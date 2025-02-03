Zeytinde rekolte arttı, sabit fiyatlar çiftçiyi mutlu etmedi

Müjde DEMİR

Geçen yıla göre üretim artarken, fiyatların aynı seviyede kalması ve yüksek girdi maliyetleri nedeniyle çiftçinin kâr marjı düştü. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, zeytin hasadının sonlanmasının ardından yaptığı açıklamada, bu yıl zeytin rekoltesinin yüksek olduğunu belirtti.

Ancak, zeytin fiyatlarının geçen yıl ile aynı seviyede kalmasının, çiftçilerin beklentilerini karşılamadığını vurguladı. Yılmaz, yüksek girdi maliyetlerinin de üreticinin gelirini olumsuz etkilediğini ifade etti. Zeytinyağının kilosunun 180 ile 200 TL arasında, zeytinlerin ise çeşitlerine göre 15 TL ile 40 TL arasında satıldığını belirten Yılmaz, bu sezon zeytin toplama işçilerinin günlük kazançlarının 1.000 ile 1.200 TL arasında olduğunu gübre, sulama ve ilaçlama gibi masrafların yükselmesiyle de çiftçilerin kar edemediğini söyledi. Mut ilçesinde zeytin tarımının yüzyıllar öncesine dayandığını söyleyen Yılmaz, ilçede 700 bin dekar tarım arazisinin bulunduğunu ve bunun 300 bin dekarının zeytin bahçeleriyle kaplı olduğunu belirtti.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 12,5 milyon zeytin ağacının bulunduğunu, kayıtsız zeytin ağaçlarıyla birlikte toplamda 15 milyon zeytin ağacının yer aldığını ifade etti. Mut zeytininin kalitesinin ise iklimsel avantajlarla desteklenen organik üretimle öne çıktığını belirten Yılmaz, Mut zeytinyağının sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yurt dışı pazarlarına da ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

Zeytin üreticisi devlet desteği bekliyor

Mut ilçesinde zeytin üreticisi olan Ahmet Çavuş, bu yıl elde ettiği yüksek rekolteye rağmen düşük fiyatlar ve artan üretim maliyetleri nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti. Zeytin hasadının çok verimli olduğunu ifade eden Çavuş, “Bu yıl zeytin hasadı çok iyi geçti. Ancak fiyatlar sabit kalırken, üretim maliyetlerimiz her geçen yıl artıyor.

Gübre, ilaçlama, sulama gibi masraflar yükseldi ve bunun yanı sıra işçilik ücretleri de arttı” dedi. Özellikle gübre ve mazot desteği ile gelir vergisi indirimi gibi önlemlerle üretim maliyetlerinin düşürülmesini talep ettiklerini belirten Çavuş, “Devletin, zeytin üreticilerine daha fazla destek vermesi gerekiyor. Bu sektördeki üreticilerin ayakta kalabilmesi için daha uygun fiyatlar ve maliyet desteği sağlanmalı” şeklinde konuştu.

Mut ilçesinin Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Çavuş, ilçenin yüksek kaliteli zeytin ve zeytinyağı ile bilindiğini, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyük talep gördüğünü belirtti. Ancak artan maliyetlerle bu talebe karşılık vermekte zorlandıklarını ifade eden Çavuş, “Sürdürülebilir bir üretim için devletin desteği çok önemli. Bizler bu sektörde uzun yıllardır emek veriyoruz, ancak artık maliyetlerin altında eziliyoruz. Eğer bu destek sağlanmazsa, üretim gelecekte zorlaşabilir” dedi.