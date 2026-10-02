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Zeytinde rekor bekleniyor üretici destek istiyor

Zeytin ağacı varlığı 2023’teki 30 milyondan 38 milyona ulaşan Manisa’da bu sezon rekor zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Sektör, artan üretimin küresel rekabete dönüşmesi için destek ve primlerin artırılmasını istiyor.

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Zeytinde rekor bekleniyor üretici destek istiyor

Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzen­lenen toplantıda ken­tin zeytin ve zeytinyağı üretimin­deki son durumu ele alındı. 2023 yılında 30 milyon olan zeytin ağa­cı sayısının 2026 yılı itibarıyla 38 milyona ulaştığı Manisa'da, bu sezon rekor zeytinyağı rekoltesi beklendiği açıklandı.

Manisa Ticaret Borsası Yöneti­mi ve sektör paydaşlarının katılı­mıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentin zeytin üretimindeki gün­cel verileri paylaşıldı. Toplantıda aktarılan rakamlara göre, Mani­sa'nın Türkiye’deki yağlık zeytin üretiminin yüzde 17’sini, sofralık zeytin üretiminin ise yüzde 22’si­ni tek başına karşıladığı belirtildi.

Küresel rekabet için destek ve prim" vurgusu

Üretimdeki artışın yanı sıra, Türkiye genelinde geçmiş yıl­larda 1-1,5 kilogram seviyelerin­de olan kişi başı yıllık zeytinya­ğı tüketiminin 2 ila 2,5 kilogram seviyelerine yükseldiği; yaşana­bilecek fiyat indirimleriyle iç tü­ketimdeki talebin daha da artma­sının öngörüldüğü ifade edildi.

Toplantıda konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kuru­lu Başkanı Sadık Özkasap, yük­sek rekoltenin oluşturduğu po­tansiyelin yanında sektörün karşılaştığı maliyet sorunları­na da dikkat çekti. Yüksek işçilik ve işleme giderlerinin üreticiyi zorladığını belirten Özkasap, İs­panya, Tunus ve Fas gibi rakiple­rin düşük işleme maliyetleriyle dünya pazarında baskı oluştur­duğunu kaydetti. Özkasap, Türk zeytinyağının dış pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi adına devlet desteği ve prim teş­viklerinin artırılması gerektiği­ni söyledi.

Sektör paydaşları, üretim­de hacimden çok kaliteye odak­lanılması gerektiği konusun­da görüş birliğine vardı. Ka­liteli zeytinyağının sadece fabrikadaki sıkım işlemiyle elde edilemeyeceği; hasat, taşıma, sı­kım, depolama ve ambalajlama süreçlerinin son ürünü doğru­dan etkilediği vurgulandı. Mani­sa'nın üretim kapasitesini kali­teye dönüştürmesinin, hem üre­tici gelirlerini artıracağı hem de Türk zeytinyağı markasını kü­resel çapta güçlendireceği ifade edildi.

Zeytinyağı üretiminde katma değeri artırmak amacıyla tesis­lerdeki hijyen ve standartlar da mercek altına alındı. Toplantı­da, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şu­be Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ve Bulaşanlar Sorumlusu Gıda Yüksek Mühendisi Leyla Yeşim Kale Kıvrak tarafından teknik sunumlar gerçekleştirildi. Dr. Bacınoğlu tesislerde gıda hijye­ni, ekipman temizliği ve bulaş­ma risklerinin önlenmesi konu­larında katılımcıları bilgilendi­rirken; Kıvrak ise zeytinyağında bulaşanlar konusunda dikkat edilmesi gereken hususları an­lattı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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