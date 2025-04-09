ZÜCDER'in yeni başkanı Burak Önder oldu

Türkiye'nin önde gelen porselen, seramik, cam, plastik, çelik, hediyelik eşya gibi çok çeşitli ürün grubunda faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı ve perakendeci 700'e yakın üyesi bulunan Züccaciyeciler Derneği’nin (ZÜCDER) yeni başkanı Başkanı Burak Önder oldu.

Yaklaşık dört aydır seçim sürecinde olduklarını ve bu dönemde üyelerin tamamına dokunmaya çalıştıklarını, sorunları birebir dinleyip birlikte projeler geliştirdiklerini kaydeden Önder, sektörün en önemli etkinliği olan Zuchex Fuarı'nda da yapısal bir dönüşüm sağlayacaklarını, fuarı geliştirip daha iyi ve verimli geçmesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Burak Önder kimdir?

1982 yılında İstanbul’da doğan ve İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Önder, Qlux IDEAS A.Ş. şirketinde ihracat müdürlüğü, genel koordinatörlük gibi görevlerden sonra 2014 yılından bu yana genel müdürlük görevini yürütüyor. 2018-2022 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde Yurt Dışı Projeler konusunda TİM Başkan Danışmanlığı, 2021-2022 yılları arasında Genç TİM Başkan Yardımcılığı, 2014-2018 yıllarında İKMİB Yönetim Kurulu üyeliği, 2015-2021 tarihleri arasında EVSİD Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. İki dönem başkanlık yaptıktan sonra görevi devreden Önder, halen PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı) Başkan Yardımcılığı görevine de devam ediyor.