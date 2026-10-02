Zeytinde rekor bekleniyor üretici destek istiyor

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Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzen­lenen toplantıda ken­tin zeytin ve zeytinyağı üretimin­deki son durumu ele alındı. 2023 yılında 30 milyon olan zeytin ağa­cı sayısının 2026 yılı itibarıyla 38 milyona ulaştığı Manisa'da, bu sezon rekor zeytinyağı rekoltesi beklendiği açıklandı.

Manisa Ticaret Borsası Yöneti­mi ve sektör paydaşlarının katılı­mıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentin zeytin üretimindeki gün­cel verileri paylaşıldı. Toplantıda aktarılan rakamlara göre, Mani­sa'nın Türkiye’deki yağlık zeytin üretiminin yüzde 17’sini, sofralık zeytin üretiminin ise yüzde 22’si­ni tek başına karşıladığı belirtildi.

Küresel rekabet için destek ve prim" vurgusu

Üretimdeki artışın yanı sıra, Türkiye genelinde geçmiş yıl­larda 1-1,5 kilogram seviyelerin­de olan kişi başı yıllık zeytinya­ğı tüketiminin 2 ila 2,5 kilogram seviyelerine yükseldiği; yaşana­bilecek fiyat indirimleriyle iç tü­ketimdeki talebin daha da artma­sının öngörüldüğü ifade edildi.

Toplantıda konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kuru­lu Başkanı Sadık Özkasap, yük­sek rekoltenin oluşturduğu po­tansiyelin yanında sektörün karşılaştığı maliyet sorunları­na da dikkat çekti. Yüksek işçilik ve işleme giderlerinin üreticiyi zorladığını belirten Özkasap, İs­panya, Tunus ve Fas gibi rakiple­rin düşük işleme maliyetleriyle dünya pazarında baskı oluştur­duğunu kaydetti. Özkasap, Türk zeytinyağının dış pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi adına devlet desteği ve prim teş­viklerinin artırılması gerektiği­ni söyledi.

Sektör paydaşları, üretim­de hacimden çok kaliteye odak­lanılması gerektiği konusun­da görüş birliğine vardı. Ka­liteli zeytinyağının sadece fabrikadaki sıkım işlemiyle elde edilemeyeceği; hasat, taşıma, sı­kım, depolama ve ambalajlama süreçlerinin son ürünü doğru­dan etkilediği vurgulandı. Mani­sa'nın üretim kapasitesini kali­teye dönüştürmesinin, hem üre­tici gelirlerini artıracağı hem de Türk zeytinyağı markasını kü­resel çapta güçlendireceği ifade edildi.

Zeytinyağı üretiminde katma değeri artırmak amacıyla tesis­lerdeki hijyen ve standartlar da mercek altına alındı. Toplantı­da, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şu­be Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ve Bulaşanlar Sorumlusu Gıda Yüksek Mühendisi Leyla Yeşim Kale Kıvrak tarafından teknik sunumlar gerçekleştirildi. Dr. Bacınoğlu tesislerde gıda hijye­ni, ekipman temizliği ve bulaş­ma risklerinin önlenmesi konu­larında katılımcıları bilgilendi­rirken; Kıvrak ise zeytinyağında bulaşanlar konusunda dikkat edilmesi gereken hususları an­lattı.