Züccaciyeciler, yılı 5,5 milyar dolarlık ihracatla kapatmaya hazırlanıyor

Plastik, ağaç, porselen, çini, seramik, cam, metal sofra ve mutfak eşyalarından elektrikli ev aletleri, hediyelik ve dekoratif eşya ile endüstriyel mutfak eşyalarını da kapsayan Türkiye züccaciye sektörü, bu yılı yüzde 20 ihracat artışıyla geride bırakmayı planlıyor.

10 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan ve yıllık ortalama 3,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren sektör, 2021 yılını 5,5 milyar dolarlık ihracat ile kapatmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin kilogram başına ihracatının 1,4 dolar, sektörlerinin ise 3,38 dolar olduğunu belirten Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, bunun züccaciye sektörünün katma değerli ihracat yaptığının temel göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Yanı sıra züccaciye sektörünün Türkiye’de en çok markalaşan sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Öksüz, yaklaşık 200 ülkede ‘Made in Turkey’ damgasıyla ürün ihracatı yaptıklarını söyledi.

Sektör olarak her yıl ihracatı yüzde 15-20 oranında artırdıklarını belirten Öksüz, “Pandemi dolayısıyla ihracatımızda 2019 değerini yani 4,5 milyar doları koruduk. 2021 yılını ise yüzde 20’lik artışla 5,5 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanıyoruz.” dedi.

ZÜCHEX, 1 yıl aradan sonra kapılarını yeniden açıyor

Dernek olarak Türkiye’deki en büyük, dünyadaki ise en büyük beşinci fuarını açmaya hazırlandıklarını anlatan Mesut Öksüz, TÜYAP’ta 16-19 Eylül tarihleri arasında 31. kez düzenlenecek ZÜCHEX- Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nın 1 yıl aradan sonra kapılarını tekrar açacağını bildirdi.

2019 yılına göre yurt dışı katılımcı sayısının yüzde 24 arttığına dikkat çeken Öksüz, “Otellerde yer yok. Bunda aşılanmanın hem ülkemizde hem de dünyada artmasının etkilerini görüyoruz. 2019 yılında 400 civarında firma katılım gösterirken bu sene katılımcı sayısı 500’ün üzerine çıktı. Özellikle ihracatın yüzde 51’ini gerçekleştirdiğimiz Avrupa ülkelerinden yoğun katılımcı bekliyoruz. Fuarda 1 milyar dolar ciro öngörüyoruz. Türkiye’den fuara katılan firmaların yüzde 90’ı ise ZÜCDER üyesi ve fuar ZÜCDER’in destekleriyle düzenleniyor.” şeklinde konuştu.