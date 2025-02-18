Züccaciyecilerden ABD ve Almanya ticaret merkezi

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, Almanya ve ABD’de ticaret merkezi açmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Üreticilerimizin ve KOBİ’lerimizin Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu pazara girebileceği ve ihracatını artırabileceği merkezi ilkini yılın ikinci çeyreğinde Düsseldorf’ta açmayı planlıyoruz” dedi.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Ku­rulu Başkanı Mesut Ök­süz, 700’e yakın üye sayısıyla sektörün en büyük ve çatı der­neği olan ZÜCDER’in sektörde 20. yılını tamamladığını söyledi.

Basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya gelen Öksüz, porselen, seramik, cam, plastik ve çelik eşyadan hediye­lik eşyaya kadar çok çeşitli ürün grubunda faaliyet gösteren üre­tici, ihracatçı, ithalatçı ve pera­kende firmalarını temsil eden ZÜCDER’in faaliyetlerinden bahsederek, dünya standartları kalitesinde özgün tasarımlarla tüm dünyadaki rakipleri ile re­kabet edebilecek seviyede ol­duklarını anlattı.

2,5 milyar dolarlı dış fazla

Öksüz, 10 ilde temsilciliği bu­lunan ZÜCDER’in sektöründe ilk defa 2015 yılında başlattığı zirveler sayesinde büyük mar­kaların yurt dışı yerine tedarik için Türk üreticileri seçmesini sağladıklarını ve böylece itha­latın önünü kestiklerini bildir­di. Züccaciye sektörünün eko­nomik büyüklüğünün 12 milyar dolara yükseldiğini, ihracatının ise 5,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Öksüz, 2,5 milyar do­lar dış ticaret fazlası verdikleri­ni söyledi. Mesut Öksüz, üretici ile markaları bir araya getirdik­leri zirveler sayesinde artık ni­telikli satın alma heyetlerini de Türkiye’ye getirdiklerini vurgu­layarak, bu sayede ihracata da önemli katkı sağladıklarını kay­detti.

Dernek tarafından destekle­nen Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nın (ZUCHEX) alanında Avrupa’nın ikinci, dünyanın üçüncü büyük fuarı olduğunu ifade eden Öksüz, bu etkinliğe katılan firma sayısının son 5 yılda 2 kattan fazla arta­rak 900’e çıktığını, yıllık 30 bin­den fazla ziyaretçi ağırlandığını, üyeler için navlun, lojistik, dev­let teşvikleri, dijital pazarlama gibi çeşitli eğitim ve seminerler gerçekleştirildiğini anlattı.

Sisteme dahil olanlara yüzde 60 destek

Mesut Öksüz, bir süredir ça­lışmalarını sürdürdükleri en önemli projelerden birisinin de Almanya ve ABD’de ticaret mer­kezi açmak olduğunu dile geti­rerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Almanya ile ilgili anlaşmala­rımızı yaptık. Üreticilerimizin ve KOBİ’lerimizin Ticaret Ba­kanlığı desteğiyle bu pazara gi­rebileceği ve ihracatını artıra­bileceği merkezimizin ilkini yılın ikinci çeyreğinde Düssel­dorf’ta açmayı planlıyoruz. Al­manya’yı biliyoruz. Buraya çok çabuk adapte olacağımızı düşü­nüyoruz. Avrupa’da bu alanda­ki sanayicilerin üretimden çe­kilmeye başladığını görüyoruz. Burada ciddi bir pazar imkanı var. Sisteme dahil olacak üreti­cilerimize yüzde 60 destek su­nulacak, bu çok önemli. Bu mer­kezin Almanya’ya 500 milyon dolarlık ihracatımıza da kısa va­dede önemli katkı sunacağını düşünüyoruz.” Öksüz, üyelerin bütün satış, reklam ve tanıtım operasyonlarının gerçekleştiri­leceğini kaydederek, pazara gir­mekte ve büyümekte zorlanan KOBİ’ler için benzersiz imkan sunulacağını söyledi.

ABD’nin, dünyanın en bü­yük züccaciye ithalatçısı ülke­ler arasında zirvede yer aldığını aktaran Öksüz, şu ifadeleri kul­landı: “Bu ülkenin ithalatından aldığımız pay sadece binde 3 ci­varında ve bu ülkede deposu ol­mayanlara, belirli standartları yakalayamayanlara satış yapa­bilmek çok zor. Sektörümüzden bu ülkeye ihracat yapabilenler var ama çok az. Dolayısıyla dün­yanın en büyük pazarına girme­nin zamanı geldi. Üyelerimizin bu ülkenin belirli eyaletlerinde konuşlanmaları için ortak de­polar açarak ve ‘Türk malı’ tanı­tım çalışmaları yaparak pazar­daki payını artırmayı hedefliyo­ruz. Almanya’dan sonra ABD’de de ticaret merkezi açacağız.”

Dijital platformda 365 gün satış yapma imkanı

ZÜCDER Başkanı Öksüz, sektörde halihazırda önemli bir istihdam sorunu yaşandığını söyledi. Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun için ZÜCDER Kariyer projemizi hem dijital hem de fiziki kariyer buluşmalarıyla devam ettirerek sektöre yeni iş gücü kazandırmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin e-ticaret ve e-ihracat yapabileceği ‘ZÜCDER 365 Gün Dijital B2B’ isimli projemizde son aşamaya geldik. Tüm yerli ve yabancı satın almacıların, üreticilerin, ithalatçıların dahil olacağı ve 7 gün 24 saat B2B görüşmelerin ve ticaretin yapılabileceği projemizi 3 ay içerisinde devreye almayı hedefliyoruz. Üyelerimiz bu dijital platform sayesinde 365 gün satış yapabilecek.”