121 yıllık Türk çay devi iflas etti: Tasfiye süreci başladı
Çay tiryakilerinin en sevdiği markalardan 121 yıllık çay üreticisi Tirebolu 42 Çay iflas bayrağını çekti. İflas mahkeme kararıyla kesinleşirken, "tasfiye" süreci de başladı.
1905 yılında kurulan ve 121 yıldır Giresun'da faaliyet gösteren Tirebolu 42 Çay, mali dar boğazı aşamayarak iflas kararı aldığını duyurdu. mali sıkıntıları aşamayarak iflas ettiğini açıkladı.
Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14 Mayıs 2026 tarihli kararıyla şirketin iflası resmiyet kazanırken, Tirebolu İcra Dairesi de "tasfiye" sürecinin başlatıldığını duyurdu.
İflas tarihi 14 Mayıs 2026 olarak açıklanırken, alacaklıların ilandan itibaren 1 ay içerisinde belgeleriyle birlikte İflas Dairesi'ne başvurmaları gerektiği bildirildi.
Kritik süreçte ilk toplantı, 30 Temmuz 2026 günü saat 14.00’te Tirebolu İcra Dairesi’nde gerçekleştirilecek.