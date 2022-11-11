1 milyonuncu Fiat Egea banttan indi

Stellantis’in önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden olan Tofaş’ın 1,2 milyar dolar yatırımla dünya pazarlarına sunduğu Fiat Egea’nın 1 milyonuncu otomobili üretildi. Tofaş Fabrikası’ndan banttan inen 1 milyonuncu Fiat Egea, “Cross Hybrid” oldu.

Tofaş’ta üretilen toplam araç sayısı da 6,8 milyonu aştı. Bursa’da geliştirilip üretilerek dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç edilen Fiat Egea, Türkiye'deki rekor satışının yanı sıra 590 bin adetlik ihracat performansıyla da Türkiye’nin otomotiv ihracatına çok önemli bir katkı sağlıyor.

Son 6 yıldır “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olan ve 2021’de pazara sunulan dördüncü gövde tipi “Cross” ile Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Egea, 2022 yılının mart ayından itibaren Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde yeni nesil hibrit motor seçeneğiyle Fiat showroomlarındaki yerini almıştı.

Tofaş’ta üretilen toplam araç sayısı 6,8 milyonu aştı

Konuya ilişkin açıklama yapan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, şunları söyledi: “Egea, Türk otomotiv sanayisi için bir kilometre taşı, tamamen Türk müşterisinin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendi ve geliştirildi. Farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik gövde seçenekleri, sınıfının en üst seviyesinde sürüş özellikleri ve sınıfında bulunmayan bağlanırlık teknolojileri ile tüketici tercihinde ilk sıraya yerleşti. Egea’yı hayal ederken ve tasarlarken amaçladığımız gibi tasarım ve teknolojinin ayrıcalıklarına geniş kitlelerin ulaşabileceğini ispatladı. Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün yelpazesinin sürekli büyümesi Egea’nın başarısında önemli rol oynadı. Ürettiğimiz 1 milyonuncu Egea ile Tofaş’ta üretilen toplam araç sayısı da 6 milyon 800 bini aştı. Egea’nın ürün geliştirme sürecinde kavram aşamasından sonuna kadar proje sorumluluğunu Tofaş Ar-Ge Merkezi üstlendi. Egea, kavram tasarımından ürünün geliştirilmesine ve pazara sunulmasına kadarki tüm süreçlerde, Tofaş imzasını taşıyan bir proje olarak yalnızca şirket tarihimizde değil, Türk otomotiv sanayiinde de özel bir yere sahip.”

“Ülkemizin Ar-Ge birikimine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz”

Cengiz Eroldu, Egea’nın başarısında Tofaş Ar-Ge’nin de önemli bir rol oynağına değinen Eroldu, “Ar-Ge merkezimiz, geniş kapsamlı ürün mühendisliği birikimi, yeni ürün geliştirme ve test yeteneğiyle Stellantis Grubu içinde ürün projelerinin tüm sorumluluğunu üstlenen önemli Ar-Ge merkezlerinden." ifadelerini kullandı.

Üretimini gerçekleştirdikleri ürünlerin yanı sıra Stellantis’in farklı küresel ürün projelerinin proje sorumluluğu üstlenebildiklerini aktaran Eroldu, "2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Ödülleri kapsamında Türkiye’nin en iyi otomotiv Ar-Ge merkezi seçildik, Turkishtime tarafından hazırlanan 'Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketler' araştırması kapsamında genel sıralamada ilk 3 firma arasında yer aldık. Tofaş Ar-Ge’nin ulaştığı düzeyden, ülkemizin Ar-Ge birikimine katkı sağlamaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.