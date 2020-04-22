100 bin markete 1 dakikada ücretsiz sanal mağaza

22 Nisan 2020

Selenay YAĞCI

Dünyayı saran salgın nedeniyle market alışverişleri internete taşıdın. Hatta online perakendenin içinde yüzde 1’lerde bile olmayan market alışverişinin payı yüzde 3’lere ulaştı. İnternet üzerinden sipariş alabilen marketlerin büyük bir kısmı ise yoğunluk sebebiyle en yakın sipariş teslim tarihi olarak 5-6 gün sonrasını verebiliyor. Tsoft, henüz sanal mağazası olmayan KOBİ’lere fırsat sunuyor. Şirket, 2020 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde 100 bin markete ücretsiz sanal mağaza açmayı planlıyor.

E-ticaret yazılım hizmetleri veren ve Deloitte Fast50 listesinde 6 yıldır Türkiye’nin hızlı büyüyen şirketleri arasında yer alan T-Soft, sosyal sorumluluk olarak ‘hemen.market’ projesini hayata geçirdi. Bu süreçte sanal mağaza açmak isteyen marketlerin hem yetişmiş personel sorunu ile karşılaştığını, hem sitenin hazırlık süreçleri ile ilgili gerekli zamanı ayıramadığını belirten Tsoft CEO’su Ömer Arıkan, bu sorunlara çözüm bulmak onları da e-ticaretle tanıştırmak için adım attıklarını ifade etti.

1 dakikada özel mağaza oluşturuluyor

hemen.market adıyla internet sitesi atıklarını ve geliştirdikleri yazılımla marketlerin 1 dakikada kendilerine özel sanal mağaza açabileceğini vurgulayan Arıkan,şöyle anlattı: “Sanal mağaza yazılımı tamamen ücretsiz. Bu yılın sonuna kadar da destek ve barındırma hizmetleri için hiçbir ücret alınmayacak. Marketlerin ürün girişi için aylarca vakit kaybına uğramamaları için binlerce market ürünü adı ve fotoğrafları ile birlikte sisteme hazır girildi. Marketlerin eğer hazırda bir alan adları yoksa marketadı.hemen.market şeklinde ücretsiz alan adı ile site açmalarına imkan sağlandı. Sanal mağaza tasarımı marketler için hazırlanmış ve mağaza açıldığı anda satışa hazır. Kredi kartı ile ödeme almak isteyen marketler, BDDK onaylı ödeme sistemleri entegrasyonu ile, ipara, iyzico, PayTR ve PayU ödeme sistemleri ile anlaşarak ödeme alabiliyor ve anlaşmalarına göre ertesi gün veya 3 gün içinde ödemeleri hesaplarına yatıyor.Proje ile 100 binden marketin sanal mağazasını açabilmeleri için imkan oluşturuldu.”