Zorlu iklim şartları fiyatlarda artışa neden olacak

Özlem SARSIN

Türkiye’nin 2024 yılında gerçekleştirdiği 6 milyar dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 22’sini gerçekleştirerek Türkiye’ye 1 milyar 314 milyon dolar döviz kazandıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, mali genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda ihracata en büyük katkıyı sağlayan 45 üye de ödüllendirildi.

Genel kurul ve ödül töreninde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, son günlerde yaşanan iklim kaynaklı don olaylarının iç piyasada ve ihracatta ürün fiyatlarının yükselmesine yol açacağını söyleyerek, Çukurova ve Çanakkale bölgelerinde yaşanan olumsuz iklim şartlarının piyasaları olumsuz etkileyeceği tahmininde bulundu.

Öte yandan ABD’nin bazı ülkelere uyguladığı yüksek vergilerin Türkiye’yi olumlu etkileyeceğini ifade eden Uçak, bu durumun fırsata çevrilmesi gerektiğini ve bir şans doğacağını kaydetti. 2024 yılının ihracatçılar için zorlu bir mücadele yılı olarak tarihe geçtiğini dile getiren Uçak, “Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluğun devam etmesi, Amerika’nın seçim yılı olması, Savaş ve karışıklıkların dünyayı etkisi altına alması, ihracatımızı olumsuz etkileyen temel faktörler oldu.

Buna rağmen yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatımızı hep birlikte 1 milyar 314 milyon dolara ulaştırmayı başardık. Türkiye genelinde de tarihimizde ilk defa yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı 6 milyar dolar barajını aştı. Bu başarıya katkı veren tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Özel istek analizlerinde asgari fiyat zorunluluğu kalktı”

İhracatçıların sorunlarının çözümü için 2024 yılında mücadeleye devam ettiklerini ifade eden Uçak şöyle devam etti: “Mücadelemizin en güzel örneği; Geçtiğimiz günlerde lehimize sonuçlanan özel istek analizlerinin asgari fiyat zorunluluğunun kaldırılması oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yoğun görüşmelerimiz sonrasında tüm gıda ürünlerini yakından ilgilendiren ve ihracatçımıza ilave maliyet oluşturan özel laboratuvarların asgari fiyat uygulaması 27 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile son buldu.

Böylelikle ihracatçı firmalarımıza önemli bir maliyet avantajı sağlamış olduk. Yine, domates salçası ve dondurulmuş patates ihracatındaki kısıtlamaları kaldırmak için, Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte Ticaret ve Tarım Bakanlıklarına ziyaretler gerçekleştirdik. Yoğun bir uğraş sonucunda bu kısıtlamaları da kaldırmayı başardık.”

“Rusya’ya ihracatta plastik mühür uygulaması sonlandırıldı”

Yaş meyve sektörünün ihracatında lider olan Rusya’ya yapılan ihracatta; Tarım ve Orman Bakanlığı’yla yaptıkları toplantılar ve ikili görüşmeler sonrasında, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ürünlerin plastik mühür ile mühürlenmesi uygulamasının sonlanmasını sağladıklarını vurgulayan Uçak, “14 Ocak 2025 tarihinden itibaren de Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan son çıkış kontrolü kaldırıldı. Sorumlu danışman uygulamasını kaldırmak için çalışmalarımız devam etmekte. İnanıyorum en kısa zamanda bunun müjdesini sizlerle paylaşacağız” dedi.

Pestisitle mücadeleye devam

Ege Bölgesi’nde üretilen yaş meyve sebze ürünlerinde pestisit kalıntısını önlemek amacıyla hayata geçirdikleri “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi” çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Hayrettin Uçak, 2024 yılında 600 numune alarak analizlerini gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda önümüzdeki aydan itibaren üretim bölgelerinde çiftçilere yönelik bilinçlendirme toplantılarına yoğunluk vereceklerini ifade etti.