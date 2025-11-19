1 milyar sterlinlik hisseyi geri alacak

50 ülkede faaliyet gösteren çok uluslu mühendislik şirketi Smiths Group, 31 Ekim’de sona eren üç aylık dönemde elde edilen gelirlerin yüzde 3,5 arttığını bildirdi.

Şirket, güçlü bir performans sergilediklerini ve 1 milyar sterlinlik yeni hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

Smiths Interconnect’i sattı

Londra Borsası’nda işlem gören son büyük endüstriyel holdinglerden biri olan Smiths Group, portföyünü sadeleştirmek amacıyla çekirdek olmayan varlıklarını elden çıkarmaya devam ediyor. Şirket geçtiğimiz ay elektrik konnektörleri birimi Smiths Interconnect’i, ABD merkezli Molex Electronic Technologies Holdings’e 1,3 milyar sterlin karşılığında satmayı kabul etmişti.

Şirket son dört yılda hissedarlara toplam 1,8 milyar sterlin geri ödeme yaptı. Yeni 1 milyar sterlinlik geri alım programı, mevcut 500 milyon sterlinlik programın Aralık ayında tamamlanmasının ardından başlayacak. Açıklamanın ardından Smiths Group hisseleri yüzde 1 yükseldi.