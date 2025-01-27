Zor dönemde yeni yatırım

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye'de Madeni Yağ sek­töründe hizmet veren fir­malardan olan Koçak Spe­edol, Düzce Gümüşova OSB’de 35 milyon dolarlık tesis yatırımıyla yeni sektörler için üretim yapma­ya hazırlanıyor. Tesis, 50 bin met­rekare açık arazi üzerine 26 bin metrekaresi kapalı alan olacak şe­kilde yapılıyor.

Şimdiye kadar 13 bin metrekarelik alanın tamam­landığını ve imalata 2-3 ay içinde başlayacaklarını belirten Koçak Speedol Yönetim Kurulu Başka­nı Tayfun Koçak, “Yatırım yakla­şık 25 milyon doları buldu. Bitene kadar 35 milyon doları bulabilece­ğini tahmin ediyoruz. 2026'da da tamamlanacak. Bazen diyorlar ki yatırım için doğru bir zaman değil.

Aslında yatırımın zamanı yok. Fa­izler çok yüksek, halen yüzde 40- 50 arasında. Ben faizlerin düşme­sini mi beklemeliyim yoksa şimdi mi yapmalıyım? Geçmiş yıllardaki deneyimlerimizden de yola çıka­rak, eğer banka kredi faizleri dü­şerse inşaat maliyetleri fiyatları bir anda çok yükseliyor. Biz daha düşük banka kredisi için bekler­sek hem zaman kaybetmiş olaca­ğız hem de o inşaat maliyeti yükse­lecek. O yüzden mevcut ortamda yatırıma karar verdik ve artık so­nuna geldik" dedi.

"Yangın köpüğü işi radarımızda"

Koçak, yeni fabrika ile birlik­te yeni sektörlere girmeyi hedef­lediklerini söyledi. Aynı zamanda Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sa­nayicileri Derneği (MAPESAD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Koçak, "Öncelikle aerosol üretimi yapacağız. Bunun yanında yangın söndürücülüğü ile ilgili yangın kö­püğü işi radarımızda var. Onunla ilgili testlerimizi yaptık. Bunları fabrikamızda farklı bölümler ha­linde yapacağız ve ayrı birer fabri­ka gibi işleyecek. Arazinin büyük olması bizim için büyük bir avan­taj sağlayacak" diye ekledi.

Tür­kiye'deki madeni yağ sektörünün Avrupa ile aynı kalitede hatta bazı noktalarda daha iyi olduğunun al­tını çizen Koçak, "Türkiye bundan 10 sene önce yaklaşık 600 bin ton üretirken bugün 1 milyon tona çık­tı. Bu ürünler arasında çok özel ve katma değerli ürünler de var. Me­sela demiryollarında tren tekerle­ği ile ray arasında bir yağ vardır ve orada ciddi bir sürtünme oluşur. Türkiye yıllarca o yağı ithal eder­ken artık ülkemizde üretilebili­yor" ifadelerinde bulundu.

Pilot firma seçildi

Dünyada çevreye zarar verme­yecek ürünlerle ilgili ciddi çalış­malar olduğunun vurgusunu ya­pan Koçak, “Türkiye'de de TÜBİ­TAK'ın başlattığı Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Yaygın­laştırılması Projesi kapsamında yağlayıcılar alanında kapsamlı ilk teknik inceleme ziyareti Koçak Speedol'a gerçekleştirildi. Ama­cımız bu etiketi ilk alan firma ol­mak" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayinde kullanılan yağlarla ilgili olarak da önemli ça­lışmalar yapıldığının altını çizen Koçak, "TAI'nin ürettiği insansız hava araçlarının yağında onaylan­dık. BMC ile anlaşmalarımız oldu. MKE'nin yaptığı milli piyade tüfe­ğinde onay aldık. Bunlar gerçekten son derece stratejik ürünler. Bak­tığınız zaman bir silahın kullandı­ğı yağ çok azdır belki ama kesinlik­le millileşmesi lazım" dedi.

10 yıl içinde ABD’de üretim hedefi

Son dönemde ABD pazarına yönelik çalışmalar yaptıklarını ve kendi markaları ile pazara girmeyi başardıklarını anlatan Koçak, “İyi mal üretirseniz ve rekabet edilebilir fiyatlarla girerseniz o pazarda tutunma olasılığınız her zaman olur. Ama ödün vermeyeceğimiz tek şey kalite olacak. Şu anda okul servisleri çeken firmayla bir anlaşma yapmak üzereyiz. Ayrıca araba parçaları satan zincir marketler ve yine zincir otomobil servisleri var. Bunlarla da anlaşma yolunda son aşamaya geldik. ABD'ye satışımızı her geçen gün artırıyoruz ve en büyük isteğimiz 10 yıl içerisinde ABD'de üretim yapabilecek bir tesis kurmak" diye konuştu.

İthal madeni yağlarda da sıkı denetim uygulanmalı

1921 yılında ABD'de kurulan Speedol'u bünyelerine kattıktan sonra yola Koçak Speedol olarak devam ettiklerini belirten Koçak Speedol'ün ve aynı zamanda Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Koçak, “30'un üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle katma değerli ürünlere yoğunlaşıyoruz. Madeni yağ sektörü EPDK denetiminde olduğu için çok ciddi düzenlemelere tabi oluyoruz. Aynı denetimlerin ithal edilen madeni yağlarda da uygulanmasını istiyoruz. Türkiye’de yerli üretimin; EPDK’nın mevzuatlarının sadece Türkiye’de üretilen madeni yağları kapsadığından şu anda ithal edilen madeni yağlarlara haksız rekabet baskısı altındayız” diye konuştu.

Geri dönüşümde başarılıyız

Sektörde geri dönüşüm işinin de ilerlediğinin altını çizen MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak, "Artık üretilen madeni yağın içinde belli bir miktarda geri dönüşüm yağı kullanmak zorundasınız. Türkiye'de gerçekten geri dönüşümle ilgili çok güzel tesislerimiz var. Bu konuda belli bir yol aldık ama alınması gereken daha fazla yolumuz var. Türkiye'de modern geri dönüşüm tesislerinin sayısı arttıkça geri dönüşüm yağlarının kullanımı da artacaktır, hatta ihracatı bile söz konusu olabilir" dedi.