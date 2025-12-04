Zeytin sıkımında kullanılan su, tarıma geri dönecek

Projenin sahibi Akhisar Tica­ret Borsasının Başkanı Alper Al­hat, zeytinin yağa dönüşümün­de çekirdeğinin yakıt, parça­cıklarının ise yem sanayisinde değerlendirildiğini söyledi.

Zeytin sıkım aşamasında kul­lanılan suyun zeytinle teması sa­yesinde fosfor, potasyum gibi ta­rımda faydalı elementlerle değer kazandığını dile getiren Alhat, “altın su” olarak adlandırdıkları bu suyun tarımsal sulamada de­ğerlendirilebilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Alhat, içinde faydalı element­lerin bulunması nedeniyle güb­re niteliği kazanan suyun doğ­ru yöntemlerle doğaya kazandı­rılabileceğini belirterek, “Bizim ‘altın’ su dediğimiz suyu tarım arazilerinde, günümüzdeki bu kuraklıkta ve içinde çok yüksek bir gübrenin olduğu, yani için­de fosfor ve potasyumun, iz ele­mentlerinin yüksek olduğu bu suyu tarım arazilerinde tekrar ağaçlarımıza geri vererekten sı­fır atık projesine geçmeyi hedef­liyoruz” dedi.

Bu dönüşüm için zeytinyağı fabrikalarının tam entegre ol­ması gerektiğinin altını çizen Alhat, bu modelin sulama mali­yetini ve yer altı suyu kullanımı­nı azaltacağını, kurak geçen dö­nemler için de alternatif su kay­nağı olabileceğini dile getirdi.

Alhat, bu çalışmayla ülke gene­linde zeytinyağı üretiminde her yıl geri dönüştürülebilecek yaklaşık 200 bin metreküp su potansiyeli bulunduğunu belirterek, projeyi Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Kon­seyi ile Tarım ve Orman İl Müdür­lüğüne sunduklarını söyledi.

Yarım ton zeytinin sıkımında 300 litre su

Alhat, tesislerde yarım ton zeytinin sıkımı için kullanılan 300 litre suyun geri dönüştürü­lebileceğini vurgulayarak şöy­le devam etti: “Suyu yağışlı dö­nemlerde ya da yağmur önce­sinde seyreltme yöntemiyle damlama sulama sistemlerine verebileceğimizi öngörüyoruz. Kuraklığın arttığı bir dönemde yağmur hasadı projeleri önem kazandı. Devletimiz geçen yıl bu konuda yeni destekler açıkladı. Çiftçiler yağmur hasadı proje­leri yapacaklar. Yağmur suları­nı bu göletlere taşıyacaklar. Biz bu göletlere zeytinyağı fabrika­larından çıkan sularımızı da ko­yup arazilere bunlarla seyrelte­rek tekrar verdiğimizde gübreli altın bir su elde etmiş olacağız.”