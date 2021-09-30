Zincir mağazalar: TÜFE-ÜFE farkı muazzam baskı yaratıyor

Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe, sektöre ilişkin değerlendirme toplantısında, gıda dışı perakendenin bu yılın ilk yarısında pandemi öncesi dönem olan 2019'a göre reelde yüzde 2 küçüldüğünü, enflasyon etkisi alındığında ise yüzde 25 gerilediğini açıkladı.

Karlarda önemli fedakarlıklar yaptıklarını belirten Tınastepe, "TÜFE-ÜFE arasındaki yüksek fark üreticiler üzerinde muazzam baskı yaratıyor" ifadesini kullandı.

"Enflasyon devam ettikçe ürün fiyatları artacak"

Tınastepe, "Emtia ve petrole bağlı ürünlerdeki fiyat artışları, enerji ve lojistik maliyetlerindeki artışlar, bazı yarı mamullerdeki arz sıkıntısı maliyetlerimizi olumsuz etkiliyor. Girdi, enerji, navlun maliyetleri arttıkça, yeni vergiler geldikçe ve enflasyon devam ettikçe ürün fiyatları da artacak" açıklamasında bulundu.

Güncel kurla bir ürünü üretip satabilmek çok zorlamaya başladığını aktaran Tınastepe, "Zaten yüksek döviz kuruyla gelen ithal ürünlerin bir de yüksek vergilerle fiyatlanması Türkiye'de makro trendi tetikledi; yerlileştirme ile son 3 yılda üyelerimizin sattıkları yabancı ürünlerin genel portföydeki payı neredeyse yarı yarıya azaldı" şeklinde konuştu.

Bankalara fedakarlık çağrısı

Tınastepe, pandemi döneminde perakende şirketlerinin sermayelerinde önemli erimeler olduğunu belirterek, "Sermaye yapımızı güçlendirmek için hibe programlarına, finansman kaynaklarına erişimde kolaylık, borçların ötelenmesi için bankaların fedakarlık yapması, faizsiz kredi imkanı yaratılması, yapılandırmaların yürürlüğe alınması gerek" dedi.