Zor dönemde yeni yatırım
Uluslararası 3 firmaya üretim yapan Koçak Speedol, Düzce'ye 35 milyon dolar yatırımla yeni tesis kuruyor. İmalata 2-3 ay içinde başlayacaklarını söyleyen Koçak Speedol Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Koçak, “Ürünleri çeşitlendirip ABD pazarını hedefliyoruz” dedi.
Başak Nur GÖKÇAM
Türkiye'de Madeni Yağ sektöründe hizmet veren firmalardan olan Koçak Speedol, Düzce Gümüşova OSB’de 35 milyon dolarlık tesis yatırımıyla yeni sektörler için üretim yapmaya hazırlanıyor. Tesis, 50 bin metrekare açık arazi üzerine 26 bin metrekaresi kapalı alan olacak şekilde yapılıyor.
Şimdiye kadar 13 bin metrekarelik alanın tamamlandığını ve imalata 2-3 ay içinde başlayacaklarını belirten Koçak Speedol Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Koçak, “Yatırım yaklaşık 25 milyon doları buldu. Bitene kadar 35 milyon doları bulabileceğini tahmin ediyoruz. 2026'da da tamamlanacak. Bazen diyorlar ki yatırım için doğru bir zaman değil.
Aslında yatırımın zamanı yok. Faizler çok yüksek, halen yüzde 40- 50 arasında. Ben faizlerin düşmesini mi beklemeliyim yoksa şimdi mi yapmalıyım? Geçmiş yıllardaki deneyimlerimizden de yola çıkarak, eğer banka kredi faizleri düşerse inşaat maliyetleri fiyatları bir anda çok yükseliyor. Biz daha düşük banka kredisi için beklersek hem zaman kaybetmiş olacağız hem de o inşaat maliyeti yükselecek. O yüzden mevcut ortamda yatırıma karar verdik ve artık sonuna geldik" dedi.
"Yangın köpüğü işi radarımızda"
Koçak, yeni fabrika ile birlikte yeni sektörlere girmeyi hedeflediklerini söyledi. Aynı zamanda Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Koçak, "Öncelikle aerosol üretimi yapacağız. Bunun yanında yangın söndürücülüğü ile ilgili yangın köpüğü işi radarımızda var. Onunla ilgili testlerimizi yaptık. Bunları fabrikamızda farklı bölümler halinde yapacağız ve ayrı birer fabrika gibi işleyecek. Arazinin büyük olması bizim için büyük bir avantaj sağlayacak" diye ekledi.
Türkiye'deki madeni yağ sektörünün Avrupa ile aynı kalitede hatta bazı noktalarda daha iyi olduğunun altını çizen Koçak, "Türkiye bundan 10 sene önce yaklaşık 600 bin ton üretirken bugün 1 milyon tona çıktı. Bu ürünler arasında çok özel ve katma değerli ürünler de var. Mesela demiryollarında tren tekerleği ile ray arasında bir yağ vardır ve orada ciddi bir sürtünme oluşur. Türkiye yıllarca o yağı ithal ederken artık ülkemizde üretilebiliyor" ifadelerinde bulundu.
Pilot firma seçildi
Dünyada çevreye zarar vermeyecek ürünlerle ilgili ciddi çalışmalar olduğunun vurgusunu yapan Koçak, “Türkiye'de de TÜBİTAK'ın başlattığı Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında yağlayıcılar alanında kapsamlı ilk teknik inceleme ziyareti Koçak Speedol'a gerçekleştirildi. Amacımız bu etiketi ilk alan firma olmak" ifadelerini kullandı.
Savunma sanayinde kullanılan yağlarla ilgili olarak da önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen Koçak, "TAI'nin ürettiği insansız hava araçlarının yağında onaylandık. BMC ile anlaşmalarımız oldu. MKE'nin yaptığı milli piyade tüfeğinde onay aldık. Bunlar gerçekten son derece stratejik ürünler. Baktığınız zaman bir silahın kullandığı yağ çok azdır belki ama kesinlikle millileşmesi lazım" dedi.
10 yıl içinde ABD’de üretim hedefi
Son dönemde ABD pazarına yönelik çalışmalar yaptıklarını ve kendi markaları ile pazara girmeyi başardıklarını anlatan Koçak, “İyi mal üretirseniz ve rekabet edilebilir fiyatlarla girerseniz o pazarda tutunma olasılığınız her zaman olur. Ama ödün vermeyeceğimiz tek şey kalite olacak. Şu anda okul servisleri çeken firmayla bir anlaşma yapmak üzereyiz. Ayrıca araba parçaları satan zincir marketler ve yine zincir otomobil servisleri var. Bunlarla da anlaşma yolunda son aşamaya geldik. ABD'ye satışımızı her geçen gün artırıyoruz ve en büyük isteğimiz 10 yıl içerisinde ABD'de üretim yapabilecek bir tesis kurmak" diye konuştu.
İthal madeni yağlarda da sıkı denetim uygulanmalı
1921 yılında ABD'de kurulan Speedol'u bünyelerine kattıktan sonra yola Koçak Speedol olarak devam ettiklerini belirten Koçak Speedol'ün ve aynı zamanda Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Koçak, “30'un üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle katma değerli ürünlere yoğunlaşıyoruz. Madeni yağ sektörü EPDK denetiminde olduğu için çok ciddi düzenlemelere tabi oluyoruz. Aynı denetimlerin ithal edilen madeni yağlarda da uygulanmasını istiyoruz. Türkiye’de yerli üretimin; EPDK’nın mevzuatlarının sadece Türkiye’de üretilen madeni yağları kapsadığından şu anda ithal edilen madeni yağlarlara haksız rekabet baskısı altındayız” diye konuştu.
Geri dönüşümde başarılıyız
Sektörde geri dönüşüm işinin de ilerlediğinin altını çizen MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak, "Artık üretilen madeni yağın içinde belli bir miktarda geri dönüşüm yağı kullanmak zorundasınız. Türkiye'de gerçekten geri dönüşümle ilgili çok güzel tesislerimiz var. Bu konuda belli bir yol aldık ama alınması gereken daha fazla yolumuz var. Türkiye'de modern geri dönüşüm tesislerinin sayısı arttıkça geri dönüşüm yağlarının kullanımı da artacaktır, hatta ihracatı bile söz konusu olabilir" dedi.