat barındırdığını söyledi. Akkaş, özellikle Avrupa’daki yaşlanan sanayi tesislerinin yenilenme zorluklarının, Türkiye gibi dinamik ve yüksek adaptasyon yeteneğine sahip ülkeler için önemli bir avantaj yarattığını belirtti. “Türkiye’de hala endüstri destekleniyor” diyen Akkaş, küçük ve orta ölçekli firmalara yönelik destek programlarının sektörün direncini artırdığını ifade etti.