1 milyar dolarlık ciro getiren Japon’u ‘online’ satın aldılar

Geçen yılın sonunda Japon elektronik devi Hitachi’nin beyaz eşya bölümü Hitachi Global Life Solutions’ın yüzde 60 hissesini satın alan Arçelik, bu operasyonla birlikte yıllık cirosunda 1 milyar dolarlık artış bekliyor. “Arçelik Hitachi Home Appliance”ın, 1 Temmuz itibariyle Arçelik’in çatısı altında konsolide olduğunu belirten CEO Hakan Bulgurlu, “Merkezi Tayland-Bangkok’ta bulunacak yeni şirket, dünyanın en büyük ev aletleri şirketlerinden biri olma yolculuğunda izlediğimiz İpek Yolu Stratejimizde kritik öneme sahip” değerlendirmesini yaptı. Hitachi ortaklığı ile Arçelik’in cirosunun yüzde 74’ünün yurt dışından sağlanacağını ifade eden Bulgurlu, bünyelerine kattıkları ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Manisa’daki buzdolabı ve çamaşır makinesi tesislerinde de kapasitenin yüzde 20 artırılacağını söyledi.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Pandemi döneminde başarılı stratejik adımlar attık. Tarihimizin en büyük satın almasını, Japonya merkezli Hitachi Global Life Solutions’a yüzde 60 hisse ile ortak olarak gerçekleştirdik. 300 milyon dolarlık bu şirket alımını neredeyse Japonya’ya hiç gitmeden, online görüşmeler üzerinden tamamladık. Hitachi’nin beyaz eşya bölümüne ortaklık, Arçelik’in cirosunu 1 milyar dolar yukarı çekecek” dedi.

Bulgurlu, ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Manisa’daki buzdolabı ve çamaşır makinesi tesislerini de 78.3 milyon Euro’ya, yine görüntülü platformda yürüyen görüşmeler sonucunda bünyelerine kattıklarını bildirdi.

Arçelik Hakan Bulgurlu ile Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, düzenledikleri online sohbet toplantısında şirketin finansal sonuçlarını, yurtiçi ve yurtdışındaki stratejik adımlarını paylaştı. Hakan Bulgurlu, şunları söyledi:

İpek Yolu stratejisi

Yüzde 60 hisse ile ortak olduğumuz Hitachi Global Life Solutions ile kurduğumuz ortak girişim şirketi “Arçelik Hitachi Home Appliance” 1 Temmuz 2021 itibariyle Arçelik’in çatısı altında konsolide oldu. Arçelik’in yöneteceği bu yeni şirket, dünyanın en büyük ev aletleri şirketlerinden biri olma yolculuğunda izlediğimiz “İpek Yolu Stratejimizde” kritik öneme sahip. Arçelik Hitachi Home Appliance, 2 üretim 9 satış şirketi olmak üzere 11 grup şirketinin faaliyetini içeriyor. Ciromuza yılda 1 milyar dolar, FAVÖK marjımıza da 75 milyon dolar katkı sağlayacak.

Japonya hariç

Hitachi’nin Japonya harici beyaz eşya markasının kullanımına sahip yeni şirketimizin merkezi Bangkok-Tayland’da olacak. Hitachi ile birlikte Arçelik ailesine 3 bin 800 yeni çalışan katıldı. Arçelik, 9 ülkedeki 26 tesiste 40 bin kişiyi aşkın istihdama ulaştı. Bu yatırım ile orta sınıfın genişlediği hızla büyüyen Asya pazarında köklü bir oyuncuyla gücümüzü birleştirerek bölgedeki konumumuzu sağlamlaştırdık.

