102 milyar dolarlık ihracatın 24.2 milyarı TURKTRADE üyelerinden

27 Haziran 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2018 yılı için ilk 1000 ihracatçı araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, 168 milyar dolarlık 2018 yılı ihracatının 102.8 milyar doları ilk 1000 firma tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Dış Ticaret Derneği (TURKTRADE) Başkanı Hayrettin Çaycı, 102.8 milyar dolarlık ihracatın 24.2 milyar dolarının üyeleri tarafından yapıldığını söyledi.

İlk sırada yer alan Ford Otomotiv’in yanı sıra ilk 10’da 7 üyelerinin bulunduğunu ifade eden Çaycı, "Başta ihracatın lokomotifi otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik, elektronik ve hizmet, çelik, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ve tekstil ve ham maddeleri gibi 7 sektörün liderlerinin de yine dernek üyeleri olması gurur verici" dedi.

"İhracatta büyümenin devamı için yapılacaklar var"

TURKTRADE olarak ihracat ve ithalat politikalarının sürdürülebilir ve katma değer yaratan stratejilerle oluşturulması konusunda bir 'think tank' rolü üstlendiklerini belirten Çaycı, şöyle konuştu:

"Bu amaçla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Koordinasyon Komitesi Çalışmaları'na büyük önem veriyoruz. Bu süreçte dış ticarette zorunlu olmayan evrakların kaldırılması, nispi veya sabit maliyetlerin düşürülmesi, zorunlu olmayan bazı kalemlerin tamamen maliyet unsuru olmaktan çıkarılması amacıyla kamu, odalar, birlikler ve lojistik hizmet sağlayan tarafların sürece dış ticaret yapan firmalar lehine katkı sağlamalarını çok değerli bulmaktayız."