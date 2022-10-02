“1 milyon konut gelirse fiyat düşebilir”

Leyla İLHAN

İstanbul’da Selenium markasıyla yaptığı projelerle tanınan Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, konut fiyatlarının ancak 1 milyon adet yeni üretimle mümkün olacağını söyledi. Biri Bahçeşehir’de diğeri de Ispartakule’de olmak üzere iki yeni projenin tanıtım toplantısında konuşan Aşçıoğlu, “Son bir yılda inşaat maliyetlerinde yüksek artışlar yaşandı. Ayrıca arsa ve kat karşılığı anlaşmalarda maliyette iki büyük kalemi oluşturuyor. Kat karşılığı anlaşma yapınca, alanın yüzde 35’i otoparka gidiyor. Yüzde 30’u bize kalıyor. Bu nedenle 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı 3 milyon 200 bin TL’ye geliyor. Yani şu anda metrekarenin maliyeti 32 -33 bin TL. Karlılık için bu dairenin metrekaresini 50 bin TL’nin üstünde satmak zorundayız.” diye konuştu.

Artan maliyetlerin 2018’den bu yana sektörde yeni konut üretme iştahını azalttığına dikkat çeken Aşçıoğlu, “Bundan dolayı üretim gelecek yılda ekside olacak. Talepte olunca fiyatlarda düşüş beklemiyoruz. Ancak piyasaya 1 milyon adet yeni konut gelirse fiyatlar belki düşebilir.” yorumunu yaptı.

5 milyar liralık iki projeye başlıyor

Toplantıda iki yeni projeleri hakkında bilgi veren İrfan Aşçıoğlu, bu projelerden Ispartakule’de olanın 600-650 konuttan oluşacağını söyledi. Ispartakule’de konut ve ticari alanlara sahip, balkonlu, geniş teraslı, bahçeli ve modüler sisteme sahip 1+1’den, 4+1’e kadar farklı büyüklüklerde daire tiplerinden oluşacağını dile getiren Aşçıoğlu, “Göl manzarasının da olacağı bir proje geliştireceğiz. Hasılat paylaşımı modeliyle inşa edeceğimiz projenin ön satışına 2023 yılı ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

İspartakule’yi günümüzde en çok talep gören ve genişleme bölgelerinden biri olarak niteleyen Aşçıoğlu,“Ispartakule, şehrin genişleme bölgelerindeki semtlerin başında gelerek yeni havalimanına ulaşım kolaylığı ve rekabetçi fiyat yapısıyla öne çıkıyor. Bu özellikleriyle Göktürk’ün alternatifi gibi düşünebileceğimiz bir konumla pazarda yer alıyor.” dedi.

Bahçeşehir’de markalı konut ihtiyacı var

Aşçıoğlu, Bahçeşehir’de de kentsel dönüşümle çok özel bir arsada butik bir proje yapacaklarını duyurdu. 1990’larda uydu kent olarak kurulan bölgede aradan geçen 30 yılın ardından yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Daha önce hiç olmadığımız bir bölge olan Bahçeşehir’de, yine ürün geliştirme çalışmaları devam eden yaklaşık 200-220 konutun yer alacağı özel bir projeye başlıyoruz. Herhangi bir ticari ünite olmadan, tamamı konutlardan oluşacak bu yeni projede 2+1’den başlayan daire seçenekleri sunacağız. Bu projenin ön satışlarına da 2023 yılı ilk çeyreğinde başlayacağız” bilgisini verdi. Her iki projeden 5 milyar liralık hasılat beklediklerini belirten Aşçıoğlu, yeni projelerle birlikte toplamda 3 bin kişilik bir istihdam sağlamış olacaklarını kaydetti.

9 ayda yüzde 75’ini sattı

İrfan Aşçıoğlu, Zeytinburnu Kazlıçeşme’de 9 ay önce başladıkları, 195 daireli Selenium Park’ın yüzde 75’inin satıldığını dile getirerek şunları söyledi: “Gelecek yıl ağustos –eylül gibi tamamlamayı planladığımız, güncel değeri 1,5 milyar TL hasılat değeri ile başlattığımız Selenium Park’ta önemli bir satış başarısı yakaladık” dedi.

Anadolu Yakası ve Ege’ye bakıyor

İrfan Aşçıoğlu, yeni projeler yapmaya devam edeceklerini de kaydetti. Bunun için Anadolu Yakası’nda kentsel dönüşümle arsa kazanılan Üsküdar ile planları tamamlanmak üzere olan Kartal ve Maltepe’ye baktıklarını söyleyen Aşçıoğlu, ayrıca Çeşme, Urla ve Bodrum’u da radarlarına aldıklarını kaydetti.