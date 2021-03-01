Züccaciye üreticilerinde ‘raftan çıkma’ korkusu

İmam GÜNEŞ

Ticaret Bakanlığı’nın perakende satışlarına yeni bir düzenleme getirecek olan yasa tasarısı, züccaciye üreticilerini rahatsız etmeye başladı. Bakanlığın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve bin 500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Haksız rekabetin önüne geçebilmek ve küçük esnafı korumaya yönelik bu düzenleme kapsamına züccaciye ürünlerinin de dahil edileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Talep, TOBB’a gönderilecek

Esnaf, pandemi döneminde marketlerin açık, kendi dükkanlarının ise yasak kapsamında olması nedeniyle zor durumda kalmalarını gerekçe göstererek, üye oldukları odalara talepte bulundu. Bu talep züccaciye sektöründeki üreticileri rahatsız etmeye başladı. Üreticiler, ağırlıklı satış noktalarının marketler olduğunu, bu kanaldan çıktıklarında alternatif bir piyasalarının olmadığını söylüyor. Esnaf tarafı ise marketlerde her şeyin satılması ile mesleklerin unutulmaya başlandığını belirterek, tüketicilerin en kaliteli ürünleri en doğru yerden almaları gerektiğine dikkat çekiyorlar. Esnafların üye oldukları odalara ilettikleri bu talepler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilecek, TOBB’un uygun görmesi halinde yasa kapmasına alınması için Ticaret Bakanlığı’na sunulacak.

Alternatif kanal yok

Marketler için çok fazla personel istihdam ettiklerini dile getiren Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, züccaciye ürünlerinin marketlerde satışının yasaklanması halinde sektörün olumsuz etkileneceğine vurgu yaptı. Perakende yasası ile bazı sektörlerde satış yapılmaması kararının doğru bir uygulama olmadığını kaydeden Öksüz, “Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama yok. Ürünlerimiz temel ihtiyaç malzemesi. Dev fabrikalar, büyük firmalar var. Ürünlerimiz marketlerden çıkarsa bunu karşılayabilecek alternatif bir piyasa yok. Üreticiler ortada kalır” dedi.

'Üreticileri ayakta tutan marketler'

Mutfak eşyaları üreticisi ve aynı zamanda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan Fatih Dinçer de, yeni perakende yasası ile ilgili bir lobi oluştuğunu kaydetti. Dinçer, "Ev ve mutfak eşyaları gıdanın ayrılmaz bir parçası, tamamlayıcı ürünü. Bu bağlamda marketlerde mutfak eşyası olmasın diyemeyiz. Mutfak eşyaları sektörünü ayakta tutan marketler oldu. Biz bu talebin yasaya eklenmemesini istiyoruz” diye konuştu.