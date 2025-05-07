112 yıllık geçmişe sahip Türk Ticaret Bankası yeniden faaliyette

Türk Ticaret Bankası, 112 yıllık köklü geçmişi ve yenilenen yapısıyla yeniden faaliyetlerine başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) düzenlenen tanıtım toplantısıyla duyurulan bu gelişme, özellikle ihracat odaklı bankacılık anlayışıyla dikkat çekiyor. Tanıtımın ardından, bankanın ilk şubesi olan Avrupa Merkez Şube’nin de açılışı gerçekleştirildi.

Yeni dönemde bankanın temel amacı; Türkiye’nin ihracat potansiyelini güçlendirmek, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmak ve rekabet gücünü artıracak özel çözümler sunmak. Dijital ve fiziksel hizmetleri bir arada sunan "fijital" bankacılık anlayışıyla hareket eden banka, ihracatçılara güvenilir, hızlı ve uygun koşullarda finansman sağlamayı planlıyor.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, Türk Ticaret Bankası’nın yalnızca klasik bir banka değil, ihracat vizyonunun finansal ayağı olarak hizmet edeceğini vurguladı. Ağar, “Bu banka, bir yandan mevduat bankacılığı yaparken bir yandan da ihracatçıya doğrudan ve uygun koşullarda finansman sunacak” dedi.

TİM Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe ise, bankanın sadece kredi veren bir kurum olmayacağını, aynı zamanda teminat sorunlarına alternatif çözümler sunarak ihracatçının gerçek bir finansal ortağı olacağını ifade etti.

Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, dokuz ay gibi kısa sürede tüm teknik ve kurumsal altyapıyı tamamladıklarını belirterek, ihracatçının ana bankası olma vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını açıkladı.

Genel Müdür İlker Yeşil ise, banka olarak yılsonuna kadar ihracatçılara 150 milyar TL kredi limiti tahsis etmeyi hedeflediklerini söyledi. Bugüne kadar 20 milyar TL finansman desteği sağladıklarını, 550 ihracatçıya kredi limiti tahsis ettiklerini belirten Yeşil, yıl sonunda bu sayıyı 1.500’e çıkarmayı ve toplam kredi hacmini 62 milyar TL’ye ulaştırmayı planladıklarını duyurdu.

Türk Ticaret Bankası şu an 4 şubesi ve 270 çalışanı ile hizmet verirken, haziran sonuna kadar 8, yılsonuna kadar ise 15 şubeye ulaşmayı hedefliyor.