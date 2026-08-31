1000 Yatırımlar Holding ile Uber arasında stratejik işbirliğinin ilk adımı atıldı

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1000 Yatırımlar Holding, Uber ile karşılıklı mutabakat metni imzaladı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre; iki şirket, Türkiye'de elektrikli araç ekosistemine katkı sağlamak ve özellikle taksi tarafında taksi ekosisteminin modernizasyonunu hızlandırmak ve elektrikli araç dönüşümünü sağlamak amacıyla stratejik bir işbirliği yapmayı hedefliyor.

1000 Yatırımlar Holding'in açıklamasında, "Şirketimizin yeşil ulaşım ve sürdürülebilir gelecek anlayışı doğrultusunda, Uber'in küresel teknoloji altyapısı ile şirketimizin ve BinBin'in yerel operasyonel uzmanlığı bir araya getirilerek yeşil ulaşımda işletim giderlerinin azaltılması, elektrikli araçlara geçişin kolaylaştırılması ve sürücülerin uzun vadeli potansiyelinin desteklenmesi amaçlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

Su stratejik hamlenin 1000 Yatrımlar Holding'in yeşil ulaşım vizyonunu güçlendirerek karbon emisyonlarının azaltılmasına ve daha temiz şehirler temasına katkı sunması öngörülüyor.