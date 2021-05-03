Zincir marketlerde sınırlı satış bilmecesi

Hüseyin GÖKÇE

Uzun süredir esnaf temsilcileri, zincir marketlerde gıda ve zorunlu temel ihtiyaç maddeleri yanı sıra elektronik, züccaciye, hırdavat, tekstil gibi ürünlerin satışına yönelik sınırlama getirilmesi yönünde talepte bulunuyorlardı. Hatta marketlerin ürün satışına sınırlama getiren bir taslak Ruhsar Pekcan’ın Ticaret Bakanlığı döneminde tarafların görüşüne sunulmuş ancak hayata geçirilmemişti.

Tam kapanma döneminde ise birçok ilin TOBB’a bağlı oda başkanları İl Hıfzısıhha Kurullarına başvurarak zincir marketlerde, tekstil, ayakkabı, elektronik, züccaciye gibi ürünlerin satışını yasaklanması talebinde bulundular. Bunun ardından aralarında; Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Niğde, Karaman, Kütahya, Konya ve Ardahan’ın da olduğu 20 ilin kurulu bu yönde karar alarak uygulamaya başladı.

Antalya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, zincir marketlerde gıda dışında ürün satışını yasaklama kararının DÜNYA’da yayımlanmasından sonra 24 saat geçmeden kararından geri adım atarken, tam kapanma sürecinde büfelerde de alkol satışını yasakladı. Karara tepki gösteren Antalya TSO Başkanı Davut Çetin, sosyal medyadan “İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı 24 saat geçmeden iptal ettirilmiştir, YETER artık” ifadelerini paylaştı.

Palandöken: “Kapalı marketlerin ürünlerini kuryeler satıyor”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada küçük esnafı haftada bir gün de olsa rahatlatmak amacıyla zincir marketlerin pazar günleri kapatıldığını ancak pratikte bu uygulamanın da delindiğini söyledi. Bazı motosikletli kuryelerin market ürünlerini evlere servis etmeye devam ettiğini kaydeden Palandöken, “Bunların depoları yok, kapalı olan marketlerin ürünlerini nereden alıp evlere götürüyorlar?” dedi. Zincir marketlerde ürün satışına sınırlama getirilmesine ilişkin valiliklerin aldığı kararı desteklediklerini ve bunun diğer illere de yayılması gerektiğini belirten Palandöken, “Hafta içi küçük esnaf kapalı ama bunların ürünleri mobilya, televizyon, beyaz eşya dahil birçok ürün bu marketlerde satılıyor” ifadelerini kullandı. Özellikle sebze meyvenin daha uygun fiyata satıldığı pazar yerlerinin kapalı olmasının da çeşitli sıkıntılara yol açtığının altını çizen Palandöken, “Pazarlar kapalı olduğu için marketler ürünleri istedikleri fiyata satıyorlar. Ayrıca çok miktarda ürün ise üreticilerin elinde, tarlada kalmış durumda. Bu virüs kapalı marketlerde mi daha kolay yayılır yoksa açık pazar yerlerinde mi?” şeklinde konuştu.