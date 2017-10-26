100 çekici alan Martaş Avrupa'ya yeni hat açıyor

26 Ekim 2017

Aysel YÜCEL

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden Martaş, filosuna 100 adet Yeni nesil Scania çekici ekledi. Yeni Nesil Scania çekicilerin global çapta tek seferde en büyük alımını yapan Martaş, geçtiğimiz yıl da yine Scania'dan 100 adet çekici almıştı. Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, "Yakın geçmişte lansmanını yaptığımız Yeni Nesil Scania çekicilerin global çapta tek seferde en büyük alımını Martaş'ın yapmış olmasından gurur duyuyoruz" dedi. Martaş Group Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kurt ise "Özellikle sağladığı yakıt tasarrufundan dolayı seçtikleri yeni araçları Avrupa'ya açacakları yeni hatta kullanmayı planladıklarını söyledi.

Filodaki tüm araçlar Scania oldu

100 adet Yeni Nesil Scania R450 çekicinin dün İstanbul'da düzenlenen teslimat törenine Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Scania Satış Müdürü Gökhan Altun, Martaş Group Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kurt ve Martaş Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Kurt ile diğer yetkililer katıldı. Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, bugüne kadar Martaş'a 500 adetlik satış gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Yeni nesil Scania araçlarımızın ilk büyük teslimatını, Türkiye'nin en büyük lojistik firmalarından Martaş'a yapıyoruz. Yeni nesil Scania'yı müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlanan hizmet paketleri sunuyoruz. Sürücü eğitimleri ve filo yönetim sistemleri gibi çeşitli hizmet paketleri ile müşterilerimize özel çözümler sunuyoruz. Yeni nesil araçlarımızla sağladığımız yüzde 5'e varan yakıt tasarrufu ile işletme ekonomisine katkı sağlarken sürdürülebilirlik konusunda da önemli bir adım atıyoruz" dedi. Okan Kurt da yakın zamana kadar iki ayrı markanın bulunduğu filolarında tüm araçların artık Scania markalı olduğunu söyledi. Martaş, 400 araçlık filosuyla filosuyla başta İtalya olmak üzere Fransa, İspanya, Almanya ve diğer ülkelere parsiyel ve komple taşımacılığı hizmeti veriyor. Martaş'ın İtalya'da kendi şirketi bulunuyor. Okan Kurt, "Sınır tanımayan hizmet anlayışımızla yurtiçi ve Avrupa ile birlikte, Kuzey Afrika, Afganistan ve Irak gibi zor pazarlarda da güvenli, kaliteli ve zamanında hizmet sunuyoruz. 2018 başında Avrupa'ya İtalya'ya yakın bir ülkeye yeni bir hat açacağız. Yeni hattan istediğimiz verimi alırsak, bu ülkede de bir şirket kurabiliriz" dedi. Bu yıl filoya 100 milyon TL yatırım yaptıklarını belirten Kurt, IT yatırımlarını da hızlandırdıklarını ifade etti.

Yeni nesil Scania ile yüzde 10 yakıt tasarrufu hedefliyor

Okan Kurt, rekabetin arttığı taşımacılık sektöründe maliyetleri optimize etmenin ön plana çıktığını dile getirerek, "Scania araçları tercih etmemizin en büyük nedenlerinden biri de sağladığı yakıt tasarrufu. Yeni araçlarımızla yüzde 10 tasarruf hedefl iyoruz" dedi. Scania, bu yıl piyasaya sunulan ve ağır vasıta sektöründe çıtayı çok yükseklere taşıyacak yeni nesil araçları için 10 yıl süren Ar-Ge çalışmalarına 2 milyar euro yatırım yaptı. Bunun yanında yeni nesil araçların geliştirilmesi için 10 milyon kilometrenin üzerinde test sürüşü gerçekleştirdi. Scania, yeni nesil araçlarında, gelecek 10 yılın teknolojisi ve ekonomik çözümlerini bugünden piyasaya sunarak sürdürülebilirlik alanında fark yaratıyor. Araçlarda standart olarak sunulan, uydu ve GPRS ile iletişim kuran sistemler sayesinde, operasyonel filo verimliliği ve yakıt tasarrufunda da fark yaratıyor. SESS (Scania Entegre Sürüş Sistemleri) çatısı altında, kişiselleştirilmiş sürüş eğitimi, sürücü koçluğu ve filo yönetimi uygulamaları bulunuyor. Bu uygulamalar ile yüzde 10'a varan yakıt tasarrufu sağlanıyor. Hem araç bilgileri hem de sürücü performansı anlık olarak web portal ve mobil uygulama üzerinden takip edilebilirken dönemsel performans raporları oluşturulabiliyor.