Kapasite yüzde 20 artıyor

Whirlpool’un Manisa’daki tesislerini satın almak da Arçelik için stratejik bir adım oldu. Manisa, lojistik ve sanayi ekosistem açısından çok önemli bir merkez konumunda. 134 bin metrekaresi kapalı 245 bin metrekarelik alanda yıllık 2.7 milyon buzdolabı ve çamaşır makinesi üretimi gerçekleşecek. Arçelik’in üretim kapasitesi bu tesisle birlikte yüzde 20 artıyor. Manisa’dan 3 yıl boyunca Whirlpool’un Avrupa’daki şirketlerine ihracat gerçekleştireceğiz. Yani, Whirlpool ile ticari bir işbirliği de başlatmış olduk. Bu satın alma ile birlikte ülkemizdeki üretim tesisi sayımız 10’a yükseliyor. Arçelik ailesine 1000 çalışan da Manisa’dan katılmış oluyor.

Cirosu 40,8 milyar lira 2021’de de büyümesi sürüyor

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, şirketin 2020 finansal sonuçlarını şöyle dile getirdi: “2020 konsolide ciromuz bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 28 arttı, 40 milyar 872 milyon lira olarak gerçekleşti. Ciromuz Euro bazında yüzde 1.2 büyüdü. 5 milyar 91 milyon Euro oldu.” Polat Şen, 2021’in ilk çeyreği ile ilgili verileri de sıraladı: “2021’in ilk çeyreğinde konsolide satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında yüzde 67.2 arttı, 12 milyar 983 milyon lira oldu. İlk çeyrekte ciromuz Euro bazında yüzde 26.1 yükseldi. İlk çeyrek ciromuz 1 milyar 459 milyon Euro düzeyinde gerçekleşti.” Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, 2021’le ilgili, “2021’in ilk çeyreğinde gelişen ülkelerde bizim sektörde güçlü bir geri dönüş oldu. Örneğin Çin’de beyaz eşya pazarı ilk çeyrekte yüzde 56 büyüdü. 2021’in genelinde pazarda talebin canlı olması bekleniyor” dedi. Polat Şen de Türkiye pazarıyla ilgili şu bilgiyi aktardı: “Geçen yılın yüksek bazına rağmen Türkiye pazarında ilk çeyrekte 6 ana ürün kategorisinde her ay yaşanan çift haneli büyüme ile ilk çeyrekte yüzde 40 adetsel büyüme gerçekleşti. Konsolide net satışlar, güçlü adet büyümesi ve kur etkisi ile ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 67 arttı.”

‘Yeşil tahvil’e 1,6 milyar Euro’luk talep geldi

Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, şirketin 2020 finansal sonuçlarını şöyle dile getirdi: “2020 konsolide ciromuz bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 28 arttı, 40 milyar 872 milyon lira olarak gerçekleşti. Ciromuz Euro bazında yüzde 1.2 büyüdü. 5 milyar 91 milyon Euro oldu.” Polat Şen, 2021’in ilk çeyreği ile ilgili verileri de sıraladı: “2021’in ilk çeyreğinde konsolide satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında yüzde 67.2 arttı, 12 milyar 983 milyon lira oldu. İlk çeyrekte ciromuz Euro bazında yüzde 26.1 yükseldi. İlk çeyrek ciromuz 1 milyar 459 milyon Euro düzeyinde gerçekleşti.” Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, 2021’le ilgili, “2021’in ilk çeyreğinde gelişen ülkelerde bizim sektörde güçlü bir geri dönüş oldu. Örneğin Çin’de beyaz eşya pazarı ilk çeyrekte yüzde 56 büyüdü. 2021’in genelinde pazarda talebin canlı olması bekleniyor” dedi. Polat Şen de Türkiye pazarıyla ilgili şu bilgiyi aktardı: “Geçen yılın yüksek bazına rağmen Türkiye pazarında ilk çeyrekte 6 ana ürün kategorisinde her ay yaşanan çift haneli büyüme ile ilk çeyrekte yüzde 40 adetsel büyüme gerçekleşti. Konsolide net satışlar, güçlü adet büyümesi ve kur etkisi ile ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 67 arttı.”