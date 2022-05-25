Züccaciyeciler, ihracatta rekor hedefliyor

Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmalarında yerli ve yabancı 140 firmanın temsilcileri, iki gün boyunca ticareti geliştirmek için yüz yüze görüşmelerde bulundu. Program için Antalya'ya da bulunan Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, yılda bir kere yaptıkları etkinliği, yurt içi ve dışındaki talepler doğrultusunda ikiye çıkardıklarını söyledi.

Sektörde yurt dışında minimum 5 milyon dolar cirosu bulunan ya da 50-100 perakende noktaları olan firmaları Türkiye'ye davet ettiklerini anlatan Öksüz, 90 ülkeden nitelikli alıcıları Türkiye'deki üreticilerle buluşturduklarını belirtti.

Uzun soluklu bir birlikteliğin temellerini attıklarını ifade eden Öksüz, buluşmanın 1 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturduğunu kaydetti.

Sektör ilk çeyrekte yüzde 13,5 büyüdü

Sektörün geçen yılı 6 milyar dolarlık ihracatla kapattığını anımsatan Öksüz, şunları söyledi: “Geçen yıl 1,3 milyar ithalatla, 4,7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermiştik. Bu yıl da ilk çeyrekte büyüme hızımızın aynen devam ettiğini görüyoruz. İlk çeyrekte 1,55 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 13,5'lik bir büyüme oldu. Yıl genelinde de yüzde 15'lik bir büyüme yakalayacağımızı, yılı 7 milyar dolara yakın bir ihracatla kapatacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda birim fiyat ortalamamız da bu yılın ilk çeyreğinde 3,52 dolardan 3,82 dolara çıktı. Yüzde 6,5'luk birim fiyatında da bir büyümemiz var."

ÖKsüz, her sene yüzde 10'luk bir büyüme hedefi ile yola çıktıklarını ifade ederek, dünya genelinde Türk züccaciye sektörünün ihracatta ilk 10 ülke arasında yer aldığını vurguladı.

Sektör olarak 200 ülkede var olduklarını anlatan Öksüz, "Üretimi, fiyatı, kalitesi, lojistik avantajı ile tüm dünyada tercih edilen bir ürün gurubuyuz. Zaten satışımızın yüzde 60'ına yakınını Avrupa ülkelerine yapıyor olmamız da ürün kalitemizin hangi noktada olduğunu gösteriyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bir tabağı, kaşığı elinize aldığınızda Türk ürünüyle karşılaşma şansınız çok yüksek. Bununla da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında heyet buluşmaları

Mesut Öksüz, sektör olarak yabancı firmaları bugüne kadar hep Türkiye'de ağırladıklarını ve firmalardan da kendi ülkelerinde buluşma teklifleri geldiğini söyledi.

Yerli firmaların da yurt dışı ziyaretlerine açık olduklarını dile getiren Öksüz, şu değerlendirmede bulundu: “Savaş nedeniyle Rusya'ya dünyanın uyguladığı bir ambargo var, bazı ürünleri alamıyor olmaları Rusya'da ciddi bir talep oluşturdu. Ağustosta Kenya ve çevre ülkelerine, kasımda Rusya'ya ve önümüzdeki yıldan itibaren Dubai, İngiltere, Afrika ve Asya bölgelerine ticari heyetler düzenlemeyi ve oralardaki nitelikli alıcılar ile üreticilerimizi buluşturmayı planlıyoruz. Türk ürünlerinin imzasını tüm dünyaya atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Çok önemli ithalatçılar var, onları da bir araya getirmeyi planlıyoruz. Milyar dolarlık cirosu olan firmalar bunlar. Bunların da sektöre çok büyük bir sinerji katacağını söyleyebilirim.”