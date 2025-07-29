108 yıllık yerli ilaç şirketi Haver Farma, RISE with SAP yatırımıyla dijital dönüşüme güçlü bir adım attı

Stratejik danışmanlık ve ileri teknoloji yetkinlikleriyle kuruluşları dönüştüren deneyimler tasarlayan NTT DATA Business Solutions, Türk ilaç sektörüne örnek olacak bir dijital dönüşüm projesine daha imza attı. Kökleri 1900'lü yıllara dayanan; iki üretim tesisi, Teknopark'taki Ar-Ge merkezi ve 850'den fazla ruhsatlı ürünüyle 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan Haver Farma, RISE with SAP projesini NTT DATA Business Solutions Türkiye danışmanlığında başarıyla tamamladı.

Projeye ilişkin görüşlerini paylaşan NTT DATA Business Solutions Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Bahri Danış, “Mart 2024'te başlayan Haver Farma dönüşümü, bir asırlık teknoloji dönüşümüne tanıklık etmiş bir şirketi önümüzdeki döneme hazırladı. Türkiye'nin ilaç ve tıbbi malzeme konusundaki öncü şirketi Haver Farma'yla gelecek vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu dönüşümden memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Kökleri 1900'lü yılların başına kadar uzanan, 1918'de Haver Laboratuvarları ismiyle markalaşan Haver İlaç, 1982’de Beykoz Akbaba köyündeki yeni yerine taşındı. 2020'de Ar-Ge merkezi açan ve 2022'de üretim tesisi sayısını ikiye çıkaran şirket, bugün halihazırda serum ve ampül üretiminde Türkiye’nin ihtiyacının %50'sini karşılıyor. 600 metrekareyi aşan modern laboratuvarlarda ürettiği 850’den fazla ruhsatlı ürünü 40 ülkeye ihraç eden Haver Farma, NTT DATA Business Solutions Türkiye partnerliğiyle yürütülen RISE with SAP dönüşümü kapsamında kurumsal çekirdeğini SAP S4/HANA platformuna taşıdı.

“Dönüşüm vizyonumuz, rekabet gücümüzü ileri taşıyacak”

Projeye dair değerlendirmelerini paylaşan Haver İlaç Bilgi Teknolojileri Direktörü Ahmet Yıldırım, “Şirketimizin uzun vadeli büyüme vizyonunun temel taşlarından biri olan dijital dönüşüm hedefimizi, RISE with SAP yatırımıyla somut bir aşamaya taşıdık. Bu proje yalnızca sistem altyapımızı yenilemekle kalmadı, aynı zamanda global regülasyonlara uyum, izlenebilirlik ve karar destek mekanizmalarını da güçlendirdi. Üretimden dağıtıma tüm süreçlerimizi tek platformda birleştirerek çevik ve sürdürülebilir bir yapı kurduk. NTT DATA’nın sektörel tecrübesiyle hayata geçirdiğimiz bu dönüşüm, Haver Farma’nın gelecek vizyonunu destekleyen stratejik bir adım oldu. Dönüşümün yalnızca sistemsel bir değişim olmadığını, 1.200'ü aşkın çalışandan tedarikçilere, müşterilerden sağlık ekosistemindeki diğer paydaşlara temas edebilecek bütünsel bir yaklaşım sunduğunu sözlerine ekledi

“Yeni nesil proje yaklaşımıyla zaman kazandık”

Projenin bir yıldan az bir sürede, Haver Farma’nın mevcut iş süreçlerini aksatmayacak bir titizlikle devreye alındığını vurgulayan Ahmet Yıldırım, “Proje sürecinde ve devreye alma aşamasında, NTT DATA Business Solutions Türkiye’nin sektörel uzmanlığı ve geçmiş projelerden edindiği deneyimler bize önemli bir avantaj sağladı. NTT DATA’nın ilaç sektörüne özel olarak SAP sistemleri üzerine inşa ettiği çözümler, proje sürecini hızlandırarak zaman kazandırdı. Planladığımız bütçe ve zaman çerçevesine sadık kalmamızı mümkün kılan ve maliyet, zaman, işgücü faydaları sağlayan bu yeni nesil proje yaklaşımının mimarları ve uygulayıcıları olan deneyimli NTT DATA danışman kadrosuna teşekkür ediyoruz.

Süreç deneyimimiz, dijital dönüşümde teknoloji partneri tecrübesinin ve sektöre özel çözümlerin etkili sonuç almadaki payını vurguluyor. Haver İlaç, kurumsal kaynak planlamada (ERP) küresel standartları belirleyen SAP çözümleri ve sektörün en iyi uygulamalarıyla yapay zeka çağına hazır” diye konuştu.

Projeye ilişkin değerlendirmelerini paylaşan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise “Kurumsal uygulamalar ve iş odaklı yapay zeka alanında küresel bir lider olan SAP, 50 yılı aşkın süredir iş ve teknoloji arasında köprü kuruyor. Haver Farma gibi köklü ve güçlü bir şirketin dijital dönüşüm yolculuğunda SAP çözümlerini tercih etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. 100 yılı aşan geçmişiyle Türkiye’nin sağlık sektörüne önemli katkılarda bulunan bu değerli kurumun, ikinci yüzyılına SAP teknolojileriyle hazırlanıyor olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. RISE with SAP projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçen Haver Farma ekibine ve iş ortağımız NTT DATA Business Solutions Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Bu dönüşümün, Haver Farma’nın küresel rekabette daha da güçlenmesini sağlayacak örnek bir başarı hikayesi olduğuna inanıyoruz” dedi.

“Sektörel uzmanlığımızla ilaç sektörüne değer katıyoruz"

Tıbbi malzeme ve ilaç gibi, regülasyonların ve iyi uygulama pratiklerinin öne çıktığı sektörlerde, deneyimin dönüşüm sürecini kolaylaştırdığını belirten NTT DATA Business Solutions Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Bahri Danış, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“30 yılı aşkın deneyimimiz ve farklı sektörlerde edindiğimiz bilgi birikimiyle müşterilerimizin iş süreçlerini bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Sektöre özel çözümlerimiz ve iyi uygulamalarla, Türkiye'nin ihracat devlerine ve milli değerlerine güç veriyoruz. Veriden maksimum fayda almayı sağlayan bu dönüşüm, gerçek zamanlı karar alma desteğiyle Haver Farma’yı stratejik bir noktaya taşıyacak. Süreçleri iyileştiren ve konsolide eden, tüm sistemleri entegre hale getiren bu proje, tüm bunları kurumsal bir yapıda buluşturuyor.”