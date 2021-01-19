128 milyon dolar yatırım daha 'Getir'di!

Getir, geçen yıl aldığı 38 milyon dolarlık yatırımın ardından, ikinci yatırım turunda 128 milyon dolar yatırım aldı. Getir, değerini yaklaşık 850 milyon dolara çıkardı.

Michael Moritz Crankstart aracılığıyla 2020’de gerçekleşen birinci turda Getir’e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirerek Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte turun liderliğini üstlendi.

Mevcut yerli yatırımcılardan Revo da bu turda yer aldı. Bunun yanı sıra yurt dışından, daha önce Mynet ve Trendyol'un da yatırımcıları arasında olan ve özellikle Zomato yatırımı da bulunan Tiger Global ve mikro mobilite yatırımı ile dikkat çeken Goodwater Capital, Fiba ile Esas Holding de Getir’in yeni yatırımcıları arasında yer aldı. Getir, yeni yatırımlarla birlikte değerini beş buçuk senede yaklaşık 850 milyon dolara çıkardı.

Talep eden çalışana da hisse satışı

Getir çalışanlarının talepleri üzerine, bu yatırım turunda çalışanlara yatırımcı olma imkanı sunuldu. 250’den fazla Getir çalışanı da, kendi birikimleriyle Getir’e ortak oldu. Getir’in ardından GetirBüyük, GetirSu ve GetirYemek hizmetleri de faaliyet göstermeye başladı. GetirBüyük'te yaklaşık 4 bin ürün, GetirYemek'te ise 15 binden fazla restoran bulunuyor. Getir, yeni yatırımlarla yurt içinde ve yurt dışında operasyonel ağını hızla genişletmeye devam etmeyi hedefliyor.

Getir kurucusu Nazım Salur, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Getir’i 2015 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek kurduk ve yeni bir pazar oluşturduk. Bugün Türkiye’nin 18 şehrinde 1.500 ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılara ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra, GetirYemek, GetirBüyük ve GetirSu ile hizmet çeşitliliğimizi artırdık. 128 milyon dolar yatırım aldığımız bu turda, mevcut yatırımcılarımız Getir’in potansiyeline inanarak ek yatırım yaptı ve yeni yatırımcılar aramıza katıldı. Sadece 5.5 yılda yaklaşık 850 milyon dolar değerlemeye ulaştık. Getir’in kurulduğunda dünyada bir ilk olması ve bu fikri geliştirerek bugünlere taşımamız, bu değerlemeye ulaşmamızda en önemli etken oldu."